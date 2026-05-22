Η Τούλσι Γκάμπαρντ παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ (Tulsi Gabbard) παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενη σοβαρό πρόβλημα υγείας του συζύγου της.

Η Τούλσι Γκάμπαρντ ανακοίνωσε την απόφασή της την Παρασκευή, μέσω επιστολής παραίτησης που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, αναφέροντας ότι ο σύζυγός της, Άμπραχαμ, διαγνώστηκε πρόσφατα με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026», έγραψε. Αξίζει να σημειωθεί πως η Τούλσι Γκάμπαρντ είναι το τέταρτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που αποχωρεί κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Τούλσι Γκάμπαρντ: Οι διαφωνίες της με τονΤραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν

Τις τελευταίες εβδομάδες υπήρχαν πληροφορίες για ένταση ανάμεσα στην Γκάμπαρντ και τον Τραμπ μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Η πρώην βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Χαβάη είχε χτίσει το πολιτικό της προφίλ πάνω στην αντίθεσή της προς τους αμερικανικούς πολέμους στο εξωτερικό, γεγονός που την έφερε σε δύσκολη θέση όταν οι ΗΠΑ συμμετείχαν στις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Σε ακροάσεις στο Κογκρέσο τον Μάρτιο, η Τούλσι Γκάμπαρντ απέφυγε επανειλημμένα να στηρίξει ανοιχτά την απόφαση του Τραμπ, ενώ δεν απάντησε ξεκάθαρα σε ερωτήσεις για το αν ο Λευκός Οίκος είχε ενημερωθεί για πιθανές συνέπειες της σύγκρουσης, όπως το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Παράλληλα, είχε δηλώσει στη Γερουσία ότι μετά τα αμερικανικά πλήγματα του περασμένου έτους δεν υπήρχαν ενδείξεις πως το Ιράν προσπαθούσε να επαναφέρει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η θέση αυτή ερχόταν σε αντίθεση με τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ ότι ο πόλεμος ήταν αναγκαίος για να αποτραπεί άμεση απειλή από το Ιράν.

«Δεν είναι ευθύνη της κοινότητας πληροφοριών να αποφασίζει τι αποτελεί άμεση απειλή και τι όχι», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Τούλσι Γκάμπαρντ: Γιατί ο διορισμός της θεωρήθηκε αμφιλεγόμενος

Η επιλογή της Τούλσι Γκάμπαρντ για τη θέση της διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών είχε προκαλέσει εξαρχής αντιδράσεις, καθώς, παρά τη στρατιωτική της εμπειρία, δεν είχε προηγούμενη προϋπηρεσία στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Η ίδια είχε κατέβει υποψήφια για την προεδρία το 2020 με προοδευτική ατζέντα και έντονη κριτική προς τις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή.

Αργότερα αποχώρησε από το Δημοκρατικό Κόμμα, κατηγορώντας το για κυριαρχία μιας «ελιτίστικης ομάδας πολεμοκάπηλων», ενώ στη συνέχεια στήριξε δημόσια τον Τραμπ και συνεργάστηκε με το Fox News.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Τούλσι Γκάμπαρντ προχώρησε σε σημαντικές περικοπές προσωπικού στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και δημιούργησε ειδική ομάδα εργασίας για πιθανές αναδιαρθρώσεις.

Παράλληλα, δέχθηκε έντονη κριτική από Δημοκρατικούς βουλευτές, ενώ πληροφοριοδότης είχε καταθέσει καταγγελία ότι κρατούσε πληροφορίες για πολιτικούς λόγους.

Με πληροφορίες από Associated Press