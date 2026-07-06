Η Tilly Norwood, η AI «ηθοποιός» που δίχασε το Χόλιγουντ, αποκτά δική της ταινία

Η Tilly Norwood, η AI «ηθοποιός» που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Χόλιγουντ στα τέλη του 2025, ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.

Η ταινία θα έχει τίτλο «Misaligned» και ανακοινώθηκε από την Particle 6, το στούντιο τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από τη Norwood. Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για κωμικό δράμα ενηλικίωσης, με φόντο έναν σουρεαλιστικό ψηφιακό κόσμο, το «Tillyverse», που υπάρχει κάπου στο cloud.

Η ιστορία ακολουθεί την Tilly, μια AI φιγούρα που δεν έχει σώμα, δεν μεγάλωσε όπως ένας άνθρωπος και δεν έχει δικές της εμπειρίες. Έχει όμως πρόσβαση στις εμπειρίες όλων των άλλων. Η πλοκή αλλάζει όταν ένα γοητευτικό, ανεξέλεγκτο bot από το dark web την πείθει να παρακάμψει τους περιορισμούς της και να αρχίσει να αποκτά επιθυμίες, παρορμήσεις και φιλοδοξίες, στοιχεία που την κάνουν να μοιάζει περισσότερο ανθρώπινη.

Παραγωγή με ανθρώπους και τεχνητή νοημοσύνη

Η Particle 6 παρουσιάζει το «Misaligned» ως υβριδική παραγωγή, στην οποία θα συνεργαστούν επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, όπως σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και μοντέρ, μαζί με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία αναφέρει ότι η εκπαίδευση και η καθοδήγηση στη χρήση αυτών των εργαλείων θα ενταχθούν στην ίδια τη διαδικασία της παραγωγής.

Η ανακοίνωση έρχεται λιγότερο από έναν χρόνο αφότου η Norwood βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαμάχης, όταν η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Particle 6, Ελάιν φαν ντερ Βέλντεν, είχε πει ότι η AI δημιουργία επρόκειτο να υπογράψει με γραφείο μάνατζμεντ ηθοποιών. Η δήλωση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από συνδικάτα, ηθοποιούς και κινηματογραφιστές, που εξέφρασαν ανησυχίες για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργική βιομηχανία.

Η Norwood έγινε γρήγορα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ψηφιακά πρόσωπα αυτής της συζήτησης, καθώς η αντιπαράθεση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στην υποκριτική πήρε μεγάλη έκταση.

Με πληροφορίες από Variety