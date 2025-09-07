Η «τελευταία προειδοποίηση» του Τραμπ στη Χαμάς να δεχθεί τη συμφωνία για τους ομήρους

Ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί για «τελευταία φορά», όπως τόνισε, τη Χαμάς, να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους Όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς» ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social. «Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το ισραηλινό N12 News μετέδωσε το Σάββατο, ότι ο Τραμπ υπέβαλε νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Χαμάς.

Η συμφωνία, προβλέπει ότι η Χαμάς θα απελευθέρωνε και τους 48 ομήρους την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας σε αντάλλαγμα για χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που βρίσκονται στη φυλακή στο Ισραήλ και θα διαπραγματευόταν τον τερματισμό του πολέμου κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στον θύλακα, σύμφωνα με το N12.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ «εξετάζει σοβαρά» την πρόταση του Τραμπ, αλλά δεν διευκρίνισε τις λεπτομέρειές της.

Οι βομβαρδισμοί στην Πόλη της Γάζας συνεχίζονται

Νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε ακόμη μια πολυώροφη πολυκατοικία στην Πόλη της Γάζας, έχοντας προηγουμένως καλέσει τους ενοίκους, αλλά και τους εκτοπισμένους που στεγάζονται σε σκηνές γύρω από αυτήν, να εκκενώσουν την περιοχή.

Του νέου βομβαρδισμού προηγήθηκε η προειδοποίηση από τον αραβόφωνο εκπρόσωπο του στρατού του Ισραήλ, ο οποίος κάλεσε σε εκκένωση τους κατοίκους του κτιρίου και όσους έμεναν σε σκηνές που βρίσκονται περιμετρικά αυτού, καθώς το Ισραήλ κάλεσε για μία ακόμη φορά τη Χαμάς να παραδοθεί.

Ήταν η δεύτερη προειδοποίηση που εκδόθηκε μέσα σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών για το ίδιο κτίριο, αλλά και για τις σκηνές που φιλοξενούν εκτοπισμένες οικογένειες.

«Αν παραδοθεί η Χαμάς, ο πόλεμος ίσως τελειώσει αμέσως»

Το Ισραήλ κάλεσε εκ νέου τη Χαμάς να παραδοθεί την Κυριακή, τα στρατιωτικά πλήγματα ισοπεδώνουν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι αναζητούν καταφύγιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί αμέσως, εάν η Χαμάς απελευθέρωνε τους υπόλοιπους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα και κατέθετε τα όπλα της. «Θα είμαστε περισσότερο από ευτυχείς να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο με πολιτικά μέσα», δήλωσε.

Η απάντηση της Χαμάς

Σε απάντησή του, ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μπασέμ Ναΐμ, δήλωσε στο Reuters ότι δεν θα κατέθετε τα όπλα, αλλά θα απελευθέρωνε όλους τους ομήρους, εάν το Ισραήλ συμφωνούσε να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Γάζα, μια στάση που αποτελεί εδώ και καιρό τη θέση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης.

