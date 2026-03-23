Η "τέλεια" ξανθιά του MAGA έγινε viral και αποδείχθηκε AI

Η Jessica Foster, μια ξανθιά υποτιθέμενη στρατιωτικός με έντονα φιλοτραμπικό προφίλ, έγινε viral στο Instagram μέσα σε τέσσερις μήνες και ξεπέρασε το 1 εκατ. followers. Υπήρχε όμως ένα βασικό πρόβλημα: δεν ήταν αληθινό πρόσωπο, αλλά μια AI κατασκευή, σύμφωνα με έρευνα της Washington Post.

Η "Foster" εμφανιζόταν σε φωτογραφίες και βίντεο δίπλα σε μαχητικά αεροσκάφη, σε στρατιωτικές βάσεις, ακόμη και σε σκηνές με τον Donald Trump, χτίζοντας μια περσόνα που συνέδεε πατριωτισμό, MAGA αισθητική και σεξουαλικοποιημένη εικόνα. Σύμφωνα με την Washington Post, ο λογαριασμός γέμισε με σημάδια που παρέπεμπαν σε AI, από οπτικά glitches μέχρι ασυνέπειες στις στρατιωτικές στολές και στα διακριτικά.

Η Foster, μια περσόνα κατασκευασμένη με AI, εμφανίζεται μαζί με τον Donald Trump και τον Vladimir Putin.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι δεν υπάρχει δημόσιο αρχείο στρατιωτικής υπηρεσίας για πρόσωπο με αυτό το όνομα, ενώ εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι δεν βρέθηκαν σχετικά στοιχεία. Λίγο αργότερα, η Meta ανέφερε ότι το Instagram κατέβασε το account για παραβίαση των πολιτικών της πλατφόρμας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η περσόνα δεν λειτουργούσε μόνο ως bait για engagement. Η Washington Post αναφέρει ότι ο λογαριασμός οδηγούσε χρήστες σε συνδρομητικές πλατφόρμες, πρώτα στο OnlyFans και στη συνέχεια στο Fanvue, όπου επιτρέπονται AI models με σήμανση "generated or enhanced". Έτσι, το viral πολιτικό φαντασιακό μετατρεπόταν και σε μηχανισμό monetization.

Η Jessica Foster, μια φανταστική AI περσόνα, εμφανίζεται δίπλα στον Donald Trump σε εικόνα από το Instagram account της.

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στην εφημερίδα, τέτοιου τύπου λογαριασμοί δεν είναι απλώς ένα ακόμη επεισόδιο internet απάτης, αλλά ένα νέο μοντέλο attention harvesting: ανώνυμοι δημιουργοί φτιάχνουν πειστικές AI γυναίκες, τις ντύνουν με πολιτικά σύμβολα και τις σπρώχνουν στον αλγόριθμο για να κερδίσουν ταυτόχρονα clicks, χρήματα και πολιτικό αποτύπωμα.

Η υπόθεση της Jessica Foster δείχνει και κάτι μεγαλύτερο: ότι η AI δεν χρησιμοποιείται πια μόνο για να παραγάγει ψεύτικες εικόνες, αλλά για να στήσει ολόκληρες δημόσιες περσόνες που μοιάζουν αρκετά αληθινές ώστε να αποκτούν κοινό, επιρροή και οικονομική αξία. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει τέτοια accounts πιο σοβαρά από ένα απλό viral παράδοξο του feed.