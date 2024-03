Η Τέιλορ Σουίφτ έχει τελικά συγγένεια με την Αμερικανίδα ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον

Φαίνεται πως η έφεση της Τέιλορ Σουίφτ στους στίχους δεν είναι τυχαία. Η αμερικανική εταιρεία γενεαλογίας, Ancestry, αποκαλύπτει ότι έχει συγγένεια με την ποιήτρια, Έμιλι Ντίκινσον.

Η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως είναι έκτη εξαδέλφη με την θρυλική ποιήτρια Έμιλι Ντίκινσον. «Η Σουίφτ και η Ντίκινσον κατάγονται και οι δύο από έναν Άγγλο μετανάστη του 17ου αιώνα (ο 9ος προπάππους της Σουίφτ και ο 6ος προπάππους της Ντίκινσον που ήταν πρώτος οικιστής του Γουίντσορ, Κονέκτικατ)» σύμφωνα με το Ancestry.

«Οι πρόγονοι της Τέιλορ Σουίφτ παρέμειναν στο Κονέκτικατ για έξι γενιές, μέχρι που το δικό της μέρος της οικογένειας εγκαταστάθηκε τελικά στη βορειοδυτική Πενσυλβάνια, όπου παντρεύτηκαν με την οικογενειακή γραμμή των Σουίφτ» επισημαίνει.

Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι η ίδια η Σουίφτ έχει αναφερθεί δημοσίως στην ποιήτρια του 19ου αιώνα μιλώντας για τα διαφορετικά είδη στίχων που γράφει και η ίδια. «Αν οι στίχοι μου ακούγονται σαν ένα γράμμα που έγραψε η προγιαγιά της Έμιλι Ντίκινσον ενώ έραβε μια δαντελένια κουρτίνα, αυτό σημαίνει ότι εγώ γράφω με φτερό και μελάνι» είπε το 2022 παραλαμβάνοντας το βραβείο τραγουδοποιού-καλλιτέχνη της δεκαετίας από τη Διεθνή Ένωση Τραγουδοποιών του Νάσβιλ.

Οι θαυμαστές έχουν επίσης εικάσει ότι το ένατο στούντιο άλμπουμ της Swift, «Evermore», είναι εμπνευσμένο από την ποιήτρια. Η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την κυκλοφορία του άλμπουμ στις 10 Δεκεμβρίου 2020, που είναι η ημερομηνία γέννησής της. Η Ντίκινσον έγραψε επίσης ένα ποίημα με τίτλο «One Sister Have I in Our House», το οποίο περιέχει τη λέξη «forevermore», παρόμοια με τον τίτλο του άλμπουμ της Σουίφτ.

Λίγες ημέρες πριν ανακοινώσει την κυκλοφορία του «Evermore», η Σουίφτ μίλησε επίσης για το εξώφυλλο του άλμπουμ της "Folklore", λέγοντας στο Entertainment Weekly ότι είχε μια ιδέα για «αυτό το κορίτσι που υπνοβατεί στο δάσος με νυχτικό το 1830», που τυχαίνει να είναι η χρονιά που γεννήθηκε η Dickinson.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ancestry μαθαίνει ότι δύο αμερικανικά είδωλα σχετίζονται μεταξύ τους. Το 2019, διαπίστωσε ότι ο Τομ Χανκς, ο οποίος υποδύθηκε τον Μίστερ Ρότζερς είχε συγγένεια τελικά με τον εκλιπόντα παρουσιαστή της παιδικής τηλεόρασης.

Με πληροφορίες από CNBC