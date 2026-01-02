Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ με προειδοποιήσεις: «Να προσέχει για τους στρατιώτες του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν για να βοηθήσουν τους Ιρανούς διαδηλωτές, εάν η Τεχεράνη απαντήσει με βία στις μεγαλύτερες πανεθνικές κινητοποιήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια.

Στην δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, απάντησε σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Λαριτζανί, καλώντας τον Ντόναλντ Τραμπ να μην προκαλέσει «αποσταθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ιρανοί διαδηλώνουν εξαιτίας της δεινής κατάστασης της οικονομίας της χώρας, με την αγανάκτηση για τον εκρηκτικό πληθωρισμό και την κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου να ξεσπά στους δρόμους.

Από τις συγκρούσεις στις διαδηλώσεις, σκοτώθηκαν έξι άτομα, με επόμενο, την ανάρτηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου: «Αν οι αρχές του Ιράν πυροβολήσουν εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών και τους σκοτώσουν βίαια, όπως συνηθίζουν, οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι και οπλισμένοι για να επέμβουμε».

Η απάντηση της Τεχεράνης στον Τραμπ

Ο Λαριτζανί απάντησε εκ μέρους του Ιράν: «Ο Τραμπ θα πρέπει να ξέρει ότι τυχόν αμερικανική παρέμβαση σε αυτή την εσωτερική υπόθεση θα ισοδυναμούσε με αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής και θα έβλαπτε τα αμερικανικά συμφέροντα. Να προσέχει για τους στρατιώτες του», πρόσθεσε ο Λαριτζανί, έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Άλλος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, ο Αλί Σαμκάνι, σχολίασε, πως μια ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν θα ακολουθούνταν από μια «πληρωμένη απάντηση».

«Οποιοδήποτε επεμβατικό χέρι εναντίον της ασφάλειας του Ιράν υπό οποιοδήποτε πρόσχημα, θα το εξέθετε σε πληρωμένη απάντηση», έγραψε στο X ο Αλί Σαμκάνι. «Η ασφάλεια του Ιράν είναι κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε αυτός ο σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ