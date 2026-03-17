Η ταυτότητα του Banksy ίσως αποκαλύφθηκε, σύμφωνα με το Reuters

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της σύγχρονης τέχνης ενδεχομένως και να λύθηκε, όπως προέκυψε από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters για τον Banksy.

Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι αποκαλύφθηκε οριστικά η ταυτότητα του διάσημου και, μέχρι σήμερα ανώνυμου καλλιτέχνη του δρόμου Banksy, ο οποίος δραστηριοποιείται χωρίς να έχει αποκαλύψει ποτέ την ταυτότητά του από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε από το Reuters, εξετάζει και απορρίπτει αρκετές από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες γύρω από το ποιος βρίσκεται πίσω από τον δημιουργό -μεταξύ άλλων- του «Κοριτσιού με το Μπαλόνι». Ανάμεσα στα ονόματα που είχαν ακουστεί στο παρελθόν ήταν ο Robert Del Naja των Massive Attack, αλλά και ο street artist Thierry Guetta, γνωστός ως Mr. Brainwash, πρωταγωνιστής του υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ Exit Through the Gift Shop, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Banksy.

Banksy: Ποιος είναι σύμφωνα με την έρευνα

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες εικασιών, οι δημοσιογράφοι Simon Gardner, James Pearson και Blake Morrison καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «πέρα από κάθε αμφιβολία» ο Banksy είναι ο Ρόμπιν Γκάνινγχαμ.

Η αποκάλυψη βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία από το βιβλίο Banksy Captured (2019) του Στηβ Λαζαρίδη, πρώην συνεργάτη και μάνατζερ του καλλιτέχνη. Την ίδια χρονιά, ο Λαζαρίδης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από το 2000, που έδειχνε ένα ημιτελές έργο του Banksy σε διαφημιστική πινακίδα στη Νέα Υόρκη, το οποίο φέρεται να εγκαταλείφθηκε μετά από σύλληψη.

Αστυνομικά έγγραφα και δικαστικά αρχεία που εντόπισε το Reuters αναφέρονται επανειλημμένα στο όνομα Gunningham, το οποίο εμφανίζεται ακόμη και σε γραπτή ομολογία που φέρει την υπογραφή του.

Παρότι οι αρχές επιχείρησαν να του απαγγείλουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, τελικά αφέθηκε ελεύθερος, με τις κατηγορίες να υποβαθμίζονται σε πλημμέλημα, αφού κατέβαλε εγγύηση 1.500 δολαρίων, παρέδωσε προσωρινά το διαβατήριό του και εκτέλεσε πέντε ημέρες κοινωνικής εργασίας.

Banksy: Ο «ληστής τραπεζών» και η αλλαγή του ψευδωνύμου

Για ένα διάστημα, ο Γκάνινγχαμ διέμενε στο ιστορικό Carlton Arms Hotel της Νέας Υόρκης, το οποίο δήλωνε ως κύρια κατοικία του. Εκεί ζωγράφιζε τοίχους και δωμάτια σε αντάλλαγμα για διαμονή, υπογράφοντας αρχικά ως «Robin Banks», όνομα που αργότερα εξελίχθηκε στο «Banksy».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του Γκάνινγχαμ συνδέεται με τον Banksy. Το 2008, η Daily Mail είχε ήδη υποστηρίξει ότι αυτός βρίσκεται πίσω από τον καλλιτέχνη, την ίδια χρονιά που εκείνος φέρεται να άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Ντέιβιντ Τζόουνς, ένα από τα πιο κοινά ονόματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι εικασίες συνέχισαν να στρέφονται και σε άλλα πρόσωπα.

Ο Banksy ξεκίνησε ως καλλιτέχνης του δρόμου με γρήγορα, stencil έργα που συχνά είχαν έντονο πολιτικό μήνυμα, αποκτώντας γρήγορα διεθνή φήμη. Έργα του έχουν εμφανιστεί σε πόλεις όπως το Λονδίνο και η Νέα Υόρκη, αλλά και σε περιοχές συγκρούσεων, όπως η Ουκρανία και η Δυτική Όχθη.

Σήμερα θεωρείται παγκόσμιο φαινόμενο στην αγορά τέχνης, με συλλέκτες όπως ο Μπραντ Πιτ και ο Κρις Μάρτιν να διαθέτουν έργα του.

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του, το «Κορίτσι με το Μπαλόνι», πουλήθηκε το 2018 σε δημοπρασία στο Λονδίνο για 1,4 εκατομμύρια δολάρια. Λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, το έργο αυτοκαταστράφηκε μπροστά στο κοινό μέσω μηχανισμού καταστροφής που ήταν κρυμμένος μέσα στην κορνίζα.

Το έργο μετονομάστηκε σε «Love is in the Bin» και πουλήθηκε εκ νέου τρία χρόνια αργότερα για 25,4 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας ρεκόρ.

Μέχρι στιγμής, το γραφείο Pest Control, ο οργανισμός που έχει ιδρύσει ο Banksy για τη διαχείριση των έργων και των αιτημάτων Τύπου, δεν έχει απαντήσει στα νέα ευρήματα.

Με πληροφορίες από Reuters, Entertainment Weekly