Η ταράτσα που έγινε το νέο viral αξιοθέατο του Ρίο

Αντί για την Κοπακαμπάνα, το Sugarloaf ή τον Χριστό Λυτρωτή, όλο και περισσότεροι επισκέπτες στο Ρίο κατευθύνονται προς τη Rocinha. Εκεί, μια ταράτσα γνωστή ως Porta do Ceu, η «Πύλη του Ουρανού», έχει γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της πόλης χάρη στα drone βίντεο που κατακλύζουν τα social media.

Την τρίτη μέρα των διακοπών της στη Βραζιλία, μια βρετανική οικογένεια άφησε στην άκρη τα κλασικά αξιοθέατα του Ρίο και πήρε τον δρόμο για τη Rocinha, τη μεγαλύτερη φαβέλα της πόλης. Ο προορισμός της δεν ήταν ούτε μια παραλία ούτε κάποιο διάσημο μνημείο, αλλά μια ταράτσα που τις τελευταίες εβδομάδες έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο περιζήτητα σημεία της πόλης.

Επισκέπτες στο Porta do Ceu, το rooftop της Rocinha που έγινε νέο viral σημείο του Ρίο.Φωτ.: Alan Lima

Η Porta do Ceu, η «Πύλη του Ουρανού», είναι μια παλιά ταράτσα μέσα στη Rocinha, που απέκτησε ζωή όταν άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media drone βίντεο με επισκέπτες να περνούν από μια μεταλλική πόρτα, να βγαίνουν στην άκρη της ταράτσας και να στέκονται απέναντι στο ανοιχτό τοπίο του Ρίο, ενώ η κάμερα απομακρύνεται και αποκαλύπτει από ψηλά τη φαβέλα μέσα στο αστικό τοπίο της πόλης.

Αυτή η εικόνα ήταν αρκετή για να κάνει το σημείο viral. Καθημερινά σχηματίζονται ουρές από ανθρώπους που περιμένουν τη σειρά τους για να τραβήξουν το δικό τους βίντεο. Για κάποιους είναι ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από το ταξίδι τους. Για άλλους, μια εμπειρία που θέλουν να θυμούνται ως ένα από τα πιο ξεχωριστά κομμάτια των διακοπών τους.

Το φαινόμενο απογειώθηκε μέσα στο 2025, όταν τέτοια βίντεο από τη Rocinha άρχισαν να γίνονται μαζικά viral. Ενας από τους τοπικούς ξεναγούς, ο Vitor Hugo Oliveira da Conceicao, λέει ότι ένα μόνο βίντεο έφτασε σχεδόν τα 50 εκατομμύρια προβολές στο Instagram τον Ιανουάριο. Από τότε, η Porta do Ceu καθιερώθηκε ως νέο τουριστικό σημείο αναφοράς για το Ρίο.

Ο Βρετανός τουρίστας Jack Kelly Boswell ετοιμάζεται να βγει στην ταράτσα Porta do Ceu, το viral rooftop της Rocinha. Φωτ.: Alan Lima

Η δυναμική αυτή ενισχύθηκε και από την παρουσία influencers και γνωστών ονομάτων που πέρασαν από τη Rocinha, ανάμεσά τους η Anitta και η Rosalía. Ετσι, ένα σημείο που μέχρι πρότινος ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στην καθημερινότητα της γειτονιάς έχει μετατραπεί σε προορισμό για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Στο κέντρο αυτής της νέας κίνησης βρίσκονται άνθρωποι της ίδιας της Rocinha, που δουλεύουν καθημερινά με τους επισκέπτες και βλέπουν τη γειτονιά τους να αλλάζει. Ο Conceicao περιγράφει μια ζωή σημαδεμένη από απώλεια, εξάρτηση και επαφή με τη βία που έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στη φαβέλα. Σήμερα λέει ότι ο τουρισμός τού δίνει τη δυνατότητα να στηρίζει την οικογένειά του και να δείχνει στους ξένους μια πιο σύνθετη εικόνα της Rocinha, πέρα από τα πιο προβλέψιμα στερεότυπα.

Δίπλα του εμφανίζεται και μια νεότερη γενιά που δουλεύει γύρω από αυτό το νέο κύμα. Ενας 19χρονος χειριστής drone γυρίζει περίπου 100 βίντεο τη μέρα. Η ταράτσα δεν είναι πια μόνο ένα φόντο για φωτογραφίες, αλλά και μια μικρή τοπική οικονομία που έχει στηθεί γύρω από την εικόνα, την εμπειρία και την περιήγηση.

Ο Vitor Hugo Oliveira da Conceição, ένας από τους τοπικούς ξεναγούς που βρίσκονται πίσω από τη νέα τουριστική κίνηση στη Rocinha. Φωτ.: Alan Lima

Η έκρηξη του ενδιαφέροντος επαναφέρει και μια παλιά ένσταση. Οι φαβέλες του Ρίο έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι γίνονται πεδίο για εκμεταλλευτικές περιηγήσεις, όπου η φτώχεια και η ανισότητα μετατρέπονται σε αξιοθέατο. Από την άλλη πλευρά, όσοι ζουν από αυτή τη νέα κίνηση επιμένουν ότι τώρα οι ίδιοι οι άνθρωποι της γειτονιάς προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τη ροή των επισκεπτών και να τη μετατρέψουν σε όφελος για τον τόπο τους.

Το ζητούμενο, λένε, δεν είναι να κρυφτεί η σκληρή πραγματικότητα της Rocinha, αλλά να φανεί ότι δεν είναι μόνο αυτό: είναι και τόπος ζωής, δουλειάς, μουσικής, χορού, αυτοσχέδιων επιχειρήσεων και καθημερινής επιβίωσης.

Η Porta do Ceu δεν έγινε γνωστή μόνο για τη θέα της. Εγινε γνωστή επειδή συμπυκνώνει πολλά από όσα υπόσχεται σήμερα ο τουρισμός των social media: μια αίσθηση ανακάλυψης, ένα δυνατό οπτικό στιγμιότυπο και την ιδέα ότι βλέπεις μια πλευρά της πόλης που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα.

Ετσι, η Rocinha ξαναμπαίνει στο διεθνές βλέμμα όχι μόνο ως σύμβολο ανισότητας και βίας, αλλά και ως τόπος που διεκδικεί να ορίσει τη δική του εικόνα προς τα έξω. Και μια ταράτσα στο εσωτερικό της έχει γίνει, προς το παρόν, το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο αυτής της αλλαγής.