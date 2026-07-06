Η SZA αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε επίσημα με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, μοιράζοντας την προσωπική της εμπειρία με τους θαυμαστές της μέσω ιδιωτικού λογαριασμού της στο Instagram.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και στιχουργός, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Solána Rowe, έκανε την ανάρτηση στον λογαριασμό @notmusicatalliswear, έναν εναλλακτικό λογαριασμό που χρησιμοποιεί ώστε να επικοινωνεί πιο άμεσα και ανεπιτήδευτα με το κοινό της.

Στην ανάρτηση της, η SZA ανέφερε ότι βρήκε επιτέλους τον χρόνο να υποβληθεί σε σχετική αξιολόγηση από ειδικούς. Περιέγραψε τον εαυτό της ως άτομο με «Asperger / high functioning autism» και φάνηκε να επεξεργάζεται την προσωπική στιγμή με το χιούμορ που συχνά τη χαρακτηρίζει στα social media.

Η SZA μοιράστηκε τη διάγνωση της με τους θαυμαστές της

«Επιτέλους βρήκα τον χρόνο και πήρα επίσημη διάγνωση», έγραψε, προσθέτοντας αστειευόμενη ότι η ικανότητά της στην αναγνώριση μοτίβων την είχε ήδη κάνει να το υποψιάζεται.

Η δημιουργός του άλμπουμ «SOS» συμπλήρωσε: «Σταματήστε να κοροϊδεύετε, γιατί η αναγνώριση μοτίβων μου το είχε κάνει ήδη γνωστό και θα το φτάσω μέχρι τέλους, σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια σύνδεσε τη διάγνωση της με την έντονη διαδικτυακή της παρουσία, γράφοντας στους θαυμαστές της ότι είναι «αρκετά σίγουρη πως αυτός είναι ο λόγος που το παίρνω τόσο προσωπικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Και επίσης ο λόγος που είμαι σε κάθε comments section».

Η ανάρτηση διαδόθηκε γρήγορα πέρα από τον ιδιωτικό της λογαριασμό, με θαυμαστές να επαινούν τη SZA για την ανοιχτή στάση της απέναντι στην νευροδιαφορετικότητα και τη διάγνωση της στην ενήλικη ζωή.

SZA has revealed that she has been diagnosed with high-functioning autism. ❤️ pic.twitter.com/PGR8bwIS0Y — PopPulse (@PoppPulse) July 6, 2026

Οι θαυμαστές της SZA επαίνεσαν την ειλικρίνεια της

Πολλοί υποστηρικτές αντέδρασαν θετικά, σημειώνοντας ότι τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις μπορεί να βοηθήσουν άλλες γυναίκες να μη νιώθουν μόνες όταν αναζητούν απαντήσεις για την ψυχική τους υγεία ή την νευροδιαφορετικότητα τους.

Ένας χρήστης του Reddit έγραψε: «Μας αρέσει να βλέπουμε γυναίκες να διαγιγνώσκονται πραγματικά».

Στην περίληψη της αξιολόγησης που μοιράστηκε η SZA, αναφέρεται ότι παρουσίαζε χαρακτηριστικά που συνάδουν με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), συμπεριλαμβανομένων δυσκολιών στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση και έντονων αισθητηριακών ευαισθησιών που σχετίζονται με ρούχα, ήχους, γεύσεις και την αφή.

Το έγγραφο την περιέγραφε επίσης ως ιδιαίτερα ευφυή, δημιουργικά ταλαντούχα και με λειτουργικότητα στο ανώτερο εύρος της αφηρημένης σκέψης.

Ο ιδιωτικός της λογαριασμός ως άμεση γραμμή με τους φανς

Ο εναλλακτικός λογαριασμός της SZA στο Instagram έχει εξελιχθεί σε χώρο όπου μοιράζεται πιο ανεπεξέργαστες ενημερώσεις σε σχέση με τις επίσημες αναρτήσεις της.

Η σελίδα είναι γνωστή στους θαυμαστές της για προσωπικές φωτογραφίες, στιγμιότυπα από παρασκήνια ηχογραφήσεων, αποσπάσματα ακυκλοφόρητης μουσικής και άμεσες τοποθετήσεις για την καθημερινότητά της.

Έτσι, η ανάρτηση για τη διάγνωση δεν φάνηκε ως μια τυπική ανακοίνωση, αλλά περισσότερο ως μια στιγμή προσωπικής επεξεργασίας μίας σημαντικής αποκάλυψης σε πραγματικό χρόνο.

SZA: «Ψάξτε στο Google πόση ενέργεια και ρύπανση χρειάζεται για να λειτουργεί η AI»

Το σχόλιο της ότι παίρνει την τεχνητή νοημοσύνη «προσωπικά» συνδέεται και με παλαιότερη κριτική της ως προς την AI και την περιβαλλοντική ρατσιστική ανισότητα.

Πέρυσι, η SZA είχε χρησιμοποιήσει το Instagram για να επικρίνει την κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση που σχετίζονται με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις σε μαύρες κοινότητες, όπως το Μέμφις.

«Ψάξτε στο Google πόση ενέργεια και ρύπανση χρειάζεται για να λειτουργεί η AI», είχε γράψει τότε, προειδοποιώντας ότι η ευκολία συχνά έχει κόστος για τις μαύρες και έγχρωμες κοινότητες.

Η νέα της ανάρτηση υπονοεί ότι πλέον βλέπει μέρος αυτής της έντονης ενασχόλησης μέσα από το πρίσμα της αναγνώρισης μοτίβων.

Για τους θαυμαστές, η στιγμή ήταν ταυτόχρονα χιουμοριστική και ευάλωτη: η SZA μετέτρεψε μια επίσημη διάγνωση σε μια δημόσια, προσωπική αναστοχαστική στιγμή για την ευαισθησία, τη διαίσθηση και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στον ψηφιακό κόσμο συμπεριλαμβανομένου, όπως αστειεύτηκε, του γιατί βρίσκεται πάντα στα σχόλια.

Αναφορικά με την δουλειά της γύρω από τη μουσική, πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα νέο κομμάτι με τον Αμερικανό μουσικό Steve Lacy, με τίτλο is it cool?.

Με πληροφορίες από International Business Times