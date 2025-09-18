Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ αναλαμβάνει CEO της οργάνωσής του

Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ αναλαμβάνει χρέη CEO στην οργάνωση, Turning Point USA, που ηγείτο μέχρι να δολοφονηθεί, ο ακροδεξιός σχολιαστής.

Σύμφωνα με το CNN, η Έρικα Κερκ ορίστηκε διευθύνουσα σύμβουλος της Turning Point USA, αναλαμβάνοντας την οργάνωση που ο σύζυγός της, Τσάρλι Κερκ ίδρυσε και της οποίας ηγήθηκε μέχρι τη δολοφονία του την περασμένη εβδομάδα.

Η κίνηση αυτή ανακοινώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της οργάνωσης. «Δεν θα παραδοθούμε ούτε θα υποκλιθούμε μπροστά στο κακό», δηλώνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε ανακοίνωσή τους. «Θα συνεχίσουμε», συνεχίζουν.

Η οργάνωση ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Η Turning Point Board εξέλεξε ομόφωνα την Έρικα Κερκ ως νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε προηγούμενες συζητήσεις, ο Τσάρλι εξέφρασε σε στελέχη ότι αυτό επιθυμούσε σε περίπτωση θανάτου του».

Ο Τσάρλι Κερκ ίδρυσε την Turning Point USA το 2012 και την μετέτρεψε σε μία από τις οργανώσεις των συντηρητικών με τη μεγαλύτερη επιρροή, η οποία συνέβαλε στην κινητοποίηση των νέων προς την κατεύθυνση του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή της, η Έρικα Κερκ έγραψε για τον σύζυγό της: «Σου άρεσε να βλέπεις την τελειότητα. Γι' αυτό αγαπούσες τόσο πολύ τον αθλητισμό. Σου άρεσε να βλέπεις τους καλύτερους των καλύτερων να αποδίδουν στο επίπεδο μεγαλείου που ο Θεός προόριζε γι' αυτούς.

Όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε ραντεβού, πηγαίναμε στο γήπεδο μπάσκετ για να κάνουμε βολές. Μου άρεσε να σε βλέπω σε αυτό το επίπεδο επειδή ο χρόνος δεν μας επηρέαζε. Ήμασταν μόνο εμείς, ο ήχος των αθλητικών παπουτσιών που τρίζουν και των σουτ. Δεθήκαμε για το πώς ο Τζόρνταν ήταν GOAT (Καλύτερος όλων των εποχών) και εσύ μου μίλησες για τις μέρες σου στο λύκειο και εγώ σου μίλησα για τις μέρες μου στο κολέγιο. Απλώς δύο αθλητές που δραπέτευαν από τις απαιτήσεις του κόσμου για ένα λεπτό.

Θυμάμαι να βλέπω στον καρπό σου ένα κόκκινο βραχιόλι. Δεν το έβγαζες ποτέ, έγραφε "δούλεψε σκληρότερα, γίνε καλύτερος". Και κάθε μέρα έκανες ακριβώς αυτό. Χρόνια αργότερα, μια μέρα μετά από μια εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη, ένας μαθητής σε ρώτησε για το βραχιόλι σου και του το έδωσες. Δεν έχω ιδέα ποιος ήταν αυτός ο μαθητής ή πού βρίσκεται σήμερα, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εργάζεται σκληρότερα και είναι καλύτερος, επειδή εσύ δίνεις τον τόνο.

Αυτή είναι μια από τις τελευταίες φωτογραφίες σου που τραβήχτηκαν πριν δολοφονηθείς. Το κοιτάζω και δεν μπορώ παρά να δω την αριστεία. Είσαι στο στοιχείο σου. Είσαι σε κατάσταση αθλητή. Προπονείσαι για αυτήν ακριβώς την στιγμή, μυαλό, σώμα και ψυχή. Για μένα, αυτή είναι η φωτογραφία σου σε στιλ "Jordan". Χαραγμένη για πάντα στον χρόνο, φυλαγμένη στην καρδιά μου, καθώς θαυμάζω το μεγαλείο σου. Για πάντα.

Προσεύχομαι να είχες την πιο εκπληκτική εβδομάδα στον Παράδεισο, Τσάρλι Κερκ. Σ' αγαπώ».

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ

Στον 22χρονο Τάιλερ Τζέιμς Ρόμπινσον από την Ουάσινγκτον της Γιούτα απαγγέλθηκαν σήμερα κατηγορίες για τη δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή και διαδικτυακού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, λίγο πριν από την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Τζεφ Γκρέι, ανακοίνωσε ότι η υπόθεση θα διωχθεί ως υπόθεση θανατικής ποινής. «Δεν παίρνω αυτήν την απόφαση ελαφρά τη καρδία», τόνισε, περιστοιχισμένος από περίπου 20 συνεργάτες του και στελέχη της τοπικής αστυνομίας.

Η αρχική προσδοκία ήταν ότι ο Ρόμπινσον θα κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη χρήση όπλου και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.

Τελικά, το κατηγορητήριο επεκτάθηκε και περιλαμβάνει συνολικά επτά αδικήματα:

ανθρωποκτονία από πρόθεση (aggravated murder) παράνομη χρήση όπλου (felony discharge of a firearm) παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης με μετακίνηση όπλου παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης με καταστροφή ρούχων αλλοίωση μαρτυρίας: ζήτησε από συγκάτοικό του να διαγράψει μηνύματα αλλοίωση μαρτυρίας: υπέδειξε στον ίδιο συγκάτοικο να μη μιλήσει στην αστυνομία διάπραξη βίαιου εγκλήματος παρουσία ανηλίκων

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είχε κρύψει το φονικό όπλο στο παντελόνι του

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τζεφ Γκρέι, ο Κερκ χτυπήθηκε την ώρα που απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές επιθέσεις με δράστες τρανς άτομα.Η σφαίρα πέρασε πολύ κοντά από άλλα άτομα που βρίσκονταν στον χώρο, ανάμεσά τους και παιδιά, προτού καταλήξει να χτυπήσει τον Κερκ στον λαιμό. Ο 31χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η ιατροδικαστική έκθεση εκκρεμεί.

Λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό, αστυνομικός του πανεπιστημίου εντόπισε στην ταράτσα κτιρίου σε απόσταση περίπου 146 μέτρων σημάδια που έδειχναν ότι ο δράστης είχε πάρει θέση ξαπλωμένος, με καθαρή οπτική γραμμή προς το σημείο όπου στεκόταν ο Κερκ.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Ρόμπινσον να μπαίνει στην πανεπιστημιούπολη λίγο πριν το μεσημέρι, φορώντας μαύρη μπλούζα με αμερικανική σημαία, καπέλο και γυαλιά ηλίου. Σύμφωνα με τους ερευνητές, περπατούσε παράξενα, με το δεξί του πόδι σχεδόν άκαμπτο, ένδειξη ότι είχε κρύψει το όπλο μέσα στο παντελόνι του.

Μετά τον πυροβολισμό, κάμερα κατέγραψε έναν άνδρα να εγκαταλείπει την ταράτσα κρατώντας αντικείμενο που έμοιαζε με τουφέκι. Στην προσπάθειά του να πηδήξει κάτω, το όπλο έπεσε στο έδαφος, όμως εκείνος το μάζεψε και κατευθύνθηκε προς δασώδη περιοχή εκτός της πανεπιστημιούπολης.

Το σημείωμα που άφησε ο Ρόμπινσον σε συγκάτοικό του

Ο εισαγγελέας παρουσίασε επίσης μηνύματα που αντάλλαξε ο Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του, τα οποία παραδόθηκαν στην αστυνομία. Οι δύο είχαν ερωτική σχέση και ο συγκάτοικος βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης.

Σε ένα από τα μηνύματα, ο Ρόμπινσον έγραψε: «Άφησε ό,τι κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου». Εκεί ο συγκάτοικος βρήκε σημείωμα που έλεγε: «Είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω». Ο συγκάτοικος απάντησε: «Τι; Αστειεύεσαι».

Ακολούθησαν κι άλλα μηνύματα, στα οποία ο Ρόμπινσον ενημέρωνε τον συγκάτοικό του για τις κινήσεις του και την προσπάθειά του να αποφύγει την αστυνομία. Σε ένα σημείο φέρεται να έγραψε για τον Κερκ: «Βαρέθηκα το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς».

Πως οι γονείς του Ρόμπινσον άρχισαν να υποψιάζονται τον γιο τους

Ο εισαγγελέας Τζεφ Γκρέι περιέγραψε επίσης τις κρίσιμες ώρες πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον. Η μητέρα του αναγνώρισε σε τηλεοπτικά πλάνα τον ύποπτο ως τον γιο της και τηλεφώνησε στον Ρόμπινσον, ο οποίος απάντησε ότι ήταν άρρωστος και βρισκόταν στο σπίτι. Στη συνέχεια ενημέρωσε τον πατέρα του, που επίσης θεώρησε ότι ο άνδρας στα πλάνα έμοιαζε με τον γιο τους.

Η μητέρα ανέφερε ότι ο Ρόμπινσον τον τελευταίο καιρό είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος, με ιδιαίτερη ενασχόληση γύρω από τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+ και τις σχέσεις με άτομα που βρίσκονταν σε διαδικασία φυλομετάβασης. Αυτό είχε προκαλέσει εντάσεις στις συζητήσεις μέσα στην οικογένεια, καθώς ο πατέρας του είχε διαφορετικές πολιτικές απόψεις.

Ο πατέρας του επιβεβαίωσε επίσης ότι το τουφέκι που φαινόταν στις κάμερες έμοιαζε με όπλο που είχε στην κατοχή του ο γιος του. Όταν τον ρώτησε με μήνυμα να στείλει φωτογραφία, δεν πήρε απάντηση. Σε τηλεφωνική συνομιλία που ακολούθησε, ο Ρόμπινσον υπαινίχθηκε ότι ήταν ο δράστης και είπε πως προτιμούσε να «τελειώσει» τη ζωή του αντί να πάει φυλακή. Τελικά πείστηκε να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, όπου παραδόθηκε στις αρχές.

Στην παρακείμενη δασώδη περιοχή οι ερευνητές εντόπισαν επαναληπτικό τουφέκι με χειροκίνητο κλείστρο, τυλιγμένο σε πετσέτα. Στον γεμιστήρα υπήρχαν τρεις αχρησιμοποίητες και μία χρησιμοποιημένη σφαίρα, ενώ στην ταράτσα δεν βρέθηκαν κάλυκες. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, κάθε σφαίρα έφερε χαραγμένα μηνύματα όπως «Hey fascist! Catch!» και «Oh bella ciao», ενώ μία έγραφε «If you read this, you are gay lmao». Η πετσέτα και οι κάλυκες στάλθηκαν για εργαστηριακό έλεγχο και βρέθηκε DNA που ταυτίζεται με τον Ρόμπινσον.

Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώθηκε την Τετάρτη όταν δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό στη διάρκεια εκδήλωσης στο πανεπιστήμιο Utah Valley. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους και κινητοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση του FBI.

Ο Ρόμπινσον παραμένει προφυλακισμένος χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Οι αρχές έχουν ανακρίνει συγγενείς του και εκτέλεσαν ένταλμα έρευνας στο οικογενειακό του σπίτι, περίπου 385 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το σημείο της επίθεσης.