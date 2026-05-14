Η συγκινητική στιγμή μεταξύ του Βιν Ντίζελ και της κόρης του Πολ Γουόκερ στο Φεστιβάλ Καννών

Η οικογένεια είναι το παν στις ταινίες «Fast and Furious», και αυτός ο δεσμός έγινε εμφανής κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής εκδήλωσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Πριν από μια μεταμεσονύχτια προβολή της πρώτης ταινίας «Fast & Furious», ο Βιν Ντίζελ έκανε ειδική αναφορά στη Μίντοου Γουόκερ, της οποίας ο πατέρας, ο Πολ Γουόκερ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο τον Νοέμβριο του 2013. Η Τζόρντανα Μπρούστερ και η Μισέλ Ροντρίγκεζ ταξίδεψαν επίσης στη Γαλλία για την εκδήλωση.

Η Τζορντάνα Μπρούστερ, ο Βιν Ντίζελ και η Μισέλ Ροντρίγκεζ/Φωτογραφία: EPA

Αφού παρουσίασε τη 47χρονη Ροντρίγκεζ και τον 46χρονη Μπρούστερ, ο Ντίζελ είπε ότι δεν θα μπορούσε να έρθει μόνος του στις Κάννες για να γιορτάσει τους στενούς δεσμούς που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της παραγωγής της σειράς ταινιών, οι οποίοι εκπροσωπούνται πλέον από την κόρη του Γουόκερ.

«Αυτή που δεν ήθελε να έρθω μόνος μου εδώ για να εκπροσωπήσω αυτούς τους δεσμούς ήταν η Μίντοου Γουόκερ», είπε ο Ντίζελ, πριν ξεσπάσουν χειροκροτήματα. «Πάω να συγκινηθώ λίγο τώρα».

«Ο μόνος λόγος για τον οποίο γυρίζουμε το φινάλε της σειράς Fast για το 2028… είναι εξαιτίας του καθενός και της καθεμίας από εσάς που μας δώσατε την καρδιά και την αφοσίωσή σας», είπε ο Ντίζελ στο κοινό, αναφερόμενος στην επερχόμενη ταινία Fast Forever. «Ο καθένας και η καθεμία από εσάς που νιώσατε ότι είστε μέρος της οικογένειάς μας. Εσείς μας κάνετε να συνεχίζουμε. Εσείς μας κάνετε να θέλουμε να σας κάνουμε όλους περήφανους».

Λίγο πριν ξεκινήσει η προβολή του The Fast and the Furious, ο Ντίζελ είπε στο κοινό ότι η ταινία του 2001 είναι «η αρχή μιας λέξης… και αυτή η λέξη είναι αγάπη».

Μετά την προβολή των τίτλων τέλους, η Μίντοου Γουόκερ έδωσε μια ομιλία με τη βοήθεια του Ντίζελ. Ο Ντίζελ είπε ότι η Μίντοου χαρακτήρισε το καστ της σειράς ταινιών «πηγή δύναμης», πριν ο Ντίζελ της πει ότι ο Πολ θα ήταν «τόσο περήφανος» για εκείνη, καθώς σκούπιζε τα δάκρυά του. Οι δύο αγκάλιασαν ξανά ο ένας τον άλλον, ενώ το κοινό χειροκροτούσε.

Με πληροφορίες από People



