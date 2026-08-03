Η στιγμή που υδροπλάνο προσκρούει σε αποβάθρα στις Μπαχάμες - «Πού πας;»

Υδροπλάνο προσέκρουσε σε αποβάθρα κατά την απογείωσή του κοντά στις Μπαχάμες το πρωί του Σαββάτου (1/8), με αποτέλεσμα να βυθιστεί μερικώς.

Και οι δέκα επιβαίνοντες –οκτώ Αμερικανοί τουρίστες και δύο μέλη του πληρώματος– διασώθηκαν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν και η Jeanne O'Brien, η οποία περιέγραψε στο ABC News τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

«Το υδροπλάνο έπεσε πολύ γρήγορα. Ξαφνικά είδαμε την αποβάθρα να πλησιάζει όλο και περισσότερο και κάποιος που καθόταν πίσω μου είπε: "Πού πας;". Και μετά ακούστηκε ένα "μπαμ" και συγκρουστήκαμε», ανέφερε.

Βίντεο που κατέγραψε ο Eloidis Cantillo από το εσωτερικό της καμπίνας του υδροπλάνου τύπου Cessna 208B αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από την πρόσκρουση.

Authorities in the Bahamas said a small seaplane crashed into a dock while trying to take off on Saturday.



Police say 8 passengers and 2 crew — all Americans — were evacuated safely and there were no injuries.



The aircraft later sank in approximately 100 feet of water. pic.twitter.com/UF8KRBLM5c — ABC News (@ABC) August 3, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία των Μπαχαμών, το μικρό υδροπλάνο επιχειρούσε να απογειωθεί από το North Bimini όταν συνάντησε κίνηση από σκάφη στην περιοχή. Ο πιλότος στράφηκε προς τα βόρεια αναζητώντας ασφαλέστερη διαδρομή, όμως το αεροσκάφος άρχισε να παρεκκλίνει προς τα αριστερά ενώ τροχοδρομούσε στην επιφάνεια του νερού.

Παρά τις προσπάθειες να ανακτήσει τον έλεγχο, το υδροπλάνο προσέκρουσε σε αποβάθρα κοντά σε παραθαλάσσιο θέρετρο.

Ο χειριστής σκάφους Nick Pavlakis, που βρισκόταν κοντά στο σημείο, έσπευσε να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό των επιβατών και του πληρώματος.

«Ο συγκυβερνήτης βγήκε πρώτος, ενώ ο κυβερνήτης φρόντιζε να απομακρυνθούν όλοι από το αεροσκάφος. Βγήκε μόλις πριν αυτό αρχίσει να ανατρέπεται και τελικά κατέληξε στον βυθό, όπου παραμένει μέχρι σήμερα», δήλωσε στο τοπικό δίκτυο WPBF, συνεργάτη του ABC News.

Επιπλέον βίντεο που κατέγραψε η Christy Davoudpour δείχνει το Cessna του 2014 γερμένο στο πλάι, με το ένα φτερό μέσα στο νερό, πριν βυθιστεί εν μέρει.

Η Αρχή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και οι αρχές των Μπαχαμών διεξάγουν έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Η Tropic Ocean Airways, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το υδροπλάνο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το αεροσκάφος «ενεπλάκη σε συμβάν κατά την τροχοδρόμηση στο νερό πριν από την απογείωση» και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές.

«Η έρευνα θα εξετάσει τι έκανε ο κυβερνήτης, πώς χειριζόταν το αεροσκάφος και γιατί δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί η πρόσκρουση στην αποβάθρα», δήλωσε ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων του ABC News, John Nance, προσθέτοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Με πληροφορίες από ABC News