Η στιγμή που δημοσιογράφος βγάζει βίντεο, ακούει τους πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο και πέφτει κάτω

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (23/5, τοπική ώρα).

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στον τομέα της Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται το κτίριο της αμερικανικής προεδρίας, προκαλώντας την κινητοποίηση μεγάλης αστυνομικής δύναμης που αναπτύχθηκε επιτόπου, όπως ανακοίνωσε το FBI.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτιμάται πως βρισκόταν μέσα στον Λευκό Οίκο την στιγμή του συμβάντος. Είχε ακυρώσει τις μετακινήσεις που προγραμμάτιζε το Σαββατοκύριακο λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων αποπειρών δολοφονίας. Η πιο πρόσφατη ήταν μόλις την 25η Απριλίου, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου ο αμερικανός πρόεδρος επρόκειτο να πάρει μέρος στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει η ένωση ανταποκριτών Λευκού Οίκου.

Η αστυνομία απέκλεισε αμέσως την πρόσβαση στην προεδρία.

Στρατιωτικοί της Εθνοφρουράς εμπόδισαν δημοσιογράφο του AFP να μπει στην περιοχή. Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στον βόρειο τομέα ανέφεραν μέσω X ότι τους δόθηκε διαταγή να τρέξουν να καλυφθούν στην αίθουσα Τύπου της προεδρίας.

Πυροβολισμοί έξω από Λευκό Οίκο: Το βίντεο δημοσιογράφου

Η ανταποκρίτρια του ABC News Σελίνα Ουάνγκ ετοιμαζόταν να μαγνητοσκοπήσει βίντεο που προόριζε για χρήση στα social media όταν άρχισαν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Κατέγραψε τις εκπυρσοκροτήσεις με το κινητό της, πεσμένη στο έδαφος, όπως δείχνει το βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

«Ακούστηκαν σαν να ήταν δεκάδες πυροβολισμοί», σημείωσε.

«Ήμουν στη μέση της βιντεοσκόπησης στο iPhone μου για ένα βίντεο για τα social, από το Βόρειο Ξέφωτο του Λευκού Οίκου όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Ακούστηκαν σαν δεκάδες. Μας είπαν να τρέξουμε στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ριντ Έιντριαν, Καναδός τουρίστας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι βρισκόταν στη συνοικία όταν «ακούσαμε από 20 ως 25 εκπυρσοκροτήσεις, που έμοιαζαν με πυροτεχνήματα, αλλά ήταν πυροβολισμοί, κι όλος ο κόσμος άρχισε να τρέχει».

Πάντως, ο εκπρόσωπος της Secret Service ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μέσω SMS ότι μέλη της υπηρεσίας ακόμη συγκεντρώνουν πληροφορίες για το τι συνέβη.