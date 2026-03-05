Η Stella McCartney έβαλε τα άλογα στην πασαρέλα του Παρισιού — και το μήνυμα ήταν σαφές

Δέκα άλογα — πέντε μαύρα και πέντε λευκά — μπήκαν πρώτα στον αμμώδη στίβο. Τα μοντέλα ακολούθησαν. Με αυτή τη σκηνοθετική αντιστροφή, η Stella McCartney παρουσίασε τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 στο Παρίσι, μέσα σε ιππικό κέντρο στο Bois de Boulogne, δίνοντας προτεραιότητα στα ζώα και όχι στο θέαμα.

Η Βρετανίδα σχεδιάστρια επέλεξε να σηματοδοτήσει το Σεληνιακό Έτος του Αλόγου με ένα σιωπηλό μανιφέστο: μόδα χωρίς δέρμα, γούνα ή φτερά. Σύμφωνα με τον οίκο, το 93% των υλικών της συλλογής είναι βιώσιμα.

Τα άλογα, υπό την καθοδήγηση του καλλιτέχνη ιππασίας Jean-François Pignon, κινήθηκαν χορογραφημένα στον στίβο, ενώ τα μοντέλα περπατούσαν περιμετρικά. Η ίδια η McCartney παραδέχτηκε ότι οι πρόβες είχαν συναισθηματική φόρτιση — «ήταν μια από εκείνες τις στιγμές που μόνο τα ζωντανά ζώα μπορούν να δημιουργήσουν».

Η συλλογή λειτούργησε και ως προσωπική αναδρομή: πλεκτά fisherman rib και χειροποίητα κασκόλ παρέπεμπαν στην παιδική της ηλικία στο Mull of Kintyre, ενώ κοστούμια με καθαρές γραμμές και σατέν βραδινά κομμάτια επαναβεβαίωναν τη χαρακτηριστική της ισορροπία ανάμεσα στο αυστηρό tailoring και τη ρευστή θηλυκότητα.

Στο φινάλε, ένα tank top με το μήνυμα «My Dad Is A Rockstar» έφερε χαμόγελα στην πρώτη σειρά, όπου βρισκόταν ο Paul McCartney. Παρόντες ήταν επίσης η Oprah Winfrey, η Gayle King και ο Antoine Arnault με τη Natalia Vodianova — σε μια στιγμή που υπενθύμισε ότι η McCartney επέλεξε πλήρη ανεξαρτησία από τον όμιλο LVMH στις αρχές του 2025.

Η επίδειξη στο Παρίσι δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση ρούχων. Ήταν μια επαναβεβαίωση της ταυτότητας ενός οίκου που εδώ και 25 χρόνια επιμένει ότι η πολυτέλεια μπορεί να υπάρξει χωρίς εκμετάλλευση ζώων — και χωρίς εκπτώσεις στο αισθητικό αποτέλεσμα.