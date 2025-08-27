Η SpaceΧ του Έλον Μασκ κατάφερε να στείλει το Starship στο Διάστημα

Μετά από μια σειρά αποτυχημένων εκτοξεύσεων, η SpaceX πέτυχε για πρώτη φορά σημαντικούς στόχους στο πρόγραμμα Starship κατά τη δέκατη δοκιμαστική πτήση του.

Το γιγαντιαίο διαστημικό σύστημα, που αποτελείται από το Starship και τον ενισχυτή Super Heavy, εκτοξεύτηκε επιτυχώς από το Starbase στο Τέξας και πέτυχε δύο βασικούς στόχους που είχαν αποτύχει σε προηγούμενες αποστολές: την απελευθέρωση προσομοιωτών δορυφόρων Starlink και την επανεκκίνηση ενός από τους κινητήρες του στο Διάστημα.

Μετά την πτήση, το Starship πραγματοποίησε ελεγχόμενη κάθοδο και προσθαλασσώθηκε στον Ινδικό Ωκεανό. Αν και φάνηκε να εκρήγνυται μετά την επαφή με το νερό, αυτό θεωρείται αναμενόμενο, καθώς δεν έχει σχεδιαστεί για προσθαλασσώσεις.

Ο ενισχυτής Super Heavy κατέληξε επίσης με προσθαλάσσωση στον Κόλπο του Μεξικού, παρότι έχασε έναν κινητήρα κατά τη διάρκεια της αποστολής.

Η επιτυχία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού οι προηγούμενες δοκιμές είχαν λήξει με εκρήξεις, απώλειες σκαφών και μηχανικές βλάβες. Η SpaceX εφαρμόζει μια ταχεία και επαναληπτική στρατηγική, μαθαίνοντας από κάθε αποτυχία και βελτιώνοντας το σκάφος βήμα-βήμα, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου διαστημικού συστήματος.

Ωστόσο, η πορεία μέχρι την έγκριση από τη NASA για μεταφορά ανθρώπων παραμένει μακρά. Η διαστημική υπηρεσία απαιτεί να αποδειχθεί ότι το Starship είναι απολύτως ασφαλές, αξιόπιστο και εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα συστήματα προστασίας για το πλήρωμα.

Ο Έλον Μασκ επιμένει ότι η ανάπτυξη ενός ταχέως και πλήρως επαναχρησιμοποιούμενου πυραύλου είναι το «κλειδί» για να γίνει η ζωή πολυπλανητική, θέτοντας ως τελικό στόχο τη μεταφορά χιλιάδων ανθρώπων στον Άρη.



