ΔΙΕΘΝΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

Διεθνή

Η Σούρι που έχασε τους γονείς της στα τρία σήμερα είναι τρανς γυναίκα και ερευνήτρια του καρκίνου

Μεγαλωμένη σε χωριό της Χαριάνα, η Σούρι έμαθε από παιδί να κρύβει όσα την έκαναν «διαφορετική». Στη Γερμανία, όπου πήγε για διδακτορικό στην έρευνα για τον καρκίνο, βρήκε τη λέξη που της έλειπε: τρανς.

The LiFO team
The LiFO team
Η Σούρι που έχασε τους γονείς της στα τρία σήμερα είναι τρανς γυναίκα και ερευνήτρια του καρκίνου Facebook Twitter
φωτογραφία: instagram
0

Η Σούρι ήταν τριών ετών όταν έχασε και τους δύο γονείς της.

Δεν μεγάλωσε με την ασφάλεια που θεωρείται αυτονόητη για ένα παιδί. Μεγάλωσε σε ένα μικρό χωριό της Χαριάνα, στη βόρεια Ινδία, με μια γιαγιά ήδη μεγάλη σε ηλικία και μια θεία που ανέλαβε να τη μεγαλώσει. Από πολύ νωρίς, όμως, η Σούρι ένιωθε ότι κάτι μέσα της δεν χωρούσε στον τρόπο που την έβλεπαν οι άλλοι.

Δεν είχε ακόμη τις λέξεις για να το εξηγήσει. Ήξερε μόνο ότι ένιωθε διαφορετικά, κινούνταν διαφορετικά, έβλεπε τον εαυτό της διαφορετικά. Το χωριό, οι γείτονες και μέρος της οικογένειας δεν το άφησαν να περάσει απαρατήρητο. Τη χλεύαζαν για τη θηλυκότητά της. Κάποιοι συγγενείς τη χαστούκιζαν επειδή δεν ήταν το παιδί που περίμεναν να δουν.

Έτσι η Σούρι έκανε αυτό που κάνουν πολλά παιδιά όταν καταλαβαίνουν ότι ο αληθινός τους εαυτός δεν είναι ασφαλής: σώπασε. Έθαψε όσα ένιωθε και στράφηκε στα μαθήματα. Αν ο κόσμος δεν μπορούσε να αποδεχτεί αυτό που ήταν, εκείνη θα του έδινε κάτι που δεν μπορούσε εύκολα να αμφισβητήσει: γνώση, επιμονή, αποτελέσματα.

Αυτός ο δρόμος την έβγαλε πολύ μακριά από το χωριό της. Η Σούρι έφυγε από τη Χαριάνα και πήγε στη Γερμανία για διδακτορικό στην έρευνα για τον καρκίνο. Εκεί, σε μια ξένη χώρα και μέσα σε ένα απαιτητικό επιστημονικό περιβάλλον, βρήκε κάτι που δεν της είχε δώσει ούτε η αριστεία ούτε η πειθαρχία: κοινότητα.

Στη Γερμανία γνώρισε τρανς ανθρώπους με ιστορίες που έμοιαζαν με τη δική της. Την ίδια αίσθηση διαφοράς στην παιδική ηλικία, την ίδια σύγχυση, την ίδια εξάντληση από την προσπάθεια να υποδύεσαι έναν εαυτό που δεν σου ταιριάζει. Εκεί άκουσε τη λέξη που έβαλε σε τάξη όσα ένιωθε από παιδί: τρανς.

«Τότε κατάλαβα επιτέλους», είπε. «Δεν ήμουν διαφορετική. Ήμουν τρανς».

Η πιο δύσκολη συζήτηση ήταν αυτή που φοβόταν όλη της τη ζωή: να το πει στη γιαγιά της, μια γυναίκα 80 ετών σε ένα χωριό της Χαριάνα, χωρίς το λεξιλόγιο και τα εργαλεία που συνήθως φανταζόμαστε απαραίτητα για μια τέτοια αποδοχή. Η Σούρι της μίλησε. Έκλαψαν και οι δύο. Και τότε η γιαγιά της είπε τη φράση που η ίδια δεν ξέχασε ποτέ: αν αυτό την κάνει ευτυχισμένη, τότε είναι και εκείνη ευτυχισμένη.

Όταν το είπε στη θεία της, εκείνη χαμογέλασε και απάντησε ότι το ήξερε πάντα.

Η ιστορία της Σούρι δεν τελειώνει με το coming out ούτε με το διδακτορικό στη Γερμανία.


Συνεχίζεται κάθε μέρα στο εργαστήριο, στην έρευνα για τον καρκίνο, στην κοινότητα που βρήκε μακριά από το σπίτι της και στην ήρεμη βεβαιότητα μιας γυναίκας που κάποτε τιμωρήθηκε επειδή ήταν ο εαυτός της και σήμερα δεν ζητά πια άδεια για να υπάρξει.

«Αυτό κάνει η αποδοχή», λέει η ίδια. «Δεν αλλάζει απλώς τη ζωή κάποιου. Του δίνει το κουράγιο να τη ζήσει».

με στοιχεία από Advocate

Διεθνή

Tags

0

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΟ! ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Φυλακισμένοι στον παράδεισο»: το Πράσινο Ακρωτήριο έγινε καταφύγιο και αδιέξοδο για ΛΟΑΤΚΙ+ διωκόμενους

Διεθνή / «Φυλακισμένοι στον παράδεισο»: το Πράσινο Ακρωτήριο έγινε καταφύγιο και αδιέξοδο για ΛΟΑΤΚΙ+ διωκόμενους

Στο Πράσινο Ακρωτήριο, ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι που διώκονται σε άλλες αφρικανικές χώρες βρίσκουν ανάσα, αλλά όχι μέλλον. Δεν κινδυνεύουν να συλληφθούν για την ταυτότητά τους, όμως μένουν χωρίς χαρτιά, άσυλο και σταθερή δουλειά.
THE LIFO TEAM
Μετά την επίθεση στο Pride, η queer κοινότητα του Βερολίνου ζητά συνταγματική προστασία

Διεθνή / Μετά την επίθεση στο Pride, η queer κοινότητα του Βερολίνου ζητά συνταγματική προστασία

Στην αγρυπνία στον τόπο της επίθεσης, οι queer οργανώσεις του Βερολίνου ζήτησαν ρητή προστασία στο γερμανικό Σύνταγμα και ειδικό νόμο για τα θύματα βίας. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισαν ότι ο τρόμος δεν πρέπει να γίνει μίσος κατά των μουσουλμάνων.
THE LIFO TEAM
Η Σούρι που έχασε τους γονείς της στα τρία σήμερα είναι τρανς γυναίκα και ερευνήτρια του καρκίνου

Διεθνή / Η Σούρι που έχασε τους γονείς της στα τρία σήμερα είναι τρανς γυναίκα και ερευνήτρια του καρκίνου

Μεγαλωμένη σε χωριό της Χαριάνα, η Σούρι έμαθε από παιδί να κρύβει όσα την έκαναν «διαφορετική». Στη Γερμανία, όπου πήγε για διδακτορικό στην έρευνα για τον καρκίνο, βρήκε τη λέξη που της έλειπε: τρανς.
THE LIFO TEAM
«Εδώ στο Μαρόκο, τα όνειρα μας σκοτώνουν»: οι νέοι που πέρασαν για λίγες ώρες στην Ευρώπη

Διεθνή / «Εδώ στο Μαρόκο, τα όνειρα μας σκοτώνουν»: οι νέοι που πέρασαν για λίγες ώρες στην Ευρώπη

Δεκάδες χιλιάδες νέοι Μαροκινοί πέρασαν για λίγες ώρες στη Θέουτα, πιστεύοντας ότι άνοιξε η πόρτα της Ευρώπης.Η επιστροφή τους, εξαντλημένη και σιωπηλή, έδειξε πόσο σκληρό μπορεί να γίνει ένα όνειρο.
THE LIFO TEAM
Massive Attack για τα γεγονότα στη Σιγκαπούρη: «Όλο το συγκρότημα τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία»

Διεθνή / Massive Attack για τα γεγονότα στη Σιγκαπούρη: «Όλο το συγκρότημα τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία»

Το συγκρότημα ύψωσε την παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια συναυλίας του - «Δεν φανταζόμασταν ότι το να κρατήσουμε τη σημαία ενός κυρίαρχου κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται από 157 χώρες, θα παραβίαζε οποιονδήποτε νόμο»
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Νέο «παράθυρο» Τραμπ σε Ιράν για συμφωνία: «Δεν θέλω να σκοτώνω ανθρώπους»

Το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν χρόνο για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα οδηγούσε στην «άμεση, πλήρη και ολική» επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΙΤΑΛΙΑ ΡΩΜΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Διεθνή / Ιταλία: Έχτισε ψεύτικο «ρωμαϊκό αμφιθέατρο» και χρέωνε 40 ευρώ τους τουρίστες

Κατάφερε μάλιστα να πείσει τις τοπικές αρχές για την αυθεντικότητα του χώρου, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί σε τουριστικό οδηγό και εφαρμογή που είχαν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
THE LIFO TEAM
 
 