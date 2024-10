Η σορός του Λίαμ Πέιν παραμένει στην Αργεντινή για περαιτέρω έρευνες

Ο Λίαμ Πέιν πέθανε την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, πέφτοντας από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου που διέμενε στην Αργεντινή.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction ήταν μόλις 31 ετών. Τη στιγμή του θανάτου του είχε στον οργανισμό του ένα τοξικό κοκτέιλ ναρκωτικών, στα οποία ήταν γνωστό ότι ήταν εθισμένος.

Παρά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, οι αρχές θέλουν η σορός του Λίαμ Πέιν να παραμείνει στην Αργεντινή, για περισσότερες έρευνες. Ο πατέρας του, Τζεφ Πέιν, πρέπει να περιμένει μέχρι και για δέκα ημέρες ώσπου να λάβει την απαραίτητη άδεια, προκειμένου να μεταφέρει το σώμα του γιου του στην Αγγλία.

Ανιχνεύτηκε «ροζ κοκαΐνη» στον οργανισμό του

Μεταξύ των ουσιών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Λίαμ Πέιν ήταν η «ροζ κοκαΐνη», ένα ναρκωτικό που αποτελεί μείγμα διαφόρων άλλων, όπως μεθαμφεταμίνη, κεταμίνη, MDMA, κοκαΐνη, βενζοδιαζεπίνη και κρακ. Επιπλέον, στο δωμάτιό του βρέθηκε ένας αυτοσχέδιος σωλήνας αλουμινίου, που πιθανόν χρησιμοποιήθηκε για την κατανάλωση ναρκωτικών.

Η αστυνομία του Μπουένος Άιρες ανέφερε ότι το δωμάτιο όπου διέμενε ο τραγουδιστής βρέθηκε σε κατάσταση "απόλυτης αναστάτωσης", με διάφορα αντικείμενα σπασμένα και φάρμακα διασκορπισμένα.

Ο Πέιν είχε στο παρελθόν μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς προσπαθούσε να διαχειριστεί την πίεση της διασημότητας. Η αστυνομία εντόπισε στο αίθριο του ξενοδοχείου ένα μπουκάλι ουίσκι, έναν αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο, από τα οποία πήραν δακτυλικά αποτυπώματα. Στο δωμάτιο, βρέθηκαν επίσης μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, ενεργειακά συμπληρώματα διατροφής και το αγχολυτικό Clonazepam.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας περιγράφει το δωμάτιο ως εξαιρετικά ακατάστατο, με σπασμένα αντικείμενα, ενώ περισυλλέχθηκαν και άλλα στοιχεία, όπως ένα σημειωματάριο και το διαβατήριο του τραγουδιστή, για περαιτέρω ανάλυση. Επίσης, το μπαλκόνι εξετάστηκε για να διαπιστωθεί η πρόσβαση σε αυτό.

«Η φήμη στην εφηβεία είναι καταδίκη;»

Ο θάνατος του Λίαμ Πέιν και οι αποκαλύψεις σχετικά με την ψυχική του υγεία, επαναφέρουν στο προσκήνιο, την ιστορία κι άλλων παιδιών - σταρ, που δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν τη μεγάλη φήμη που απέκτησαν στην εφηβεία τους.

Όπως η Αμάντα Μπάινς, ή τα αδέλφια, Κόουλ και Ντίλαν Σπράους, έτσι και ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, δυσκολεύτηκε να έλθει σε ισορροπία, όταν ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα pop idols της γενιάς του.

Οι αρχές μιλούν για χρήση ναρκωτικών και υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο 31χρονος, είχε ενοχλητική και αλλόκοτη συμπεριφορά για τους υπόλοιπους πελάτες το ξενοδοχείου, που έμεινε την τελευταία ημέρα της ζωής του, πριν πέσει από τον τρίτο όροφο.

Το ταξίδι του Πέιν προς τη δόξα ξεκίνησε το 2008, όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο X Factor σε ηλικία 14 ετών. Παρά την εντυπωσιακή του εμφάνιση με το τραγούδι Fly Me To The Moon, ο Σάιμον Κάουελ τον συμβούλεψε να επιστρέψει δύο χρόνια αργότερα. Όταν το έκανε, έγινε μέλος στο νέο τότε boy band, One Direction, που, αν και δεν κέρδισε το σόου, εκτινάχθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και γνώρισε πρωτοφανή -μέχρι και για τις προδιαγραφές του σήμερα-επιτυχία.

Οι One Direction γίνονται το νούμερο 1 ποπ συγκρότημα και οι νεαροί τότε τραγουδιστές, ζουν μια εφηβεία πολύ μακριά από εκείνη των συνομηλίκων τους.

«Just a boy»

Η ζωή τους στα «φώτα» έμοιαζε με το όνειρο κάθε νεαρού αγοριού στην ηλικία τους: «τα κορίτσια που ουρλιάζουν», τα χιλιάδες αυτόγραφα, ο φωτογραφήσεις, οι συνεντεύξεις, οι ώρες στο στούντιο, οι μέρες που περνούν κλεισμένοι σε ξενοδοχεία για την ασφάλειά τους. «Δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει επιστροφή στην κανονικότητα, just a boy (ήταν απλά ένα αγόρι)» γράφει η Τζούντιθ Γουντς της Telegraph.

Ο Πέιν είχε μιλήσει στο παρελθόν για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζε, όσο ήταν μέλος της μπάντας.

Ακόμα και όταν οι One Direction πόζαραν για selfies, γέμιζαν στάδια και πούλησαν 70 εκατομμύρια δίσκους, ο ίδιος βασανιζόταν με σκέψεις αυτοκτονίας. Οι προσπάθειές του να θεραπευτεί οδήγησαν σε εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. «Έλαβε επαγγελματική υποστήριξη από ψυχολόγο ή, ακόμη, από ψυχίατρο; Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μάθουμε περισσότερα τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κόσμος θα ψάχνει τα social media του» συνεχίζει η Γουντς στο άρθρο της με τίτλο «Η φήμη στην εφηβεία μπορεί να αποβεί μοιραία».



Στη σκιά του Χάρι Στάιλς;

Ο Πέιν ήταν μόλις 23 ετών όταν απέκτησε παιδί, ένα αγόρι με το όνομα Bear, με την τότε κοπέλα του, την πρώην τραγουδίστρια των Girls Aloud Cheryl Cole, μια δεκαετία μεγαλύτερή του. Η σχέση τους διήρκεσε δύο χρόνια. Μέχρι τότε το συγκρότημα είχε διαλυθεί και ο ίδιος βρισκόταν στο δρόμο ξεκινώντας μια σόλο καριέρα που δεν κατάφερε να απογειωθεί. Από την κορυφή στην πτώση; Δεν είναι λίγοι όσοι στοχοποιούν και τις δισκογραφικές εταιρείες που δεν επένδυσαν στα μέλη της μπάντας, εξίσου. Με την απογείωση του Χάρις Στάιλς στην κορυφή, οι υπόλοιπο έμοιαζε να μένουν στη σκιά του. «Δεν εκμεταλλεύτηκαν μουσικά τον Λίαμ όσο θα έπρεπε» θα έλεγαν οι θαυμάστριές του.

Και κάπως έτσι, φτάνει η είδηση του θανάτου του, πιθανότατα μετά από χρήση ναρκωτικών. Ο Λίαμ των εκατομμύρια φαν στον κόσμο, πέφτει από τον τρίτο όροφο, υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες κα χάνει τη ζωή του. Τα σχόλια για πιθανή αυτοκτονία, δεν εκλείπουν και δεν περνούν απαρατήρητα.

Με πληροφορίες από New York Post