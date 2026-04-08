Η Sony Pictures ετοιμάζει απολύσεις - Θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες

Η Sony Pictures Entertainment προχωρά σε ευρεία αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της, με αποτέλεσμα εκατοντάδες απολύσεις σε όλα τα τμήματα – από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση έως τις εταιρικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, οι περικοπές αφορούν «μερικές εκατοντάδες» εργαζομένους από τους περίπου 12.000 που απασχολεί η εταιρεία παγκοσμίως και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να συνεχιστούν τους επόμενους μήνες.

Πηγές κοντά στη διοίκηση τονίζουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή προσπάθεια μείωσης κόστους, αλλά για «στοχευμένη και στρατηγική» κίνηση, με στόχο την ανάπτυξη σε βασικούς τομείς όπως τα φραντσάιζ, το άνιμε, το «περιεχόμενο νέας γενιάς» και οι παραγωγές που προσαρμόζονται σε πλατφόρμες όπως το YouTube, καθώς και οι διασυνδέσεις με το οικοσύστημα της Sony, όπως οι μεταφορές video games σε σειρές και ταινίες.

Οι αλλαγές στη δομή στη Sony Pictures

Η αναδιάρθρωση ανακοινώθηκε μέσω εσωτερικού σημειώματος από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Ravi Ahuja, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, διαδεχόμενος τον Tony Vinciquerra.

Στο πλαίσιο των αλλαγών το Game Show Group της Sony συγχωνεύεται με το GSN, το τμήμα nonfiction της Sony Pictures Television μεταφέρεται υπό νέα διοίκηση, ενώ η εταιρεία κλείνει την VFX εταιρεία Pixomondo.

Ο Ahuja σημειώνει ότι η εταιρεία «ευθυγραμμίζει τη δομή της με το πού κατευθύνεται η αγορά και όχι με το παρελθόν της», υπογραμμίζοντας ότι η αναδιοργάνωση συνεπάγεται μείωση θέσεων σε ορισμένους τομείς και ταυτόχρονη ενίσχυση σε άλλους.

«Πρόκειται για δύσκολες αποφάσεις που επηρεάζουν ανθρώπους με σημαντική συμβολή στην εταιρεία», αναφέρει, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει υποστήριξη προς τους εργαζομένους που αποχωρούν.

Sony Pictures: Προς τα πού κάνει στροφή

Αξίζει να σημειωθεί πως, υπό τη νέα διοίκηση, η Sony δίνει περισσότερο έμφαση στην αξιοποίηση γνωστών μπραντς και φραντσάιζ, στην επέκταση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών «συμπάντων» όπως τα «Spider-Man», «Ghostbusters» και «The Boys» και στις μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών σε σειρές, όπως το «The Last of Us» και το επερχόμενο «God of War»

Παράλληλα, επενδύει σε νέες συνεργασίες και στο περιεχόμενο που απευθύνεται απευθείας σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Η εταιρεία επιδιώκει, σύμφωνα με τη διοίκηση, μεγαλύτερη ευελιξία σε μια βιομηχανία που αλλάζει γρήγορα, με στόχο να προσαρμόζεται ευκολότερα στις ανάγκες της αγοράς και να ενισχύσει την παρουσία της σε τομείς υψηλής ανάπτυξης.

Όπως σημειώνει ο Ahuja, η αναδιοργάνωση αποσκοπεί στο να δώσει στη Sony «μεγαλύτερη σαφήνεια, ταχύτητα και ανθεκτικότητα» σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από Variety