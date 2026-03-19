Η Sony αφαιρεί 135.000 «deepfakes» με μουσική των καλλιτεχνών της

Η Sony Music δηλώνει ότι έχει ζητήσει την αφαίρεση περισσότερων από 135.000 τραγουδιών από απατεώνες που υποδύονται τους καλλιτέχνες της σε υπηρεσίες streaming.

Τα λεγόμενα «deepfakes» δημιουργήθηκαν με τη χρήση γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και στόχευαν μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εταιρείας, μεταξύ των οποίων η Beyoncé, οι Queen και ο Harry Styles.

Η εξάπλωση τέτοιων ψεύτικων δημιουργιών προκαλεί «άμεση εμπορική ζημιά στους νόμιμους καλλιτέχνες», δήλωσε η Sony, και στοχεύει σκόπιμα μουσικούς που προωθούν ένα νέο άλμπουμ.

«Στις χειρότερες περιπτώσεις, [τα deepfakes] ενδέχεται να βλάψουν μια καμπάνια κυκλοφορίας ή να αμαυρώσουν τη φήμη ενός καλλιτέχνη», δήλωσε ο Dennis Kooker, πρόεδρος της παγκόσμιας ψηφιακής επιχείρησης της Sony.

Αυξάνεται ο αριθμός των τραγουδιών που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη

Η εταιρεία αναφέρει ότι ο αριθμός των τραγουδιών που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται συνεχώς, καθώς η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης γίνεται φθηνότερη και πιο προσιτή.

Πιστεύει ότι τα 135.000 κομμάτια που έχει εντοπίσει μέχρι σήμερα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα ποσοστό του συνόλου που έχει αναρτηθεί σε υπηρεσίες streaming.

Μόνο από τον περασμένο Μάρτιο, έχει εντοπίσει περίπου 60.000 τραγούδια που ψευδώς ισχυρίζονται ότι περιλαμβάνουν καλλιτέχνες από το δυναμικό της. Άλλοι καλλιτέχνες που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί περιλαμβάνουν τους Bad Bunny, Miley Cyrus και Mark Ronson.

«Το πρόβλημα με τα deepfakes είναι ότι αποτελούν φαινόμενο που καθοδηγείται από τη ζήτηση», δήλωσε ο Kooker. «Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ένας καλλιτέχνης προωθεί τη μουσική του».

«Αυτή είναι η χειρότερη πλευρά των deepfakes: αξιοποιούν και επωφελούνται από τη ζήτηση που έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης [και] τελικά υπονομεύουν αυτό που ο καλλιτέχνης προσπαθεί να επιτύχει».

Αύξηση των εσόδων στον τομέα της μουσικής

Η αποκάλυψη έγινε κατά την παρουσίαση της έκθεσης Global Music Report της μουσικής βιομηχανίας στο Λονδίνο την Τετάρτη.

Τα στοιχεία που δημοσίευσε η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας (IFPI) έδειξαν ότι τα έσοδα από την ηχογραφημένη μουσική αυξήθηκαν κατά 6,4% πέρυσι, φτάνοντας τα 31,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ήταν η 11η συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, αφού οι συνδρομές σε υπηρεσίες streaming έσωσαν τη βιομηχανία από μια περίοδο πειρατείας και οικονομικής παρακμής.

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η τρίτη μεγαλύτερη αγορά μουσικής στον κόσμο, ενώ η Κίνα ξεπέρασε τη Γερμανία ως η τέταρτη μεγαλύτερη, έχοντας εισέλθει στην πρώτη δεκάδα πριν από λιγότερο από μια δεκαετία.

Η Taylor Swift ήταν η μεγαλύτερη καλλιτέχνιδα του 2025 και είχε το πιο δημοφιλές άλμπουμ στον κόσμο με το The Life Of A Showgirl.

Με πληροφορίες από BBC