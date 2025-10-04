Η σοκολάτα σε κρίση: Τι συμβαίνει με τη Barry Callebaut - Ποιες οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά

Η Barry Callebaut AG, η μεγαλύτερη εταιρεία χύμα σοκολάτας στον κόσμο, βρίσκεται σε μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της ιστορίας της. Από τα διακριτικά γραφεία της στη Ζυρίχη, η ελβετική εταιρεία επεξεργάζεται τουλάχιστον το 20% της παγκόσμιας σοκολάτας και προμηθεύει πολυεθνικές αλλά και μικρές επιχειρήσεις γλυκών.

Παρά την κυριαρχία της στην αγορά, οι μετοχές της έχουν σχεδόν μειωθεί στο μισό τα τελευταία δύο χρόνια, πλήττοντας από τις αυξημένες τιμές του κακάο, το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και αλλαγές στη διοίκηση.

Η εταιρεία είναι σήμερα η πιο «shorted» μετοχή στην Ελβετία, με περίπου το ένα τέταρτο των διαθέσιμων μετοχών να βρίσκεται στα χέρια επενδυτών που στοιχηματίζουν σε πτώση. Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, η μεταβλητότητα έχει ανησυχήσει τους επενδυτές, οι οποίοι αμφισβητούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εταιρείας, αξίας περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κρίσεις, αλλαγές ηγεσίας και στρατηγικές ανατροπές

Η Barry Callebaut δημιουργήθηκε το 1996 από τη συγχώνευση των Cacao Barry και Callebaut, με στόχο να γίνει βασικός προμηθευτής σοκολάτας. Η στρατηγική της βασιζόταν στην αγορά κόκκων κακάο από κορυφαίες χώρες όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, η Γκάνα και ο Ισημερινός, στην επεξεργασία τους σε συστατικά και σοκολάτα και στην πώληση μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων «cost-plus», όπου οι αυξήσεις των πρώτων υλών μετακυλίονταν στους πελάτες.

Ωστόσο, μια σειρά κρίσεων έδειξε τις ευπάθειες της εταιρείας: η πανδημία μείωσε την κατανάλωση, ενώ το 2022 η επιδημία σαλμονέλας στο εργοστάσιο Wieze, το μεγαλύτερο στον κόσμο, προκάλεσε διακοπή παραγωγής μηνών, με απώλειες περίπου 2% του όγκου και 80 εκατ. CHF επιπλέον δαπάνες. Το 2023, η αποχώρηση του τότε CEO Peter Boone και η πίεση της οικογένειας Jacobs οδήγησαν στην ανάληψη της ηγεσίας από τον Peter Feld, ο οποίος ξεκίνησε το σχέδιο «BC Next Level», με στόχο εξοικονόμηση 250 εκατ. CHF, αλλά με σημαντικούς κινδύνους εφαρμογής.

Η στρατηγική αναδιοργάνωση περιελάμβανε μειώσεις θέσεων εργασίας, περιορισμό προϊόντων και κλείσιμο εργοστασίων. Παράλληλα, οι κακές σοδειές στην Ακτή Ελεφαντοστού και τη Γκάνα οδήγησαν σε ιστορική έλλειψη κακάο και τιμές κοντά στα 13.000 δολάρια ανά τόνο — σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο. Το κόστος χρηματοδότησης εκτοξεύτηκε, ενώ τα καθαρά χρέη τετραπλασιάστηκαν σε δύο χρόνια, φτάνοντας τα 6,1 δισ. CHF.

Παρά τις δυσκολίες, ο Feld τόνισε ότι η κυριαρχία της εταιρείας παραμένει ισχυρή και οι πελάτες προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα. Οι αλλαγές στη διοίκηση, η μείωση της πολυπλοκότητας και η εστίαση σε καλύτερη ποιότητα, καινοτομία και βιωσιμότητα αποτελούν τη βάση για την ανάκαμψη.

Οι επόμενοι μήνες θεωρούνται κρίσιμοι, καθώς η επιτυχία του σχεδίου Feld θα καθορίσει όχι μόνο την πορεία της Barry Callebaut αλλά και το μέλλον της παγκόσμιας αγοράς σοκολάτας, με επιπτώσεις στις τιμές, την προσφορά και τον τρόπο παραγωγής προϊόντων από την Ακτή Ελεφαντοστού μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Με πληροφορίες από Bloomberg