Η Σλοβακία θεσπίζει όριο ταχύτητας για τους πεζούς

Η Σλοβακία υιοθετεί ένα από τα πιο παράδοξα μέτρα οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη, θεσπίζοντας ανώτατο όριο ταχύτητας 6 χιλιομέτρων την ώρα για κάθε μετακίνηση σε πεζοδρόμιο.

Το μέτρο εγκρίθηκε την Τρίτη από το κοινοβούλιο, μέσω τροπολογίας στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η ρύθμιση αφορά πεζούς, ποδηλάτες, χρήστες πατινιών και ηλεκτρικών scooters, που επιτρέπεται να κινούνται στα πεζοδρόμια, και έχει στόχο να περιορίσει τα ολοένα συχνότερα ατυχήματα με πεζούς.

Σύμφωνα με τον εισηγητή του νομοσχεδίου, Ľubomír Vážny του αριστερού λαϊκιστικού κόμματος Smer του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, «ο βασικός σκοπός είναι να αυξηθεί η ασφάλεια στα πεζοδρόμια, καθώς τα ατυχήματα με οδηγούς scooter έχουν πολλαπλασιαστεί». Όπως ανέφερε, η τροπολογία θα επιτρέπει «αντικειμενική διαπίστωση παραβάσεων» σε περιπτώσεις όπου κάποιος κινούνταν ταχύτερα από το επιτρεπόμενο όριο σε χώρους προορισμένους για πεζούς.

Αν και το μέτρο εγκρίθηκε με άνετη πλειοψηφία, παραμένει ασαφές πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και με ποιον τρόπο οι αρχές θα μετρούν την ταχύτητα ενός πεζού ή ποδηλάτη. Η μέση ταχύτητα βαδίσματος κυμαίνεται μεταξύ 4 και 5 χλμ./ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με το British Heart Foundation, τα 6,4 χλμ./ώρα θεωρούνται «μέτριος ρυθμός» για άτομα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση.

Αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια

Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε τη ρύθμιση ανεφάρμοστη και παράλογη, υποστηρίζοντας ότι τιμωρεί τα μέσα βιώσιμης μετακίνησης αντί να τα ενθαρρύνει. Ο βουλευτής του φιλελεύθερου κόμματος Progressive Slovakia, Μάρτιν Πέκαρ, δήλωσε ότι «οι πεζοί κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα, όχι από τα ποδήλατα ή τα πατίνια», προσθέτοντας πως το μέτρο «ουσιαστικά ποινικοποιεί τη βιώσιμη μετακίνηση».

«Αν θέλουμε λιγότερα ατυχήματα, χρειαζόμαστε περισσότερους ασφαλείς ποδηλατόδρομους, όχι παράλογα όρια που είναι φυσικά αδύνατο να τηρηθούν», ανέφερε. Όπως εξήγησε, σε ταχύτητα έξι χιλιομέτρων την ώρα «ένας ποδηλάτης δύσκολα μπορεί να κρατήσει την ισορροπία του».

Ακόμη και το υπουργείο Εσωτερικών της Σλοβακίας εξέφρασε επιφυλάξεις, θεωρώντας πως θα ήταν προτιμότερο να απαγορευτούν εντελώς τα ηλεκτρικά πατίνια στα πεζοδρόμια, αντί να επιβληθεί ένα γενικό όριο ταχύτητας για όλους.

Παράλληλα, η είδηση προκάλεσε κύμα σαρκασμού στα social media. Κάποιοι σχολίασαν ότι με τον νέο νόμο μπορεί κανείς να παρανομήσει απλώς τρέχοντας να προλάβει το λεωφορείο, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν αν η αστυνομία θα αρχίσει να χρησιμοποιεί ραντάρ στα πεζοδρόμια.

Με πληροφορίες από Politico