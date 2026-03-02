Η Σκωτία νομιμοποίησε την υδατοκαύση – Νέα «πράσινη» επιλογή αντί για ταφή ή αποτέφρωση

Η Σκωτία έγινε η πρώτη χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο που επιτρέπει πλέον τη λεγόμενη υδατοκαύση, μια εναλλακτική μέθοδο διαχείρισης της σορού αντί της ταφής ή της κλασικής αποτέφρωσης.

Η διαδικασία, γνωστή ως αλκαλική υδρόλυση, βασίζεται στη διάλυση των μαλακών ιστών του σώματος σε ειδικό θάλαμο με ζεστό νερό και υδροξείδιο του καλίου. Η σορός τοποθετείται σε βιοδιασπώμενο σάβανο, όπως από μετάξι ή μαλλί, και θερμαίνεται περίπου στους 150 βαθμούς Κελσίου για έως και 90 λεπτά.

Στο τέλος παραμένουν μόνο τα οστά, τα οποία ξεπλένονται, ξηραίνονται και μετατρέπονται σε σκόνη, παρόμοια με την τέφρα της αποτέφρωσης. Τα λείψανα παραδίδονται στους συγγενείς σε τεφροδόχο.

Η μέθοδος θεωρείται πιο φιλική προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μια συμβατική αποτέφρωση αντιστοιχεί σε περίπου 320 κιλά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ η αλκαλική υδρόλυση εκπέμπει έως και επτά φορές λιγότερο CO2.

Η πρακτική εφαρμόζεται ήδη σε χώρες όπως η Ιρλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ όσων την επέλεξαν ήταν και ο αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου.

Η υπουργός Δημόσιας Υγείας της Σκωτίας, Τζένι Μίντο, χαρακτήρισε την υδατοκαύση «περιβαλλοντικά φιλική εναλλακτική» και τόνισε ότι οι επιλογές για το πώς θα διαχειριστεί κάποιος τα λείψανά του είναι βαθιά προσωπικές. Όπως σημείωσε, η νέα μέθοδος θα υπάγεται στους ίδιους ελέγχους και κανονισμούς που ισχύουν για τις υπάρχουσες πρακτικές.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας εκτιμά ότι οι πρώτες υδατοκαύσεις θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι, αφού εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και δοθούν οι σχετικές άδειες.

Εταιρείες του κλάδου των τελετών υποστηρίζουν την αλλαγή, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να αντικαταστήσει μαζικά την αποτέφρωση, αλλά να προσθέσει μία ακόμη επιλογή. Το κόστος αναμένεται να είναι αντίστοιχο ή ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο μιας συμβατικής αποτέφρωσης.

