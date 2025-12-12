«Η σκιά του πολέμου επιστρέφει στην Ευρώπη»: Η Βρετανία προετοιμάζει την κοινωνία για ενδεχόμενο πόλεμο

Η βρετανική κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδια για την προετοιμασία της χώρας απέναντι στο ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης, με έμφαση όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στον ρόλο της κοινωνίας, της οικονομίας και των κρίσιμων υποδομών.

Την κατεύθυνση αυτή περιέγραψε ο Αλ Κάρνς, υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για τις ένοπλες δυνάμεις, επισημαίνοντας ότι σε μια σύγχρονη σύγκρουση η έκβαση δεν κρίνεται αποκλειστικά στο πεδίο των επιχειρήσεων. «Οι στρατιωτικοί μηχανισμοί ανταποκρίνονται στις κρίσεις, αλλά οι πόλεμοι κερδίζονται από τις κοινωνίες, τη βιομηχανία και την οικονομία», ανέφερε.

Ο Κάρνς μίλησε ανοιχτά για επιδείνωση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος ασφάλειας. «Η σκιά του πολέμου επιστρέφει στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να την αποτρέψουμε», είπε.

Οι δηλώσεις του εντάσσονται σε ένα κλίμα αυξημένης ανησυχίας στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Την Πέμπτη, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για ενδεχόμενη αντιπαράθεση με τη Ρωσία σε κλίμακα αντίστοιχη με εκείνη που γνώρισαν οι προηγούμενες γενιές τον 20ό αιώνα.

Βρετανία: Κατακόρυφη αύξηση στην εχθρική δραστηριότητα πληροφοριών

Στο Λονδίνο, η αίσθηση απειλής ενισχύεται και από τα τελευταία στοιχεία των βρετανικών αρχών. Όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, η εχθρική δραστηριότητα πληροφοριών σε βάρος των ενόπλων δυνάμεων και του υπουργείου Άμυνας αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50% τον τελευταίο χρόνο. Ως βασικοί ύποπτοι κατονομάζονται η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία νέας μονάδας αντικατασκοπείας στον τομέα της άμυνας, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας εντοπισμού και αποτροπής επιχειρήσεων ξένων κρατών.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας προχωρά σε αναδιάρθρωση των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Τα επιμέρους τμήματα πληροφοριών του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, μαζί με τη Defence Intelligence, συγχωνεύονται σε έναν νέο ενιαίο φορέα, τις Military Intelligence Services, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την ταχύτερη αξιολόγηση απειλών. Η ονομασία παραπέμπει συνειδητά στα MI5 και MI6, τις υπηρεσίες εσωτερικών και εξωτερικών πληροφοριών της χώρας.

Τις οργανωτικές αλλαγές παρουσίασε ο Κάρνς κατά την επίσκεψή του στη βάση της RAF Wyton στο Κέιμπριτζσαϊρ, έναν από τους βασικούς και πλέον απόρρητους κόμβους στρατιωτικών πληροφοριών της Βρετανίας.

«Η ετοιμότητα των ένοπλων δυνάμεων δεν αρκεί»

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων από μόνη της δεν επαρκεί. Ερωτηθείς αν η βρετανική κοινωνία είναι προετοιμασμένη για τις θυσίες που θα μπορούσε να συνεπάγεται ένας πόλεμος απάντησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συντονισμένη εργασία μεταξύ του υπουργείου Άμυνας, του Γραφείου του Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων κρατικών φορέων.

«Εξετάζουμε τι σημαίνει μια σύγκρουση για ολόκληρη την κοινωνία και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια μιας κρίσης», ανέφερε. «Δεν μιλάμε μόνο για ανάπτυξη στρατευμάτων, αλλά για το πώς κινητοποιείται η χώρα συνολικά και πώς προστατεύεται κάθε κομμάτι της επικράτειας».

Η Βρετανία διέθετε στο παρελθόν ένα εκτενές πλαίσιο προετοιμασίας για τη μετάβαση από την ειρήνη στον πόλεμο. Το Government War Book, που καταρτίστηκε και εξελίχθηκε επί δεκαετίες, περιλάμβανε οδηγίες για σχεδόν κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, από την αστυνομία και τις τοπικές αρχές έως τα σχολεία, τα νοσοκομεία και πολιτιστικά ιδρύματα. Το σύστημα αυτό εγκαταλείφθηκε σταδιακά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, κυρίως λόγω κόστους και αλλαγής προτεραιοτήτων.

Οι τοποθετήσεις του Κάρνς αφήνουν να εννοηθεί ότι μια σύγχρονη εκδοχή αυτής της λογικής ενδέχεται να επανέλθει. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η επικοινωνία της νέας πραγματικότητας ασφάλειας προς την κοινή γνώμη, σε μια χώρα όπου, όπως παραδέχεται η ίδια η κυβέρνηση, πολλοί πολίτες δεν αντιλαμβάνονται άμεσα τις απειλές, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία στην οικονομία και στο κόστος ζωής.

«Ο στόχος δεν είναι να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο», είπε ο υφυπουργός Άμυνας. «Είναι να υπάρξει ρεαλιστική κατανόηση των κινδύνων και του γιατί η άμυνα δεν αφορά μόνο τον στρατό, αλλά ολόκληρη την κοινωνία».

Με πληροφορίες από Sky News