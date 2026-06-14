Η σιωπηλή επανάσταση των γυναικών στην Κίνα: Πώς αλλάζουν τους κανόνες και απορρίπτουν την κρατική πίεση

H Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες δεκαετιών κρατικής παρέμβασης στη ζωή και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, από την πολιτική του ενός παιδιού έως τη σημερινή δημογραφική κρίση, επισημαίνει ο Guardian σε ανάλυσή του.

Από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, το κράτος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τις ζωές και τα σώματα των γυναικών. Τη δεκαετία του 1950, η εργασία στις κρατικά ελεγχόμενες μονάδες οργανωνόταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση τον έμμηνο κύκλο των γυναικών εργαζομένων. Αργότερα, για δεκαετίες, κυριάρχησε η πολιτική του ενός παιδιού.

Σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας, η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Πέρα από τα πρόστιμα που επιβάλλονταν για την απόκτηση περισσότερων παιδιών, έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις εξαναγκαστικών αμβλώσεων και στειρώσεων.

Σήμερα, οι γυναίκες στην Κίνα αντιμετωπίζουν νέες μορφές κρατικής πίεσης, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενθαρρύνει την αύξηση των γεννήσεων, ασκώντας έμμεσες πιέσεις ώστε οι γυναίκες να αφιερώσουν μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στην τεκνοποίηση.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερες γυναίκες αντιδρούν με τρόπους που στο παρελθόν δεν ήταν εφικτοί, ενώ η βαριά κληρονομιά της πολιτικής του ενός παιδιού εξακολουθεί να επηρεάζει τις κοινωνικές προσδοκίες γύρω από την οικογένεια και τη μητρότητα.

«Οι γυναίκες στην Κίνα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο σώμα τους»

«Για τους ανθρώπους της γενιάς μου, που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όλοι προέρχονται από οικογένειες με ένα παιδί», λέει ο Γκουλίγκο Τζια, 36χρονος σκηνοθέτης με έδρα το Πεκίνο. «Σήμερα, οι γυναίκες στην Κίνα έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στο σώμα τους, καθώς μπορούν να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε άμβλωση ή αν θα αποκτήσουν παιδιά. Έχουν περισσότερη ελευθερία».

Σε μια σειρά τεσσάρων άρθρων, ο Guardian εξετάζει τη μεταβαλλόμενη θέση των γυναικών στην κινεζική κοινωνία. Η σειρά αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες ανταποκρίνονται τόσο στους κρατικούς περιορισμούς όσο και στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, σε διαφορετικές πτυχές της ζωής τους.

Μεταξύ 1980 και 2016, οι αρχές της Κίνας, υπό την πίεση των ανησυχιών για τον υπερπληθυσμό, περιόρισαν σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα ζευγάρια στην απόκτηση έως ενός παιδιού. Η πολιτική του ενός παιδιού καταργήθηκε πριν από περίπου μία δεκαετία, ωστόσο για πολλές γυναίκες τα ίχνη εκείνης της περιόδου παραμένουν εμφανή μέχρι σήμερα.

Στην κομητεία Σεν, μια μικρή και φτωχή πόλη στα περίχωρα της Λιαοτσένγκ, στην επαρχία Σαντόνγκ της βορειοανατολικής Κίνας, τα ίχνη αυτά δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν.

Στεκόμενη στην κεντρική πλατεία της Σεν, η κα Λι*, σήμερα στα 60 της, σηκώνει το πάνω μέρος της για να αποκαλύψει την κοιλιά της, όπου διακρίνονται σημάδια και χαλάρωση του δέρματος. Το 1991 υποβλήθηκε σε αναγκαστική απολίνωση σαλπίγγων, μια διαδικασία που περιγράφει ως «αγωνιώδη».

Η Λι υποβλήθηκε σε στείρωση αφού είχε ήδη γεννήσει, σε μια περίοδο που, σύμφωνα με ειδικούς, θεωρείται μία από τις πιο ακραίες φάσεις εφαρμογής της πολιτικής του ενός παιδιού.

Οι «100 ημέρες χωρίς παιδιά» στη Σεν

Η πολιτική που εφαρμόστηκε στην κομητεία Σεν προέβλεπε ότι από την 1η Μαΐου 1991 δεν έπρεπε να γεννηθεί κανένα παιδί για διάστημα 100 ημερών. Επειδή το 1991 ήταν το Έτος του Προβάτου στο κινεζικό ζωδιακό ημερολόγιο, οι κάτοικοι της περιοχής την αποκάλεσαν ανεπίσημα «σφαγή των αρνιών». Όπως και σε άλλες περιοχές της Κίνας, οι γυναίκες συχνά υποβάλλονταν σε στείρωση μετά τον τοκετό, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν άλλα παιδιά.

Η επαρχία Σαντόνγκ, η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη στην Κίνα, έχει τη φήμη ότι εφαρμόζει τις οδηγίες της κεντρικής κυβέρνησης με ιδιαίτερη αυστηρότητα. «Οι άνθρωποι στη Σαντόνγκ, ειδικά οι τοπικοί αξιωματούχοι, αντιμετωπίζουν πάντα τις πολιτικές και τις εντολές από τα ανώτερα κλιμάκια πιο σοβαρά σε σχέση με άλλες επαρχίες», λέει ο Γιανγκ Τζιανλί, ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την περιοχή, ο οποίος περιγράφει τις «100 ημέρες χωρίς παιδιά» ως μία από τις πιο ακραίες εφαρμογές της πολιτικής του ενός παιδιού.

Η εκστρατεία δεν πέτυχε πλήρως τους στόχους της. Το καλοκαίρι του 1991, η Λι βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη όταν τοπικοί αξιωματούχοι τη συνέλαβαν μαζί με άλλες γυναίκες από το χωριό της και τις μετέφεραν με φορτηγά στο τοπικό νοσοκομείο για αναγκαστικές αμβλώσεις. Η ίδια επρόκειτο να εξεταστεί από γιατρό στις 2 μ.μ. για τη διακοπή της εγκυμοσύνης της, όμως μπήκε σε πρόωρο τοκετό και γέννησε ένα αγόρι στο λεβητοστάσιο του νοσοκομείου.

«Προσπάθησαν να εμποδίσουν τις γεννήσεις, αλλά από τη στιγμή που το μωρό γεννήθηκε, δεν έφτασαν στο σημείο να το σκοτώσουν», είπε η Λι. Στη συνέχεια της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.500 γιουάν — ποσό που αντιστοιχούσε σε αρκετά χρόνια εισοδήματος για έναν αγρότη — και υποβλήθηκε σε στείρωση.

Ο γιος της, ωστόσο, επέζησε. Η Λι θυμάται ότι γύρω της πολλά βρέφη δεν είχαν την ίδια τύχη. «Τα βρέφη από τις αναγκαστικές επεμβάσεις ήταν όλα νεκρά. Ήταν πολλά· τα έκαιγαν και τα πετούσαν στα σκουπίδια», είπε. «Όλες αυτές οι γυναίκες έκλαιγαν».

Η εφημερίδα Guardian δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις λεπτομέρειες της μαρτυρίας της Λι, ωστόσο η εμπειρία της συνάδει με τις περιορισμένες άλλες καταγραφές που υπάρχουν από εκείνη την περίοδο.

Μια άλλη γυναίκα από το Σεν, σήμερα 70 ετών, ανέφερε ότι, έναν μήνα πριν γεννήσει ένα αγόρι το 1991, της χορηγήθηκε ένεση πρόκλησης τοκετού, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η εγκυμοσύνη.

«Αν αρνιόσουν την ένεση, γκρέμιζαν το σπίτι σου, έμπαιναν μέσα για να σε συλλάβουν και σου απαγόρευαν να δουλέψεις», είπε. «Πολλές γυναίκες τις έσερναν κυριολεκτικά μακριά».

Αν και η επίσημη λογοκρισία έχει περιορίσει τη δημόσια γνώση γύρω από τις βίαιες «100 ημέρες χωρίς παιδιά», σε τοπικό επίπεδο η εκστρατεία παραμένει διαβόητη. Ο τοπικός αξιωματούχος που ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής ήταν ευρέως γνωστός ως «ο σφαγέας των αρνιών».

Η τοπική αυτοδιοίκηση της Σαντόνγκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το 2013, ο Ζανγκ Έρλι, συνταξιούχος αξιωματούχος της Εθνικής Επιτροπής Οικογενειακού Προγραμματισμού, δήλωσε ότι η πολιτική του ενός παιδιού είχε ξεπεράσει τα όριά της. «Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω ότι πραγματικά απογοητεύσαμε τις γυναίκες της Κίνας. Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω ένα βαθύ αίσθημα ενοχής», ανέφερε σε ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην κινεζική κρατική τηλεόραση.

«Οι γυναίκες στην Κίνα έκαναν μια τεράστια θυσία. Ως υπεύθυνη κυβέρνηση, οφείλουμε να τους το ανταποδώσουμε, σωστά;» Το σχετικό πρόγραμμα αργότερα αφαιρέθηκε από τις δημόσιες πλατφόρμες.

Δεν υπάρχουν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τον αριθμό των γυναικών που επηρεάστηκαν από την πολιτική των «100 ημερών χωρίς παιδιά». Ωστόσο, ανάλυση της Γι Φουξιάν, ανώτερης επιστήμονα στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν-Μάντισον και έντονης επικρίτριας της πολιτικής του ενός παιδιού, η οποία μελετά τα δημογραφικά δεδομένα της Κίνας, δείχνει ότι στο Σεν και στο Γκουάν, μια γειτονική κομητεία που επίσης φέρεται να εφάρμοσε αντίστοιχη πολιτική, καταγράφηκαν σημαντικά μειωμένα ποσοστά γεννήσεων εκείνη τη χρονιά.

Δημογραφικό αδιέξοδο και νέες πιέσεις

Η Κίνα αντιμετωπίζει σήμερα το αντίστροφο δημογραφικό πρόβλημα, καθώς το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται ραγδαία. Πέρυσι, το ποσοστό γεννήσεων υποχώρησε σε 5,63 ανά 1.000 κατοίκους, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό.

Για τις περισσότερες γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία σήμερα, τα τραύματα της προηγούμενης γενιάς δεν αποτελούν συνειδητό παράγοντα στις αποφάσεις οικογενειακού προγραμματισμού. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι οι δεκαετίες της πολιτικής του ενός παιδιού αναμόρφωσαν ριζικά τις οικογενειακές προσδοκίες, περιορίζοντας την επιθυμία για μεγαλύτερες οικογένειες.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι διαπίστωσε ότι, για μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων που μεγάλωσαν ως μοναχοπαίδια, υπήρξε «σημαντική μείωση στο ιδανικό μέγεθος της οικογένειας».

Το κόστος και η ανταγωνιστικότητα της ανατροφής των παιδιών στη σύγχρονη Κίνα αποτελούν τους σημαντικότερους αποτρεπτικούς παράγοντες για τη δημιουργία μεγαλύτερων οικογενειών, παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες μέσω επιδοτήσεων και φορολογικών ελαφρύνσεων για την ενίσχυση των γεννήσεων.

Η νέα γενιά και η απόρριψη της υποχρέωσης τεκνοποίησης

Η Γουάνγκ Γιξουάν, 26χρονη επαγγελματίας της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής, αναφέρει ότι «οι άνθρωποι πλέον δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ» για τις μεγάλες οικογένειες. «Δεν θέλω ιδιαίτερα να κάνω παιδιά», λέει. «Πρώτα θέλω να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη».

Η Τζια, η σκηνοθέτρια που έχει δημιουργήσει ντοκιμαντέρ για γυναίκες οι οποίες στρέφονται σε φίλους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει: «Οι γυναίκες δεν αισθάνονται πλέον υποχρεωμένες να κάνουν ένα παιδί».

Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι σχεδόν το 50% των γυναικών ηλικίας 18 έως 24 ετών δήλωσαν πως δεν θέλουν παιδιά, από 6% το 2012. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες έχει επίσης αυξηθεί, αλλά φτάνει περίπου το 20%.

«Στο παρελθόν, οι άνθρωποι τιμωρούνταν με πρόστιμα επειδή έκαναν δεύτερο παιδί», λέει ο Τσεν Γινγκ, 40χρονος εργαζόμενος σε εστιατόριο στο Σεν. Σήμερα, όπως σημειώνει, οι περισσότεροι «απλώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα».

Ο Γιουν Ζου, κοινωνικός δημογράφος στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, υποστηρίζει ότι η πολιτική του ενός παιδιού δημιούργησε μια «γενικευμένη αίσθηση ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα δεν ήταν ποτέ πλήρως αδιαπραγμάτευτα».

Στην πράξη, οι συνέπειες εκείνης της περιόδου παραμένουν ορατές ακόμη και στις παιδικές χαρές σε όλη τη χώρα. Στο Σεν, η Λι παίζει με τον δίχρονο εγγονό της, ένα από τα πολύτιμα παιδιά της σύγχρονης Κίνας. Ο πατέρας του είναι το αγόρι που επέζησε το 1991.

Με πληροφορίες από Guardian