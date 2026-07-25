Η Σίνθια Νίξον θα παντρέψει 100 queer ζευγάρια στη Φλόριντα

Η Σίνθια Νίξον θα βρεθεί τον Φεβρουάριο του 2027 στη Φλόριντα για να τελέσει μία από τις πιο θεαματικές queer τελετές γάμου των τελευταίων ετών: το Bride Pride St. Pete, μια μαζική τελετή γάμου και ανανέωσης όρκων για ζευγάρια που κινούνται στο φάσμα της λεσβιακής, σαπφικής και queer αγάπης.

Η διοργάνωση θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2027, στο Σεντ Πίτερσμπεργκ της Φλόριντα, την τελευταία ημέρα του Winter Pride St. Pete. Οι διοργανωτές θέλουν να συγκεντρώσουν 100 ζευγάρια, ώστε η τελετή να διεκδικήσει θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη «all-girl» τελετή γάμου και ανανέωσης όρκων στον κόσμο.

Η Νίξον, γνωστή από το Sex and the City αλλά και από τη μακρόχρονη δημόσια στήριξή της στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, θα έχει τον ρόλο της «Reverend-for-the-Day». Τα ζευγάρια θα μπορούν είτε να παντρευτούν είτε να ανανεώσουν τους όρκους τους, μέσα σε μια εβδομάδα εκδηλώσεων, πάρτι και παραστάσεων γύρω από το Winter Pride.

Το γεγονός ότι η τελετή γίνεται στη Φλόριντα δίνει στο event μεγαλύτερο πολιτιστικό βάρος. Τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία έχει γίνει ένα από τα πιο φορτισμένα πεδία της αμερικανικής σύγκρουσης γύρω από τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, την queer ορατότητα, την εκπαίδευση και το φύλο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένας μαζικός γάμος δεν λειτουργεί μόνο ως γιορτή, αλλά και ως δημόσια απάντηση.

Το Bride Pride ξεκίνησε στο Provincetown της Μασαχουσέτης, όταν η Ilene Mitnick και η Alli Baldwin θέλησαν να ανανεώσουν τους δικούς τους όρκους και αποφάσισαν να καλέσουν και άλλα ζευγάρια να κάνουν το ίδιο. Σχεδόν μία δεκαετία μετά, η ιδέα μεταφέρεται στη Φλόριντα ως μεγαλύτερο, πιο θεαματικό και σαφώς πιο πολιτικό γεγονός.

Η ίδια η διοργάνωση επιμένει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια τελετή. Είναι μια στιγμή ορατότητας, κοινότητας και δημόσιας χαράς μια εικόνα εκατοντάδων ανθρώπων που λένε «ναι» ή «ναι, ξανά» σε μια πολιτεία όπου η queer ζωή συχνά αντιμετωπίζεται ως κάτι που πρέπει να περιοριστεί, να ελεγχθεί ή να εξαφανιστεί από τον δημόσιο χώρο.

με στοιχεία από Pink News