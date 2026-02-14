Η σημαία του Pride κυματίζει ξανά στο Stonewall Inn παρακάμπτοντας τον Τραμπ

Οι αξιωματούχοι της Νεάς Υόρκης ανάρτησαν ξανά τη σημαία Pride μπροστά στο Εθνικό Μνημείο του Stonewall, απαντώντας μ' αυτόν τον τρόπο στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να αφαιρέσει το σύμβολο του κινήματος των ΛΟΑΤΚΙ+ από την ομοσπονδιακή ιδιοκτησία.

Στην τελετή στο Stonewall Inn, ο πρόεδρος του Manhattan Borough (Δήμου Μανχάταν), Brad Hoylman-Sigal, μαζί με αξιωματούχους της πόλης, της πολιτείας και ομοσπονδιακούς εκλεγμένους εκπροσώπους, ανάρτησαν τη σημαία σε ιστό στην οκτάστρεμμη περιοχή που ελέγχεται από την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων.

Η κίνηση ερμηνεύτηκε ως άμεση απάντηση στην κυβέρνηση Τραμπ, η οποία είχε αφαιρέσει τη σημαία του Pride το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είχε αναρτήσει την αμερικανική σημαία. Η Υπηρεσία Πάρκων εξήγησε ότι η αφαίρεση έγινε για να συμμορφωθεί με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών που περιορίζει τον τύπο των σημαιών και λογότυπων που μπορούν να εμφανίζονται σε ομοσπονδιακή ιδιοκτησία.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να «σβήσει» τους αγώνες της ΛΟΑΤΚΙ στις ΗΠΑ

Η απόφαση εξόργισε ηγέτες και ακτιβιστές της Νέας Υόρκης, που κατηγόρησαν την Υπηρεσία Πάρκων ότι προσπαθεί να «σβήσει» την ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στις ΗΠΑ. Μετά την ανάρτηση της νέας σημαίας Pride με δεματικά, ο Hoylman-Sigal δήλωσε νικητής: «Αναρτήσαμε τη σημαία μας», είπε μιλώντας μέσω μεγαφώνου. «Επιστρέψαμε την υπερηφάνεια στον ιερό μας χώρο».

Όμως, το πλήθος, αγανακτισμένο που η σημαία Pride βρισκόταν κάτω από την αμερικανική, απαίτησε να ανέβει ψηλότερα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, δύο άτομα, το ένα σκαρφαλώνοντας σε περίφραξη 1,2 μέτρων, κατέβασαν την αμερικανική σημαία και με τη βοήθεια μαχαιριού και σχοινιού επανατοποθέτησαν τη σημαία του Pride σε λίγο υψηλότερο σημείο.

«Δεν είναι δίκαιο να μην πετάει η σημαία μας πιο ψηλά», δήλωσε το άτομο που σκαρφάλωσε, προσδιορίζοντας τον εαυτό του ως τρανς, τονίζοντας ότι έχει υποστεί μπούλινγκ στη ζωή του και βίωσε τρόμο βλέποντας τι συμβαίνει στις ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον παρέπεμψε τις ερωτήσεις για την επανατοποθέτηση της σημαίας στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σχολίασε: «Με την εν λόγω πολιτική επίδειξη θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή από τις πρόσφατες αποτυχίες τους… θα ήταν καλύτερο να φροντίσουν τους δρόμους της πόλης και την ασφάλεια των πολιτών».

Πολλοί γνωστοί Νεοϋορκέζοι, μεταξύ αυτών και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη σημαία. «Νομίζετε ότι αν αφαιρέσετε τη σημαία μας, δεν θα νοιαστούμε ή θα ξεχάσουμε;» είπε η ηθοποιός σε βίντεο στο Instagram. «Φυσικά και θέλουμε τη σημαία μας πίσω».

Το Stonewall Inn αποτέλεσε το κέντρο του κινήματος για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων μετά τα γεγονότα της εξέγερσης το 1969 στην μπάρα του Greenwich Village. Ένα χρόνο μετά, πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη το πρώτο Gay Pride. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ υιοθέτησαν τη πολύχρωμη σημαία ως σύμβολο του κινήματος.

Το 2016, υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, οκτώ στρέμματα γύρω από το Stonewall Inn μετατράπηκαν σε εθνικό μνημείο, το πρώτο αφιερωμένο στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Με πληροφορίες από Washington Post