Η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι θέλει να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός

Η Σανάε Τακαίτσι ελπίζει μέσα στις επόμενες μέρες να πετύχει ό,τι πέτυχε η ηρωίδα της, Μάργκαρετ Θάτσερ, και να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας.

Η πρώην τηλεπαρουσιάστρια και σκληρά συντηρητική Γιαπωνέζα πολιτικός δήλωσε σε μαθητές ότι ονειρευόταν να ηγηθεί της χώρας από τα 24 της χρόνια, τότε που η Θάτσερ κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. «Γιατί; Επειδή αγαπώ πολύ την Ιαπωνία», είπε η Τακαίτσι, ενώ σε άλλη τηλεοπτική εμφάνιση δήλωσε ότι το όνειρό της είναι να γίνει η «Σιδηρά Κυρία» της Ιαπωνίας.

Σε ηλικία 64 ετών, η Τακαίτσι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη αυτού του στόχου, ενόψει της ψηφοφορίας για την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), με τον νικητή να είναι πιθανότατα ο επόμενος πρωθυπουργός. Όποιος επικρατήσει το Σάββατο θα αναλάβει ένα κόμμα που κυβερνά σχεδόν συνεχώς την Ιαπωνία τα τελευταία 70 χρόνια, αλλά αντιμετωπίζει κρίση ταυτότητας, έχοντας χάσει την πλειοψηφία του και στις δύο Βουλές λόγω της φυγής νεότερων ψηφοφόρων προς μικρότερα λαϊκιστικά κόμματα.

Η Τακαίτσι, σκληροπυρηνική συντηρητική που ως έφηβη ήταν ντράμερ σε συγκρότημα μέταλ, θεωρεί εαυτόν κληρονόμο του αείμνηστου Σίνζο Άμπε και της οικονομικής πολιτικής του «Αμπενομίκς», βασισμένης σε χαμηλά επιτόκια και γενναιόδωρη κρατική δαπάνη.

Έχει διατελέσει σε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις τα τελευταία 32 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Οικονομικής Ασφάλειας, Κυβερνοασφάλειας και του προγράμματος «Cool Japan». Είναι επίσης τακτική επισκέπτρια στο ιερό Γιασουκούνι στο Τόκιο, όπου τιμώνται οι νεκροί του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και πολεμικών εγκληματιών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Κίνα το 2013. Όπως και ο μέντοράς της, υποστηρίζει την αναθεώρηση του pacifist Συντάγματος της Ιαπωνίας.

Η εκλογή για την ηγεσία ξεκίνησε με την Τακαίτσι να φαίνεται πίσω από τον 44χρονο Σιντζίρο Κοϊζούμι, γιο πρώην πρωθυπουργού. Ωστόσο, πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι η Τακαίτσι έχει μικρό προβάδισμα, ενώ ο Κοϊζούμι προσπαθεί να περιορίσει ζημιές μετά από αμφιλεγόμενες αναρτήσεις υποστηρικτών του στα social media.

Η επόμενη ηγεσία θα πρέπει να γεφυρώσει τις πολιτικές διαφορές εντός του LDP και να προσεγγίσει νέους πολιτικούς συμμάχους, καθώς το κόμμα αντιμετωπίζει διάσπαση μεταξύ της συντηρητικής και της πιο μετριοπαθούς πτέρυγας.

Η ψηφοφορία της 4ης Οκτωβρίου θα καθοριστεί από 295 βουλευτές και άλλες 295 ψήφους που αντιπροσωπεύουν περίπου 916.000 μέλη του LDP. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι βουλευτές υποστηρίζουν τον Κοϊζούμι με δύο προς έναν, αλλά η βάση του κόμματος φαίνεται να προτιμά την Τακαίτσι.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η Τακαίτσι έχει την υποστήριξη των ψηφοφόρων που επιθυμούν αλλαγή σε μια εποχή αυξανόμενων τιμών και αβέβαιων γεωπολιτικών συνθηκών. Παρά τα προβλήματα που συνοδεύουν την πολιτική της πορεία, η ίδια φαίνεται να προσαρμόζει τη ρητορική της για να ενώσει το διχασμένο κόμμα.

Η Τακαίτσι έχει δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να αυξήσει την εκπροσώπηση των γυναικών στο υπουργικό συμβούλιο, όπου σήμερα μόλις το 15% των βουλευτών είναι γυναίκες. Οι πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι διαφορές πολιτικής μεταξύ των υποψηφίων δεν είναι σημαντικές, αλλά η νίκη θα καθορίσει αν το LDP θα επιστρέψει στη δεξιά ατζέντα ή θα προχωρήσει με πιο μετριοπαθή πολιτική.

Με πληροφορίες από Financial Times