Η Shiloh με μπλουζάκι Beatles χορεύει τραγούδι της Doja Cat και το κλιπ έγινε viral

Η Shiloh, η 16χρονη κόρη των Μπράντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί δείχνει τις χορευτικές της ικανότητες σε ένα βίντεο που δημοσίευσε ο χορογράφος Χάμιλτον Έβανς.

Στο κλιπ, διάρκεια 7 λεπτών, που τραβήχτηκε στο Millennium Dance Complex του Λος Άντζελες και χορογράφησε ο Έβανς, η Shiloh είναι ανάμεσα σε διάφορες τριάδες νεαρών χορευτών, που χορεύουν το «Vegas» της Doja Cat- το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας «Elvis».

Πρωταγωνιστώντας στο τρίο στο οποίο συμμετέχει, είναι ντυμένη με ένα μαύρο μπλουζάκι Beatles και ασορτί παντελόνι, κόκκινα αθλητικά παπούτσια και τα μαλλιά της πιασμένα σε κότσο.

Το βίντεο, που έχει γίνει viral στα social media, έρχεται μήνες αφότου η Shiloh συνόδευσε την 47χρονη μητέρα της σε ένα ταξίδι στην Καμπότζη, όπου η διάσημη ηθοποιός συναντήθηκε με «φίλους και συναδέλφους στο Ίδρυμα MJP στην περιοχή Σάμλοτ».

Η Αντζελίνα Τζολί, που ίδρυσε το Maddox Jolie-Pitt Foundation το 2013, δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Shiloh να περνούν χρόνο μαζί στην διάρκεια του ταξιδιού τους. Στο στιγμιότυπο, η 16χρονη χαμογελάει ενώ κάθεται ξυπόλητη σε μια πολυθρόνα, με την μητέρα της δίπλα.

«Λίγες μέρες στην Καμπότζη ανάμεσα στους ζεστούς ντόπιους και νιώθω ότι η ψυχή μου ανακάμπτει. Αυτή ήταν πάντα μια ξεχωριστή χώρα για μένα και την οικογένειά μας», έγραψε η Τζολί, η οποία υιοθέτησε το πρώτο της παιδί, τον 20χρονο σήμερα Μάντοξ, από την Καμπότζη το 2002.

Με τον Μπραντ Πιτ έχουν μαζί επίσης έναν 18χρονο γιο, τον Παξ, μια 17χρονη κόρη, την Ζαχάρα και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν, 13 ετών.

Τον Αύγουστο του 2020, η Αντζελίνα Τζολί αποκάλυψε πώς η Shiloh ενέπνευσε το ενδιαφέρον της για την συμμετοχή στο «The One and Only Ivan».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι η μεσαία της κόρη ήταν μεγάλη φαν του παιδικού βιβλίου του 2012, στο οποίο βασίζεται η ταινία.

«Η κόρη μου, Shiloh, διάβασε το βιβλίο. Το λάτρεψε και λάτρεψε τον Ιβάν», είπε σε συνέντευξη στο Good Morning America. «Τότε απλώς ρώτησα ποιος έκανε την ταινία και τι ακριβώς παίζει», πρόσθεσε.