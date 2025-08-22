Η Σερένα Γουίλιαμς αποκαλύπτει ότι αδυνάτισε με φάρμακο απώλειας βάρους: «Δεν παίρνω ποτέ εύκολους δρόμους»

Η θρυλική τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια βάρους, τονίζοντας πως θέλει να καταρρίψει το στίγμα ότι τα σκευάσματα GLP-1 αποτελούν «εύκολη λύση».

Μιλώντας στην εκπομπή TODAY, η Σερένα Γουίλιαμς εξήγησε ότι μετά τη γέννηση των δύο της παιδιών, Ολυμπίας και Αντίρα, δυσκολεύτηκε να δει αποτελέσματα από τη διατροφή και την άσκηση. «Ως αθλήτρια και ως άνθρωπος που κάνει τα πάντα, δεν μπορούσα να φτάσω σε ένα υγιές βάρος. Πιστέψτε με, δεν παίρνω ποτέ "εύκολους δρόμους". Τα δοκίμασα όλα εκτός από αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η Σερένα Γουίλιαμς τόνισε ότι ακόμη κι όταν έπαιζε επαγγελματικό τένις, δεν μπορούσε να επανέλθει στο επιθυμητό βάρος. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι το οικογενειακό ιστορικό διαβήτη και τα προβλήματα στα γόνατα αποτέλεσαν σοβαρούς λόγους για την επιλογή της.

Την Πέμπτη, η πρώην πρωταθλήτρια λάνσαρε καμπάνια σε συνεργασία με την εταιρεία Ro, που συνταγογραφεί διαδικτυακά φάρμακα GLP-1, με στόχο να ενθαρρύνει τη χρήση τους και να αλλάξει τη δημόσια αντίληψη. Ο σύζυγός της, συνιδρυτής του Reddit, Άλεξις Οχανιάν, είναι επενδυτής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η Σερένα Γουίλιαμς, που αποχώρησε το 2022 από το τένις έπειτα από μια καριέρα 27 ετών με 23 Grand Slam και τέσσερα χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο τη φαρμακευτική αγωγή με GLP-1 αγωνιστές υποδοχέων, όπως τα Ozempic, Wegovy και Mounjaro. Όπως αποκάλυψε, από τον περασμένο Απρίλιο παραμένει συνεπής στη λήψη της θεραπείας και έχει χάσει 14 κιλά.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα καταστέλλουν την όρεξη μιμούμενα μια ορμόνη του εντέρου, ενώ χρησιμοποιούνται και στη θεραπεία του διαβήτη επειδή μειώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το Wegovy έχει εγκριθεί επίσης για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες με καρδιοπάθειες.

Παρά τις επικρίσεις ότι προωθούνται ως «γρήγορη λύση», οι υποστηρικτές τους τονίζουν ότι για πολλούς ανθρώπους η απώλεια βάρους δεν είναι εφικτή μόνο με δίαιτα και άσκηση, λόγω γενετικών ή άλλων παραγόντων.

Η Σερένα Γουίλιαμς δήλωσε ότι δεν έχει εμφανίσει παρενέργειες, ενώ αναγνωρίζει πως για άλλους είναι συχνά ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα. Τόνισε, πάντως, ότι βλέπει τη θεραπεία ως μια μακροπρόθεσμη επιλογή: «Αισθάνομαι ξανά φυσιολογική. Είναι πραγματικά υπέροχο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από NBC News