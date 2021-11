Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει κρατήσει όλα τα outfit από το «Sex & the City»

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ αποκάλυψε ότι έχει κρατήσει όλα τα outfit που φόρεσε στη διάρκεια των έξι σεζόν και των δυο ταινιών του «Sex & the City».

Μιλώντας στη Vogue για το τεύχος Δεκεμβρίου, η 56χρονη ηθοποιός είπε ότι έχει ακόμη «όλα τα αυθεντικά κομμάτια» στην αποθήκη της, προσθέτοντας πως έχει πάρει επίσης μερικά αντικείμενα εκτός από ρούχα.

«Έπιπλα, ρούχα, τα πάντα, αποθηκευμένα ανάλογα με κάθε σεζόν, επεισόδιο και σκηνή», σημείωσε. «Έχω κρατήσει τα πάντα».

Η ηθοποιός ξενάγησε το περιοδικό στην ντουλάπα της με τα ρούχα από την σειρά, όπου βρίσκονται από τα διάσημα Manolo Blahnik της Carrie Bradshaw μέχρι το εσώρουχο Dolce & Gabbana.

«Εδώ είναι τα Hangisis [παπούτσια] που έδωσε ο Big στην Carrie όταν έκανε πρόταση γάμου, τα πέδιλα που μάσησε ο σκύλος του Aidan, οι μαύρες γόβες που φόρεσε στην ντουλάπα της Vogue...», εξηγεί η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Και συνεχίζει: «Μια από τις ερωτήσεις που θα προκύψουν στο "And Just Like That…" θα είναι, "Τι συμβαίνει με κάποιο μέρος σαν αυτό που χρειάζεσαι να κρατάς τόσα χρόνια; Γιατί δεν το αφήνεις απλώς πίσω;"».

Εκτός από την ντουλάπα της, η ηθοποιός μίλησε επίσης για το πώς είναι να γερνάς στο Χόλιγουντ, καταδικάζοντας τα σχόλια «μισογυνισμού» για τα γκρίζα μαλλιά της.

Όσο για το ροζ φανελάκι και την λευκή τουτού που φοράει στους τίτλους αρχής; Η Πατρίτσια Φιλντ, η διάσημη ενδυματολόγος της σειράς, δώρισε πρόσφατα ένα αντίγραφο του outfit, που θα βγει σε δημοπρασία στο φετινό Housing Works Fashion for Action.