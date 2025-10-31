Η Σάρα Φέργκιουσον θα μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι από τον πρίγκιπα Άντριου

Η Σάρα Φέργκιουσον πρόκειται να μετακομίσει σε δικό της σπίτι, καθώς ο πρώην σύζυγός της, πρίγκιπας Άντριου, έλαβε εντολή να παραδώσει το μισθωτήριο της μακροχρόνιας κατοικίας τους, Royal Lodge, μετά την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να του αφαιρεθούν όλοι οι βασιλικοί τίτλοι.

«Πρόκειται να μετακομίσει και να πάει να ζήσει σε ξεχωριστό σπίτι», δήλωσε στο περιοδικό PEOPLE μια πηγή που γνωρίζει τη Φέργκιουσον.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Σε αντίθεση με όσα γράφονται, δεν έχει ποτέ ζητήσει κάποιο ακίνητο ή οποιαδήποτε παροχή για τον εαυτό της. Θα συνεχίσει να χτίζει μια ανεξάρτητη ζωή».

Μια δεύτερη πηγή κοντά στη Φέργκιουσον επιβεβαίωσε ότι θα βρει δικό της σπίτι και «θα προχωρήσει ανεξάρτητα». Μια πηγή από το παλάτι πρόσθεσε ότι είναι απίθανο η Φέργκιουσον να μετακομίσει στο Sandringham.

Σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE, ο 65χρονος Άντριου θα μετακομίσει σε κατοικία μέσα στο κτήμα του Sandringham, και οποιαδήποτε μελλοντική του στέγαση θα χρηματοδοτηθεί ιδιωτικά από τον βασιλιά Κάρολο. Επίσημη ειδοποίηση για παράδοση του μισθωτηρίου εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου, και η μετακόμιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Η Φέργκιουσον και ο Άντριου παντρεύτηκαν το 1986, χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996, αλλά διατήρησαν στενές σχέσεις. Ο Άντριου εγκαταστάθηκε στο Royal Lodge το 2003 - το αρχοντικό των 30 δωματίων μέσα στο Windsor Great Park, και η Φέργκιουσον μετακόμισε ξανά εκεί το 2008.

Η είδηση της μετακόμισης της Φέργκιουσον έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ στις 30 Οκτωβρίου, ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία αφαίρεσης όλων των βασιλικών τίτλων του Άντριου, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του «Πρίγκιπα».

Ο Άντριου θα εγκαταλείψει επίσης το Royal Lodge, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε πληρώσει ενοίκιο εδώ και 22 χρόνια.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί νέες έρευνες για το παρελθόν του Άντριου και τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε το 2019 ενώ περίμενε τη δίκη του. Παραμένει επίσης έντονη η δημόσια κριτική γύρω από τις κατηγορίες που συνδέονται με τη γνωριμία τους.

«Η Αυτού Μεγαλειότης ξεκίνησε σήμερα επίσημη διαδικασία για την αφαίρεση του τίτλου, των προσφωνήσεων και των τιμητικών διακρίσεων του Πρίγκιπα Άντριου», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ο Πρίγκιπας Άντριου θα είναι πλέον γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν Γουίνδσορ», συνέχισε, αποκαλύπτοντας ότι θα χρησιμοποιεί πλέον το επώνυμο που φέρουν οι άμεσοι απόγονοι της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου.

«Η μίσθωση του Royal Lodge τού παρείχε έως τώρα νομική προστασία ώστε να παραμένει στην κατοικία. Πλέον έχει επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση για παράδοση του μισθωτηρίου και θα μετακινηθεί σε άλλη ιδιωτική κατοικία. Αυτές οι κυρώσεις θεωρούνται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του», συνέχιζε η δήλωση.

Ο Άντριου έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε κατηγορία.

Η Φέργκιουσον έχει επίσης βρεθεί ξανά στο επίκεντρο λόγω της παλαιότερης σχέσης της με τον Έπσταϊν.