Η Ryanair δεν θα χρεώνει πια τις θέσεις ανηλίκων δίπλα στους γονείς τους

Η Ryanair αλλάζει την πολιτική της για τις οικογενειακές θέσεις, επιτρέποντας πλέον στους γονείς να κάθονται δίπλα στα παιδιά τους χωρίς να πληρώνουν τέλος κράτησης θέσης, μετά την έναρξη σχετικής έρευνας.

Οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά και δεν επιθυμούν να πληρώσουν για κρατημένη θέση θα ενημερώνονται πλέον για τη δωρεάν κατανομή θέσεών τους μετά το check-in, κάτι που σύμφωνα με την εταιρεία, ευθυγραμμίζεται με τις πρακτικές των περισσότερων ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών.

Ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι η εταιρεία «θα προσαρμοστεί απρόθυμα σε αυτό το πρότυπο του κλάδου», επιμένοντας ωστόσο ότι η μακροχρόνια πολιτική της συμμορφωνόταν πλήρως με τη νομοθεσία και παρείχε στις οικογένειες «βεβαιότητα».

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (Competition and Markets Authority – CMA), η οποία γνωστοποίησε ότι εξετάζει αν η συγκεκριμένη πολιτική είναι άδικη βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.

Η CMA ανέφερε ότι θα εξετάσει αν η νέα πολιτική της αεροπορικής συμμορφώνεται με τον νόμο και ότι η έρευνά της συνεχίζεται.

Ryanair: Μικρή προσαρμογή πολιτικής

Σύμφωνα με την προηγούμενη πολιτική, η Ryanair ανέφερε ότι οι ενήλικες που ταξίδευαν με παιδιά πλήρωναν ένα τέλος κράτησης θέσης και μπορούσαν να επιλέξουν δωρεάν θέσεις δίπλα τους για έως και τέσσερα παιδιά.

Αυτό συνήθως οδηγούσε σε χρέωση περίπου 8 λιρών ανά διαδρομή, όπως ανέφερε η CMA κατά την έναρξη της έρευνάς της νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Τότε η Αρχή είχε επισημάνει ότι εξετάζει κατά πόσο η προσέγγιση της εταιρείας στις κρατήσεις θέσεων μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς χρεώνονται προκειμένου η αεροπορική να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της για την ασφάλεια των παιδιών και τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς αερομεταφορών, και αν αυτή η πρακτική είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί καταναλωτών.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες, όπως ανέφερε η CMA, είτε τοποθετούν δωρεάν τα παιδιά δίπλα σε γονέα ή κηδεμόνα είτε κατανέμουν αυτόματα θέσεις μαζί κατά την κράτηση χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η Ryanair υποστήριξε ότι η πολιτική της προσέφερε στις οικογένειες σαφήνεια για το πού θα κάθονται ήδη από τη στιγμή της κράτησης, κάτι που όπως είπε, εκτιμούσαν οι επιβάτες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι «δωρεάν θέσεις για γονείς» θα βρίσκονται πλέον στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, καθώς οι μπροστινές σειρές συνήθως είναι δεσμευμένες.

Η «μικρή προσαρμογή πολιτικής» τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη και, όπως ανέφερε, δεν αναμένεται να επηρεάσει τα έσοδα της Ryanair.

Ο Ο’Λίρι άσκησε κριτική στην CMA για την έρευνα γύρω από την οικογενειακή πολιτική θέσεων, την οποία χαρακτήρισε «παγκοσμίως αποδεκτή από τους καταναλωτές ως την πιο προοδευτική και διαφανή στην Ευρώπη».

«Αντί να προωθεί τον ανταγωνισμό και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, η CMA επιχειρεί να αναγκάσει τη Ryanair να υιοθετήσει την λιγότερο διαφανή και λιγότερο φιλική προς τον καταναλωτή πολιτική οικογενειακών θέσεων που εφαρμόζουν οι περισσότερες αεροπορικές, απλώς επειδή αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο», δήλωσε.

Ryanair: Αναγκάστηκαν να κάνουν το σωστό

Εκπρόσωπος της CMA δήλωσε: «Η Ryanair υποστηρίζει ότι η πολιτική της πλέον συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και θα το εξετάσουμε διεξοδικά. Αν αυτό ισχύει, είναι μια νίκη για τις οικογένειες, που δεν θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν για να κάθονται με τα παιδιά τους – και δείχνει τον αντίκτυπο των νέων μας εξουσιών.

Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι οικογένειες πλήρωναν για ‘υποχρεωτικές οικογενειακές θέσεις’. Η έρευνά μας συνεχίζεται».

Ο οργανισμός προστασίας καταναλωτών Which?, ο οποίος είχε αναδείξει το θέμα της πολιτικής της Ryanair, ανέφερε ότι δεν θα έπρεπε να χρειαστεί να καταγγείλει τις «αδικαιολόγητες χρεώσεις» στην CMA για να υπάρξει παρέμβαση.

Ο Ρόρι Μπόλαντ, αρχισυντάκτης του Which? Travel, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι η Ryanair δυσανασχετεί που σύρθηκε να κάνει το σωστό, οπότε το Which? θα παρακολουθεί τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής και αν όλοι οι γονείς κάθονται χωρίς χρέωση δίπλα στα παιδιά τους, τους επόμενους μήνες».

Με πληροφορίες από BBC