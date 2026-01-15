Η «ροζ κοκαΐνη» εξαπλώνεται στις ΗΠΑ και οι χρήστες δεν ξέρουν τι περιέχει

Ένα ναρκωτικό που κυκλοφορεί με την ονομασία «ροζ κοκαΐνη» εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε νυχτερινά κλαμπ και πάρτι στις ΗΠΑ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Και αυτό γιατί, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται καθόλου για κοκαΐνη – ενώ καμία παρτίδα δεν είναι ίδια με την προηγούμενη.

Η ισχυρή αυτή σκόνη, που ανήκει στο νέο κύμα των λεγόμενων polydrugs, αποτελεί ένα επικίνδυνο κοκτέιλ ουσιών, συνήθως κεταμίνης και έκστασης, ενώ συχνά περιέχει μεθαμφεταμίνη, οπιοειδή ή ακόμη και φαιντανύλη.

Η «ροζ κοκαΐνη», γνωστή και ως tuci ή tusi, κερδίζει έδαφος, πωλείται διαδικτυακά σε ιδιαίτερες συσκευασίες και αναφέρεται συχνά στα social media, αναφέρει το δημοσίευμα του Axios.

Αρχές από το Λος Άντζελες έως το Μαϊάμι έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις ή έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις τους τελευταίους μήνες. Το 2025, ερευνητές στη Νέα Υόρκη κατέσχεσαν «ροζ κοκαΐνη» μαζί με δεκάδες όπλα σε υπόθεση διακίνησης που συνδέθηκε με την εγκληματική οργάνωση Tren de Aragua. Τον Απρίλιο, η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωσε ότι πράκτορες της DEA έκαναν έφοδο σε «υπόγειο νυχτερινό κλαμπ» στο Κολοράντο Σπρινγκς, όπου κατασχέθηκε «ροζ κοκαΐνη».

Η «ροζ κοκαΐνη» δεν έχει σταθερή συνταγή. Πρόκειται για ένα ασταθές μείγμα διεγερτικών, κατασταλτικών και οπιοειδών, που μπορεί να παρασκευαστεί τοπικά από άλλες ουσίες και χρωστικές. Εργαστηριακές αναλύσεις εντοπίζουν συχνότερα κεταμίνη και MDMA, αλλά έχουν βρεθεί και δείγματα με κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνη, οπιοειδή και φαιντανύλη, με την προσθήκη ροζ βαφής.

Οι εμπειρίες των χρηστών ποικίλλουν: από ευφορία, αυξημένη ενέργεια και κοινωνικότητα έως αλλοιωμένη αντίληψη, παραισθήσεις και αποσυνδετικές καταστάσεις. Άλλοι, όμως, βιώνουν άγχος, παράνοια, σύγχυση και ανησυχητικές σκέψεις.

«Αν δεν ήταν ροζ σκόνη, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο δημοφιλές»

Η «ροζ κοκαΐνη» εμφανίστηκε αρχικά στην Κολομβία στα τέλη της δεκαετίας του 2000 ως ναρκωτικό για κλαμπ και πάρτι, συχνά μιμούμενο ή περιέχοντας ίχνη της ψυχεδελικής ουσίας 2C-B. Από εκεί προέκυψε και η ονομασία «tusi», με την προσθήκη ροζ χρώματος ως στρατηγική branding. Έκτοτε, το ναρκωτικό εξαπλώθηκε προς τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

«Το tusi δεν εισάγεται απλώς ως ναρκωτικό. Είναι η εισαγωγή μιας ιδέας», λέει ο Joseph J. Palamar, καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο NYU Langone Health, στο Axios.

Ο ίδιος εξηγεί πως το tusi δεν χρειάζεται να εισάγεται λαθραία ως τελικό προϊόν. Μόλις η ιδέα έφτασε από τη Λατινική Αμερική, οι έμποροι μπορούσαν να το αναπαράγουν τοπικά χρησιμοποιώντας ό,τι ναρκωτικά είχαν στη διάθεσή τους.

Η ροζ χρωστική ουσία κάνει το ναρκωτικό «Instagrammable», λέει χαρακτηριστικά ο Palamar. «Αν δεν ήταν ροζ σκόνη, δεν νομίζω ότι θα ήταν τόσο δημοφιλές».

Δεν υπάρχει αντίδοτο

Τα κέντρα δηλητηριάσεων αναφέρουν περιστατικά όπου χρήστες πιστεύουν ότι λαμβάνουν ένα ήπιο ψυχεδελικό ή διεγερτικό, αλλά στην πραγματικότητα καταναλώνουν επικίνδυνους συνδυασμούς που επηρεάζουν καρδιά, εγκέφαλο και αναπνοή.

Η America's Poison Centers τονίζει ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για τη «ροζ κοκαΐνη»· οι διασώστες μπορούν μόνο να υποστηρίξουν τον ασθενή μέχρι να αποβληθούν οι ουσίες από τον οργανισμό.

Έρευνες εκτιμούν ότι το 2024 περίπου 2,7% των θαμώνων της ηλεκτρονικής dance σκηνής στη Νέα Υόρκη είχαν κάνει χρήση «ροζ κοκαΐνης», δείχνοντας ότι κυκλοφορεί ενεργά στον κόσμο των κλαμπ.

Από τον Ιανουάριο του 2024, καταγράφηκαν 18 περιστατικά έκθεσης σε «ροζ κοκαΐνη» σε τέσσερις πολιτείες, τα περισσότερα εκ των οποίων χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Αρχική τοξικολογική έκθεση ανέφερε ότι ο πρώην τραγουδιστής των One Direction Liam Payne είχε «ροζ κοκαΐνη» στον οργανισμό του όταν σκοτώθηκε σε πτώση από μπαλκόνι στην Αργεντινή το 2024, ενώ σε πρόσφατη ομοσπονδιακή δίκη στη Νέα Υόρκη, πρώην βοηθός του Sean Combs κατέθεσε ότι προμήθευε και αποθήκευε tusi για πάρτι.