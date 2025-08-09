Η Ρωσία προσφέρει Ουκρανούς ανηλίκους για «υιοθεσία», σε ένα φρικώδες «marketplace» για απαχθέντα παιδιά

Οι διορισμένες από τη Μόσχα αρχές στις κατεχόμενες περιοχές της Λουχάνσκ στην Ουκρανία δημιούργησαν μια διαδικτυακή βάση δεδομένων με 294 ανήλικους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους και παρουσιάζονται ως διαθέσιμοι για υιοθεσία ή αναδοχή.

Όπως μεταδίδει το Euronews, o «κατάλογος» επιτρέπει στους χρήστες να φιλτράρουν τα παιδιά ανά ηλικία, φύλο και χαρακτηριστικά εμφάνισης, όπως χρώμα ματιών και μαλλιών, ενώ τα περιγράφει με όρους που θυμίζουν αγγελίες κατοικιδιών, όπως «υπάκουο», «ήρεμο», «ευγενικό με τους ενήλικες», «πειθαρχημένο» ή «εκτελεί αξιόπιστα τις εργασίες». Στη βάση μπορεί κανείς να επιλέξει και τη μορφή κηδεμονίας που προτιμά, δηλαδή υιοθεσία ή αναδοχή.

Σύμφωνα με τον Μίκολα Κουλέμπα, επικεφαλής της οργάνωσης Save Ukraine, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν στη Λουχάνσκ πριν την κατάληψή της από τις ρωσικές δυνάμεις και είχαν ουκρανική υπηκοότητα. «Οι γονείς κάποιων δολοφονήθηκαν από τις αρχές κατοχής, ενώ άλλα απέκτησαν ρωσικά έγγραφα για να νομιμοποιηθεί η απαγωγή τους», τόνισε.

Ο Κουλέμπα υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή ξεκίνησε ήδη από το 2014, μετά την πρώτη εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία και τμήματα του Ντονέτσκ και της Λουχάνσκ, και έκτοτε έχει γίνει συστηματική. «Στην αρχή προσπαθούσαν να κρύψουν τα ίχνη τους, κλείνοντας μητρώα και σβήνοντας αναφορές. Τώρα δεν μπαίνουν καν στον κόπο — τα ορφανά της Ουκρανίας εκτίθενται σαν προϊόντα σε διαδικτυακή αγορά».

Ο ίδιος χαρακτήρισε το σύστημα «κρατικά υποστηριζόμενο εμπόριο παιδιών» και προειδοποίησε ότι τα ανήλικα διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους, από σεξουαλική εκμετάλλευση και εμπορία ανθρώπων μέχρι παράνομη υιοθεσία και αφαίρεση οργάνων.

Εξαναγκαστική μεταφορά χιλιάδων παιδιών από την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει τεκμηριώσει την εξαναγκαστική μεταφορά άνω των 19.500 παιδιών στη Ρωσία, γνωρίζοντας την ακριβή τοποθεσία τους. Μόλις 1.350 έχουν επιστρέψει, με τη μεσολάβηση τρίτων χωρών όπως το Κατάρ, η Νότια Αφρική και το Βατικανό.

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War (ISW), η απαγωγή παιδιών αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Έγγραφα του Κρεμλίνου, με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου 2022, περιέγραφαν σχέδιο απομάκρυνσης παιδιών από ορφανοτροφεία σε κατεχόμενες περιοχές της Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, υπό το πρόσχημα «ανθρωπιστικών εκκενώσεων».

Κατά τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, η ουκρανική αντιπροσωπεία παρέδωσε στη ρωσική πλευρά λίστα με 339 παιδιά, ζητώντας την επιστροφή τους. Ο επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ, τόνισε ότι η επιστροφή τους αποτελεί βασικό όρο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

Αντίθετα, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, απέρριψε το αίτημα, κατηγορώντας το Κίεβο ότι «σκηνοθετεί σόου για να συγκινήσει τους Ευρωπαίους» και διαβεβαιώνοντας ότι η Μόσχα γνωρίζει «πού βρίσκεται κάθε παιδί» της λίστας.

Με πληροφορίες από Euronews