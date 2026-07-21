Η Ρωσία πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά ανοικτά των βρετανικών ακτών

Πολεμικό πλοίο της Ρωσίας πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων (46 μίλια ή περίπου 74 χιλιόμετρα) νότια του Πλίμουθ, στα ανοικτά των βρετανικών ακτών, σύμφωνα με το ομώνυμο υπουργείο Άμυνας.

Το πλοίο, το οποίο παρακολουθούνταν από το περιπολικό σκάφος του Βασιλικού Ναυτικού HMS Tyne, εκτέλεσε τη στρατιωτική άσκηση τη Δευτέρα σε διεθνή ύδατα, όπως έκανε γνωστό το Sky News.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο παρακολουθούνταν από το Βασιλικό Ναυτικό, πραγματοποίησε χθες άσκηση με πραγματικά πυρά σε διεθνή ύδατα, περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια του Πλίμουθ.

BREAKING: Russian warship carries out live-fire weapons exercise 46 miles off UK coast, MoD sayshttps://t.co/CH29BICPUw — Sky News (@SkyNews) July 21, 2026

Ρωσία: Σε διεθνή ύδατα η άσκηση του πολεμικού πλοίου

»Το Βασιλικό Ναυτικό παρακολούθησε την άσκηση καθ' όλη τη διάρκειά της, συνεχίζει να επιτηρεί στενά τις κινήσεις του πλοίου και παραμένει έτοιμο να προστατεύσει την εθνική ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου».

Σύμφωνα με το Sky News, πριν από την έναρξη της άσκησης, το ρωσικό πλοίο ενημέρωσε το HMS Tyne ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσει βολές πυροβολικού και ζήτησε από το βρετανικό πολεμικό πλοίο να μετακινηθεί σε μεγαλύτερη και ασφαλέστερη απόσταση, αίτημα με το οποίο το HMS Tyne συμμορφώθηκε.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα και διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από τη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ.

Με πληροφορίες από Sky News

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