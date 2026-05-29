Η Ρωσία κλιμακώνει τις πιέσεις στην Αρμενία ενόψει εκλογών: Απαγορεύει την εισαγωγή οπωροκηπευτικών

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει προσωρινά περιορισμούς σε εισαγωγές ορισμένων φρούτων και λαχανικών από την Αρμενία, αυξάνοντας την πίεση προς τη χώρα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε η ρωσική εποπτική αρχή φυτοϋγειονομικής ασφάλειας Rosselkhoznadzor, το Σάββατο τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση στις εισαγωγές ντομάτας, αγγουριών, πιπεριών, φυλλωδών λαχανικών και φράουλας από την Αρμενία.

Το τελευταίο διάστημα, η Μόσχα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τις θερμές σχέσεις που αναπτύσσει το Γερεβάν με τη Δύση υπό τον πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν, ο οποίος διεκδικεί τρίτη θητεία στην εξουσία.

Την Τετάρτη, η Ρωσία απείλησε ότι ενδέχεται να αναστείλει ή να διακόψει την προμήθεια φθηνού πετρελαίου, φυσικού αερίου και ακατέργαστων διαμαντιών προς την Αρμενία, εάν το Γερεβάν προχωρήσει στην προσπάθειά του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ρωσία: Πώς δικαιολογεί την πίεση στην Αρμενία

Η Αρμενία, μια χώρα περίπου 3 εκατομμυρίων κατοίκων, φιλοξενεί ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μόσχα για την ενέργειά της. Πέρυσι εισήγαγε από τη Ρωσία το 82% του φυσικού αερίου της.

Οι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη ακολουθούν αντίστοιχες προσωρινές απαγορεύσεις που επέβαλε αυτή την εβδομάδα η Ρωσία σε αρμενικά λουλούδια, μεταλλικό νερό και μπράντι.

Η Rosselkhoznadzor ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να επιβάλει τους περιορισμούς αυτούς μετά από επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους εκπροσώπους της σε αρμενικές αγροτικές επιχειρήσεις αυτή την εβδομάδα.

«Η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό παραβάσεων κατά την προμήθεια αρμενικών φρούτων και λαχανικών στη Ρωσία και με σκοπό τη διασφάλιση της φυτοϋγειονομικής ασφάλειας. Η τρέχουσα κατάσταση αποτελεί απειλή για τη φυτοϋγειονομική κατάσταση του εδάφους της χώρας (της Ρωσίας)», αναφέρει η Rosselkhoznadzor στην ανακοίνωση της.

Με πληροφορίες από Reuters