Η Ρωσία καταδικάζει δημοσιογράφο σε 12 χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της προδοσίας

Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ντάρια Σιπάτσεβα κρίθηκε ένοχη για προδοσία από δικαστήριο της Μόσχας και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι ίδιες πληροφορίες μεταφέρουν, ότι η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών και δεν δόθηκαν επίσημα στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την υπόθεση. Επικαλούμενο άλλα μέσα ενημέρωσης, το Interfax μετέδωσε ότι οι κατηγορίες αφορούσαν «μια φερόμενη μεταφορά χρημάτων προς την Ουκρανία».

Ρωσία: Η δημοσιογράφος ομολόγησε την ενοχή της

Η Σιπάτσεβα ομολόγησε την ενοχή της και της επιβλήθηκε η ελάχιστη ποινή για το αδίκημα. Σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε το ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο «Mediazona» από το εσωτερικό της αίθουσας του δικαστηρίου, έμοιαζε σε μεγάλο βαθμό αναστατωμένη αμέσως μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας.

Σύμφωνα με το Mediazona, η Σιπάτσεβα ειδικευόταν στη δημοσιογραφία επιστημονικών και ιατρικών θεμάτων και συνεργάστηκε με διάφορους σημαντικούς ρωσικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Η Ρωσία έχει σκληρύνει τους νόμους περί λογοκρισίας και έχει εντείνει την πίεση στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη του πολέμου της στην Ουκρανία το 2022.

Πριν από την έκδοση της απόφασης, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την ελευθερία του Τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέφερε ότι 29 δημοσιογράφοι είχαν φυλακιστεί στη Ρωσία λόγω της εργασίας τους.

К 12 годам колонии приговорили журналистку Дарью Шипачеву по делу о госизмене



Московский городской суд признал сотрудничавшую с Wonderzine, Forbes, «РБК» и другими СМИ журналистку Дарью Шипачеву виновной по статье о госизмене и назначил ей 12 лет колонии общего режима, передает… pic.twitter.com/u6ejPYNwtC — SOTA (@Sota_Vision) July 29, 2026

Με πληροφορίες από Reuters



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