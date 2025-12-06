Η Ρωσία «χτυπά» τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο

Η ουκρανική σιδηροδρομική εταιρεία, αναφέρει επίθεση σε σιδηροδρομικό κόμβο κοντά στο Κίεβο, στην πόλη Φάστιβ, περιγράφοντάς τη «μεγάλης κλίμακας».

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και πύραυλοι «χτύπησαν» τη νύχτα το σημείο, με αποτέλεσμα να πλήξουν το αμαξοστάσιο και βαγόνια από τα τρένα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ukrzaliznytsia. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες.

Ωστόσο, η Ρωσία φαίνεται να ενισχύει τις επιθέσεις της στον ενεργειακό τομέα και τις υποδομές της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες, βάζοντας στο στόχαστρο σταθμούς ηλεκτροδότησης και σιδηροδρομικούς κόμβους.

«Η Ρωσία εξακολουθεί να αγνοεί κάθε ειρηνευτική προσπάθεια και αντ’αυτού πλήττει κρίσιμες μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού μας συστήματος και των σιδηροδρόμων», λέει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα.

Τουλάχιστον οκτώ άτομα τραυματίστηκαν μετά από ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία, με 51 πυραύλους διαφόρων τύπων και 653 drone, σύμφωνα με την έκθεση της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης.

«Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει καμία απόφαση για την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αύξηση της πίεσης στη Ρωσία. Και ειδικά όχι υπό το πρόσχημα της ειρηνευτικής διαδικασίας», τονίζει ο υπουργός.

Σύμφωνα με την Ukrzaliznytsia, μετά την επίθεση αναγκάστηκε να ακυρώσει διάφορα δρομολόγια του προαστιακού κοντά στην πρωτεύουσα και την πόλη Τσερνίχιβ στη βορειοανατολική Ουκρανία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενημέρωσαν την ίδια ώρα για πυρκαγιά και ζημιές στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού και του αμαξοστασίου, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω. Επίσης ανέφεραν επίθεση σε υποδομή στην περιφέρεια Τσερνίχιβ.

Επίθεση σε σιδηροδρομικό κόμβο της Ουκρανίας - Η ανακοίνωση του στρατού

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 653 drones και 51 πυραύλους στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας και πως οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 585 drones και 30 πυραύλους, διευκρίνισε.

Στην επίθεση αυτή στοχοθετήθηκαν εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης στις περιφέρειες Τσερνίχιβ, Ζαπορίζια, Λβιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Περιφερειών.

Μέσω Telegram, το υπουργείο διευκρίνισε ότι 9.500 πελάτες παρέμεναν χωρίς θέρμανση και 34.000 χωρίς νερό στην περιφέρεια της Οδησσού στη νότια Ουκρανία.

«Λιμενικές εγκαταστάσεις (στην Οδησσό) δέχθηκαν επίσης επίθεση: έχει διακοπεί η ενεργειακή τροφοδότηση σε τμήμα της υποδομής και οι αρμόδιοι φορείς έχουν στραφεί στην τροφοδότηση σε ρεύμα από εφεδρικά συστήματα γεννητριών», σύμφωνα με το υπουργείο.

Κατά το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας, οι επιθέσεις έπληξαν παράλληλα, ενεργειακές υποδομές σε 8 περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος.

«Επείγουσες εργασίες επισκευής βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφάλειας. Οι ενεργειακές εταιρείες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση για όλους τους πελάτες το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανάρτησή του επίσης στο Telegram.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ