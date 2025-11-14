Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στο Κίεβο - Στις φλόγες ολόκληρη η ουκρανική πρωτεύουσα

Η Ρωσία εξαπέλυσε μια νέα τεράστια επίθεση στο Κίεβο το βράδυ της Πέμπτης, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε ολόκληρη την ουκρανική πρωτεύουσα.

Η σφοδρή επίθεση ήταν συνδυαστική, αποτελούνταν από πυραύλους και drone, με τις ρωσικές δυνάμεις να πλήττουν κυριολεκτικά «κάθε συνοικία» του Κιέβου, με την ουκρανική πρωτεύουσα να τυλίγεται στις φλόγες.

Δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, έδειχναν διάφορα σημεία και κτίρια της πόλης να έχουν πάρει φωτιά και τους κατοίκους να συγκεντρώνονται στους δρόμους έξω από τις πολυκατοικίες, οι οποίοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την επίθεση 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 26 τραυματίστηκαν, πέντε εκ των οποίων νοσηλεύτηκαν.

Οι ουκρανικές Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι να αρθεί ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, ενώ παράλληλα προειδοποίησαν για πιθανές διακοπές ρεύματος και νερού.

«Οι Ρώσοι πλήττουν κατοικίες. Υπάρχουν πάρα πολλές κατεστραμμένες πολυκατοικίες, σχεδόν σε κάθε συνοικία», έγραψε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, στην εφαρμογή Telegram.

Η επίθεση έρχεται την ώρα που αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποιούσαν αυτήν την εβδομάδα ότι η Ουκρανία πρέπει να συνεχίσει την καταπολέμηση της διαφθοράς, μετά από ένα μεγάλο σκάνδαλο που έθεσε υπό έλεγχο κορυφαίους αξιωματούχους στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Παράλληλα, διαβεβαίωσαν ότι η βοήθεια θα συνεχίσει να καταφτάνει, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να συγκρατήσει την εισβολή της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Guardian