Η Ρωσία εισάγει βενζίνη από την Ινδία μετά τα πλήγματα ουκρανικών drones στα διυλιστήριά της

Η Ρωσία ετοιμάζεται να παραλάβει φορτίο καυσίμων από την Ινδία, καθώς η Μόσχα αναγκάζεται να εισαγάγει βενζίνη μετά τις επιθέσεις ουκρανικών drones που κατέστρεψαν τμήματα των μεγαλύτερων διυλιστηρίων της.

Το φορτίο αυτό αναδεικνύει τη σοβαρότητα της έλλειψης καυσίμων στη χώρα, αφού τα χτυπήματα μείωσαν την εγχώρια παραγωγική ικανότητα διύλισης κατά περίπου 40%. Το γεγονός αυτό ανάγκασε μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς δυνάμεις του κόσμου να αναζητήσει βοήθεια από το εξωτερικό.

Δεδομένα της εταιρείας αναλύσεων Kpler δείχνουν ότι ένα δεξαμενόπλοιο με 42.000 τόνους βενζίνης, η οποία προέρχεται από το διυλιστήριο Βαντινάρ της Ινδίας, αναμένεται να καταπλεύσει την Κυριακή στο Μπελόγιε Μόρε, πετρελαϊκό τερματικό σταθμό στη βόρεια Ρωσία.

Ρωσία: Πλαφόν στις πωλήσεις βενζίνης σε πολλές περιοχές

Περιοχές σε ολόκληρη τη Ρωσία επέβαλαν αυτόν τον μήνα κάποιου είδος περιορισμούς στη λιανική πώληση βενζίνης ανά άτομο, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα πυροδότησαν τη χειρότερη κρίση καυσίμων από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Σε ορισμένες περιοχές, οι πολίτες αναγκάζονταν να περιμένουν στην ουρά για ώρες ή και μέρες για να ανεφοδιαστούν, με την κρίση να επηρεάζει περίπου 50 εκατομμύρια Ρώσους, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Financial Times.

Πώς θα φτάσει το φορτίο στη Ρωσία

Η Μόσχα ανακοίνωσε και επίσημα το σχέδιό της για εισαγωγές καυσίμων στα τέλη Ιουνίου, όταν άρχισαν να σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα πρατήρια όλης της χώρας.Τα στοιχεία της Kpler αποκαλύπτουν ότι το φορτίο καυσίμων από το διυλιστήριο του Βαντινάρ φορτώθηκε αρχικά στο πλοίο Agni στις 18 Ιουνίου.

Στις 6 Ιουλίου, το δεξαμενόπλοιο μεταφόρτωσε ολόκληρο το φορτίο του στο πλοίο Garnet στα ανοιχτά της Νταμιέτα, στην αιγυπιακή ακτή της Μεσογείου. Έως τις 22 Ιουλίου, το Garnet έπλεε βόρεια, κατά μήκος των νορβηγικών ακτών.

Το διυλιστήριο του Βαντινάρ ανήκει στην ινδική Nayara Energy, στην οποία η κρατική ρωσική Rosneft κατέχει μερίδιο 49%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, πάνω από το 90% του αργού πετρελαίου που διυλίστηκε στο Βαντινάρ το 2026 προήλθε από τη Ρωσία. Έτσι δημιουργείται το ειρωνικό φαινόμενο το επεξεργασμένο ρωσικό πετρέλαιο να επιστρέφει στη χώρα από τον βασικότερο θαλάσσιο εισαγωγέα της από το 2022.

Από την πλευρά της, η Nayara δήλωσε ότι «ούτε έχει πουλήσει ούτε σχεδιάζει να πουλήσει καύσιμα σε ρωσικές εταιρείες» και ότι «παραμένει αφοσιωμένη στην εξυπηρέτηση της ινδικής αγοράς και την κάλυψη της ζήτησης καυσίμων σε όλη την επικράτεια της Ινδίας».

Το Reuters ανέφερε στις αρχές Ιουλίου ότι τουλάχιστον 60.000 τόνοι βενζίνης είχαν ήδη σταλεί από την Ινδία στη Ρωσία, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 60% της ημερήσιας εγχώριας κατανάλωσης.

Το φορτίο από την Ινδία που αναμένεται να φτάσει στη Ρωσία αυτή την εβδομάδα φαίνεται πως είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη παρτίδα εισαγόμενης βενζίνης από την έναρξη της κρίσης.

Προσωρινά τα προβλήματα λεει ο Πούτιν

Σε τηλεοπτική συζήτηση για οικονομικά θέματα την Τετάρτη, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στην κρίση των καυσίμων, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι οι «δυσκολίες» είναι «προσωρινές» και δεν θα επηρεάσουν τη «συνολική οικονομική δυναμική».

Οι εισαγωγές, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα της κυβέρνησης, όπως η χαλάρωση των προδιαγραφών ποιότητας των καυσίμων και η προσαρμογή των δικτύων μεταφοράς, βοήθησαν τη Ρωσία να εκτονώσει την κρίση, ειδικά στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, δήλωσε ο Γιάνις Κλούγκε, ειδικός σε θέματα Ρωσίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας (SWP).

Παράλληλα, οι πολίτες προσαρμόστηκαν μειώνοντας τη ζήτηση, ενώ τα ανεξάρτητα πρατήρια καυσίμων ανέβασαν τις τιμές στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, από την περασμένη εβδομάδα ορισμένες περιοχές ήραν τους περιορισμούς που είχαν επιβάλει και οι ουρές στα βενζινάδικα μειώθηκαν.

Με πληροφορίες από Financial Times