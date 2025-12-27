Η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο πριν τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ουκρανίας

Μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας σηκώθηκαν στα σύνορά της με την Ουκρανία, μετά από πλήγματα που δέχθηκε το Κίεβο, από ρωσικούς πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η πολεμική αεροπορία προχώρησε σε «προληπτική» δράση για να διασφαλίσει τον εναέριο χώρο της, μετά τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου και τον τραυματισμό 28 άλλων στο Κίεβο, σύμφωνα με την Ουκρανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται, παράλληλα προχωρούν οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές. Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα την Κυριακή.

Μετά τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ρωσία «δεν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία για να προκαλέσει περισσότερη ζημιά στην Ουκρανία».

Στο Telegram, ο Ζελένσκι έγραψε ότι η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους προς το Κίεβο, στοχεύοντας υποδομές ενέργειας και πολιτικά κτίρια.

Πλάνα που έρχονται στη δημοσιότητα από τις χθεσινές επιθέσεις, απαθανατίζουν πολυκατοικίες με τεράστιες τρύπες και σπίτια να φλέγονται. Χιλιάδες κτίρια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, δήλωσε ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ πολλοί κάτοικοι είναι χωρίς θέρμανση, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν πέσει κάτω από το μηδέν.



Η Ουκρανική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι 68 άτομα εκκενώθηκαν από οίκο ευγηρίας στην ανατολική περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου.

Τα πλήγματα ανάγκασαν την Πολωνία να θέσει σε ετοιμότητα τα μαχητικά της, τα συστήματα εδάφους-αέρος και τα ραντάρ αναγνώρισης.



Η κίνηση αυτή «αποσκοπούσε στην ασφάλεια και προστασία του εναέριου χώρου, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά στις απειλούμενες ζώνες», ανέφεραν οι Πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αργότερα το Σάββατο το πρωί, επιβεβαιώθηκε ότι δεν παραβιάστηκε ο πολωνικός εναέριος χώρος.

Στο μεταξύ, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι αντιαεροπορικές του δυνάμεις κατέρριψαν επτά ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Σάββατο, ο Ζελένσκι, οι ηγέτες της ΕΕ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να έχουν τηλεφωνική συνομιλία για να συζητήσουν την πορεία προς την ειρήνη. Το νέο σχέδιο 20 σημείων του Ζελένσκι αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή ενός προηγούμενου σχεδίου 28 σημείων που είχε συντάξει ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, αλλά θεωρήθηκε ευνοϊκό για τη Ρωσία.



Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει εκφράσει αισιοδοξία για το νέο σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «βασικό έγγραφο για τη λήξη του πολέμου», ενώ ο Τραμπ προειδοποίησε ότι «ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω» σε συνέντευξή του στο Politico.



Το σχέδιο περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους συμμάχους για συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.



Ο έλεγχος της ανατολικής περιοχής Ντονμπάς υπήρξε εμπόδιο στις συνομιλίες μέχρι στιγμής, αλλά ο Ζελένσκι ανέφερε ότι μια «ζώνη ελεύθερης οικονομίας» θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή.

Με πληροφορίες από BBC