Η Ρωσία βάφτισε «εξτρεμιστές» τους δημοσιογράφους του μεγαλύτερου ρωσόφωνου ΛΟΑΤΚΙ+ μέσου

Ο Γεβγκένι Πισέμσκι είχε 24 ώρες για να φύγει από τη Ρωσία. Εναντίον του είχαν ασκηθεί ποινικές διώξεις και το μέσο που είχε ιδρύσει, το Parni+, μόλις είχε περάσει στην πιο επικίνδυνη κατηγορία του ρωσικού κράτους: «εξτρεμιστική οργάνωση».

Το Parni+ δεν ήταν ένα μικρό περιθωριακό blog. Ξεκίνησε το 2008 ως χώρος ενημέρωσης για gay και bisexual άνδρες που ζουν με HIV και εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο ρωσόφωνο ΛΟΑΤΚΙ+ ειδησεογραφικό και πολιτιστικό μέσο. Κάλυπτε διακρίσεις, παραβιάσεις δικαιωμάτων, μετανάστευση, υγεία, κουλτούρα και την καθημερινή ζωή μιας κοινότητας που στη Ρωσία γίνεται όλο και πιο δύσκολο ακόμη και να κατονομαστεί δημόσια.

Facebook Twitter Ο Βαντίμ Βαγκάνοφ, δημοσιογράφος του Parni+, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με υποθέσεις για «ξένο πράκτορα» και «ΛΟΑΤΚΙ+ προπαγάνδα» στη Ρωσία.

Τον Απρίλιο, μετά από προσφυγή του ρωσικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το Parni+ χαρακτηρίστηκε «εξτρεμιστική οργάνωση» λόγω της κάλυψης ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και θεμάτων. Για την ομάδα του, αυτό δεν σήμαινε απλώς ότι το site μπήκε σε μια μαύρη λίστα. Σήμαινε ότι η σχέση ανάμεσα στο μέσο και το κοινό του έγινε επικίνδυνη. Η κοινοποίηση ενός άρθρου, ένα μήνυμα προς τη σύνταξη ή μια προσωπική μαρτυρία μπορεί πλέον να εκθέσει τον αναγνώστη.

Ο Πισέμσκι λέει ότι δεν ξαφνιάστηκε από τον χαρακτηρισμό, αλλά φοβήθηκε για τους ανθρώπους που συνεχίζουν να διαβάζουν το Parni+ μέσα στη Ρωσία. Η κρατική στρατηγική, όπως την περιγράφει, δεν είναι μόνο να τιμωρήσει τους δημοσιογράφους. Είναι να κάνει επικίνδυνη την ίδια τη σύνδεση ανάμεσα σε ένα ΛΟΑΤΚΙ+ μέσο και το κοινό του. Ο ίδιος αγόρασε εισιτήριο, πέταξε στη Βρετανία και ζήτησε πολιτικό άσυλο. «Δεν ήθελα ποτέ να φύγω έτσι», είπε, περιγράφοντας όχι μόνο την απώλεια μιας χώρας, αλλά και την απώλεια μιας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής που χτίστηκε για χρόνια.

Η Ιτίλ Τιόμναγια είχε μια τσάντα έκτακτης ανάγκης έτοιμη από το 2019, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να τη χρησιμοποιήσει. Το 2022, μία εβδομάδα μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία, το διαμέρισμά της ερευνήθηκε. Το ένταλμα, όπως έμαθε, είχε εκδοθεί τρεις μήνες νωρίτερα. Τότε κατάλαβε ότι θα έπρεπε να φύγει. Άφησε πίσω της καριέρα, φίλους, τον πιο κοντινό της άνθρωπο και πράγματα που δεν αντικαθίστανται, ακόμη και ένα κόμικ για τη ζωή της που σχεδίαζε από τα δεκαέξι της. Η εξορία, για εκείνη, δεν είναι μόνο ασφάλεια. Είναι ένα πένθος που συνεχίζει να υπάρχει.

Facebook Twitter Ο Γιαροσλάβ Ρασπούτιν, μέλος της ομάδας του Parni+, περιγράφει την εξορία ως μια ζωή χωρίς ασφαλές νομικό έδαφος.

Για τον Νταμίρ Μούσιν, που εντάχθηκε στο Parni+ ως σύμβουλος υποστήριξης, η φυγή ήταν μια διαδρομή μέσα από τη Γεωργία, το Μαυροβούνιο, την Τουρκία, την Τσεχία, την Αρμενία και την Ισπανία. Έζησε σε ξενώνες και καταφύγια, έμεινε χωρίς χρήματα, πείνασε, πέρασε μήνες σε ξενώνα αστέγων στη Μαδρίτη και είδε την υγεία του να καταρρέει. Όταν τον έκλεψαν, έχασε έγγραφα, υπολογιστή και έναν σκληρό δίσκο με δουλειά είκοσι χρόνων. Η φράση «έφυγες από τη Ρωσία, άρα είσαι ασφαλής» δεν σημαίνει πολλά για ανθρώπους που βρίσκονται στην εξορία χωρίς αποταμιεύσεις, χωρίς στήριξη και χωρίς σταθερό έδαφος. Όπως το λέει ο ίδιος, έξω από τη Ρωσία είναι ασφαλείς μόνο από το ρωσικό κράτος. Όχι από τη φτώχεια, την αρρώστια ή την αορατότητα.

Ο Γιαροσλάβ Ρασπούτιν, που μπήκε στην ομάδα στα τέλη του 2022, ζει με τον φόβο ότι οποιαδήποτε χώρα μπορεί να τον απελάσει. Η Ρωσία, λέει, είναι η μόνη χώρα που θεωρητικά έχει υποχρέωση να τον προστατεύσει, αλλά δεν πρόκειται να το κάνει. Η ψυχική εξάντληση της εξορίας, η ανασφάλεια και η αίσθηση ότι δεν υπάρχει ασφαλές νομικό έδαφος είναι μέρος της ίδιας καταστολής, απλώς έξω από τα σύνορα.

Ο Βαντίμ Βαγκάνοφ περιγράφει μια ακόμη πιο ύπουλη διάσταση: το κράτος δεν στοχοποιεί μόνο τον ίδιο, αλλά και τους ανθρώπους γύρω του. Έχει κατηγορηθεί σε υποθέσεις με βάση τη νομοθεσία περί «ξένων πρακτόρων» και «ΛΟΑΤ προπαγάνδας», ενώ σε βάρος του άνοιξε και ποινική υπόθεση. Συγγενής του έχασε θέση στο δημόσιο επειδή είχε «ξένο πράκτορα» στην οικογένεια, φίλος του ανακρίθηκε στα σύνορα επειδή είχε τα στοιχεία επικοινωνίας του στο κινητό του, ενώ άλλος φίλος του μπήκε σε ρωσικό μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών». Όπως το συνοψίζει, το κράτος προσπαθεί να κάνει το ίδιο το γεγονός ότι σε γνωρίζουν τοξικό.

Facebook Twitter Η Ιτίλ Τιόμναγια, δημοσιογράφος του Parni+, είχε έτοιμη «τσάντα έκτακτης ανάγκης» από το 2019, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαζόταν ποτέ να φύγει από τη Ρωσία.

Το Parni+ βρίσκεται σήμερα στην εξορία, αλλά συνεχίζει να δημοσιεύει. Αυτό είναι και το πιο δυνατό σημείο της ιστορίας. Η ρωσική καταστολή δεν προσπαθεί μόνο να κλείσει οργανώσεις ή να τιμωρήσει ακτιβιστές. Προσπαθεί να κόψει τη σύνδεση: ανάμεσα σε έναν ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωπο που ζει μέσα στη Ρωσία και σε μια φωνή που του λέει ότι δεν είναι μόνος, ότι δεν είναι λάθος, ότι υπάρχει γλώσσα για αυτό που ζει.

Το πλαίσιο έχει γίνει όλο και πιο ασφυκτικό. Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας χαρακτήρισε το λεγόμενο «διεθνές LGBT κίνημα» ως «εξτρεμιστική οργάνωση». Από τότε, η κατηγορία αυτή έχει χρησιμοποιηθεί για να δικαιολογήσει διώξεις, πρόστιμα, εφόδους σε χώρους, απαγορεύσεις περιεχομένου και ποινικές υποθέσεις εναντίον ανθρώπων που συνδέονται, πραγματικά ή υποθετικά, με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Γι’ αυτό η υπόθεση του Parni+ δεν είναι απλώς άλλη μία είδηση για τη Ρωσία του Πούτιν. Είναι υπόθεση ελευθερίας του Τύπου, αλλά και πολιτιστικής εξαφάνισης. Όταν ένα ΛΟΑΤΚΙ+ μέσο βαφτίζεται «εξτρεμιστικό», δεν στοχοποιείται μόνο η σύνταξή του. Στοχοποιείται και η ίδια η δυνατότητα μιας κοινότητας να έχει ειδήσεις, μνήμη, γλώσσα, αρχεία και πρόσωπα.

Ο Πισέμσκι επιμένει ότι η αποστολή του Parni+ έχει γίνει πιο καθαρή μετά την εξορία. Όσο υπάρχουν άνθρωποι στη Ρωσία που διαβάζουν κρυφά, φοβισμένα και μόνοι, το site λειτουργεί σαν γραμμή σύνδεσης. Όχι απλώς ως μέσο ενημέρωσης, αλλά ως απόδειξη ότι, παρά την κρατική βία, κάποιος εξακολουθεί να τους μιλά με κανονική ανθρώπινη φωνή.

Το μεγαλύτερο άγχος της ομάδας δεν είναι πια μόνο η Ρωσία, αλλά οι πόροι. Αν το Parni+ σιωπήσει, λένε οι συντελεστές του, μπορεί να μη συμβεί επειδή το κράτος τους νίκησε άμεσα, αλλά επειδή η εξορία, η φτώχεια και η έλλειψη χρηματοδότησης έκαναν αδύνατη τη συνέχιση.

Και αυτό, ίσως, είναι το πιο σκληρό σημείο: η καταστολή δεν χρειάζεται πάντα να φυλακίσει ένα μέσο. Μερικές φορές αρκεί να το αφήσει να εξαντληθεί μακριά από το κοινό του.

Με στοιχεία από LGBTQ Nation, PinkNews, Amnesty International