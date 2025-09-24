Η Ρωσία απαντά στον Τραμπ: Δεν είμαστε χάρτινη τίγρη, αλλά αληθινή αρκούδα

Μια θεαματική στροφή έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα της Ουκρανίας, δηλώνοντας ότι η χώρα μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη βοήθεια του ΝΑΤΟ, ενώ χαρακτήρισε τον ρωσικό στρατό «χάρτινο τίγρη» που «πολεμά χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια».

Οι δηλώσεις του, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από το Κίεβο αλλά απορρίφθηκαν αμέσως από τη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε ειρωνικά: «Η Ρωσία δεν είναι τίγρης, είναι αρκούδα – και δεν υπάρχουν χάρτινες αρκούδες».

Ο Πεσκόφ συνέδεσε τις κινήσεις Τραμπ για διακοπή αγοράς ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου με την πρόθεσή του να ενισχύσει τις αμερικανικές εξαγωγές. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η θέση της Ουκρανίας επιδεινώνεται όσο καθυστερεί να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, χλεύασε τον Τραμπ μιλώντας για «εναλλακτική πραγματικότητα», ενώ η επικεφαλής του RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν, τον αποκάλεσε «χαρτορίχτρα σε πανηγύρι».

Στην Ευρώπη όμως, η αλλαγή στάσης του Τραμπ χαιρετίστηκε. Αξιωματούχοι της Ε.Ε. και χώρες όπως η Εσθονία και η Πολωνία δήλωσαν ότι βλέπουν πλέον έναν πιο ξεκάθαρο προσανατολισμό υπέρ της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι, εμφανώς ικανοποιημένος, μίλησε για «θεία βοήθεια» και υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν μπορεί να δεχτεί ανταλλαγή εδαφών.

Παρά τις περιορισμένες ρωσικές προωθήσεις το καλοκαίρι, η Μόσχα δεν πέτυχε καμία στρατηγική νίκη. Η οικονομία της πιέζεται από κυρώσεις και αυξημένες δαπάνες πολέμου, με το υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώνει αύξηση του ΦΠΑ στο 22% — πρώτη φορά από το 2019.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η στροφή Τραμπ αποτυπώνει την αδυναμία της Ρωσίας να επιτύχει τους στόχους της, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης. Παράλληλα, δεν δίνει ακόμη σαφείς πολιτικές ή στρατιωτικές δεσμεύσεις στην Ουκρανία, με το ερώτημα να παραμένει: θα παραμείνει σταθερός στη νέα του γραμμή ή θα αλλάξει ξανά πορεία;

