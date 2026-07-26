Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπληξε Ουκρανικά λιμάνια και πλοία - Βυθίστηκε το Golden Leo στα ανοιχτά της Οδησσού

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, στόχος των επιθέσεων ήταν ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων του Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό. Η Μόσχα υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο λιμάνι χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση «στρατιωτικών φορτίων».

Παράλληλα, η Ρωσία ανέφερε ότι επλήγη πλοίο το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, είχε σχεδιαστεί για τη μεταφορά στρατιωτικών φορτίων στα νότια της Οδησσού.

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι επλήγησαν ακόμη δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πότε και πού σημειώθηκαν τα πλήγματα.

🇷🇺⚔️🇺🇦🇹🇷 The Golden Leo — a Turkish-owned, Guinea-Bissau-flagged bulk carrier — has reportedly capsized and is sinking in the Gulf of Odesa, a week after a missile strike left it burning, per the Odesa outlet Dumskaya. (Sinking not yet independently confirmed.)



The strike itself… pic.twitter.com/KQGmf4HhJZ — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) July 26, 2026

Βυθίστηκε το Golden Leo

Αργά το βράδυ της Κυριακής, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου, το οποίο είχε πληγεί την περασμένη εβδομάδα, βυθίστηκε σήμερα στα ανοιχτά της Οδησσού.

Πρόκειται για το Golden Leo, με σημαία Γουινέας-Μπισάου, το οποίο βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους εννέα μέλη του πληρώματος, ενώ άλλα οκτώ διασώθηκαν.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Τσορνομόρσκ μεταφέροντας φορτίο αραβόσιτου. Στις 19 Ιουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές έπειτα από πλήγμα που αποδίδεται στις ρωσικές δυνάμεις. Η Μόσχα δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ