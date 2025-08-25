Η Ρωσία αλλάζει στρατηγική στην Αφρική: Η Wagner αντικαθίσταται από την Africa Corps

Η ρωσική παραστρατιωτική ομάδα Wagner, γνωστή για την αποτυχημένη ανταρσία της κατά της Μόσχας και τις κατηγορίες για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική, αντικαθίσταται σε μεγάλο μέρος της ηπείρου από μια νέα ομάδα, την Africa Corps. Σύμφωνα με ειδικούς, η Africa Corps ελέγχεται απευθείας από το Κρεμλίνο και αντικατοπτρίζει μια στρατηγική αναδιαμόρφωση της ρωσικής παρουσίας στην Αφρική, όπως αναφέρει το CNN.

Η Wagner είχε χρηματοδοτηθεί από τη ρωσική κυβέρνηση και το 2023 είχε επαινθεί από τον Βλαντίμιρ Πούτιν για «θάρρος και ηρωισμό». Για χρόνια αποτέλεσε κύριο εργαλείο της Μόσχας στο Σαχέλ, περιοχή που εκτείνεται από τη Σενεγάλη έως το Σουδάν, όπου επικρατούν επαναλαμβανόμενα πραξικοπήματα, εξεγέρσεις και ένοπλες ανταρσίες. Η αποχώρηση της Wagner από σημαντικά τμήματα της περιοχής δημιούργησε κενό που το Κρεμλίνο επιδιώκει να καλύψει με έναν πιο ελεγχόμενο και επίσημο στρατό.

Σε σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής το 2023, ο Πούτιν αποκάλυψε ότι η Μόσχα είχε συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες με πάνω από 40 αφρικανικές χώρες, παρέχοντας όπλα και εξοπλισμό. Το Κρεμλίνο καλύπτει σε κάποιο βαθμό το κενό που άφησαν οι δυτικές δυνάμεις, οι οποίες εκδιώχθηκαν από αρκετές κυβερνήσεις στο Σαχέλ λόγω αυξανόμενων αντιδυτικών συναισθημάτων. Σε χώρες όπως το Μάλι, όπου η Wagner υπέστη μεγάλες απώλειες, η νέα ομάδα συνεργάζεται με τους τοπικούς στρατούς για την αντιμετώπιση των ανταρτών.

Η Africa Corps δεν είναι αυτοδιοικούμενη όπως η Wagner. Υπάγεται στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας και αποτελείται από ελίτ διοικητές του ρωσικού στρατού. Η ομάδα προσελκύει πρώην και νυν μαχητές της Wagner, ενώ συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με τον στρατό του Μάλι και άλλες χώρες του Σαχέλ. Η Wagner έχει ήδη αποχωρήσει από το Μάλι, ολοκληρώνοντας μια τριετή αποστολή κατά των ανταρτών, ενώ παρόμοιες αποχωρήσεις συζητούνται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπου η Wagner δραστηριοποιείται από το 2018.

Η αλλαγή φαίνεται να είναι μέρος στρατηγικής του Πούτιν για ανασχεδιασμό της εικόνας της Μόσχας. Με το όνομα της Wagner αμαυρωμένο μετά την ανταρσία και τον θάνατο του ιδρυτή της, Γεβγκένι Πριγκόζιν, η Ρωσία θέλει να ενοποιήσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις υπό επίσημο κρατικό έλεγχο. Η Africa Corps προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο, νομιμότητα και μειώνει τους νομικούς κινδύνους για τη φήμη της Ρωσίας.

Η Wagner είχε εμπλακεί σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αγωγές από διεθνείς οργανώσεις, ενώ οι υπηρεσίες της στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία περιλάμβαναν προστασία του προέδρου, ανάκτηση εδαφών και αποτροπή ένοπλων ομάδων. Η αμοιβή της Wagner γινόταν με κρυφό τρόπο, ενώ εταιρείες συνδεδεμένες με τον Πριγκόζιν εξασφάλιζαν παραχωρήσεις για εξόρυξη χρυσού και διαμαντιών.

Η Africa Corps έχει ήδη επεκταθεί σε άλλες χώρες της Δυτικής Αφρικής, όπως Νίγηρας και Μπουρκίνα Φάσο, και συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου, αντικαθιστώντας τον μισθοφορικό χαρακτήρα της Wagner με πιο επίσημη και κρατικά ελεγχόμενη παρουσία στην Αφρική.

