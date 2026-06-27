Η Ρώμη γιόρτασε τα 80 χρόνια της Vespa με μια παρέλαση 25.000 σκούτερ

Χιλιάδες αναβάτες Vespa κατέκλυσαν το Σάββατο τους δρόμους της Ρώμης, συμμετέχοντας στους εορτασμούς για τα 80 χρόνια από τη δημιουργία του εμβληματικού ιταλικού σκούτερ.

Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, κάποιοι φόρεσαν δερμάτινα μπουφάν μηχανής, ενώ άλλοι προτίμησαν ένα απλό μπλουζάκι, με τον χαρακτηριστικό ήχο των κινητήρων να γεμίζει την ιταλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην παρέλαση συμμετείχαν περίπου 25.000 Vespa. Άλλοι οδηγοί κινούνταν μόνοι τους και άλλοι ανά δύο, διασχίζοντας το ιστορικό κέντρο της Ρώμης, ακόμη και δρόμους που συνήθως παραμένουν κλειστοί.

🇮🇹 An icon for the Italian way of life, the Vespa is celebrating its 80th birthday with thousands of drivers expected to zip around Rome in the legendary scooters on Saturday.

➡️ https://t.co/ZeKTvulIxJ pic.twitter.com/JTxZ1ATLu4 — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2026

Με τη Vespa από τις ΗΠΑ

«Φέραμε τη Vespa μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταξιδέψαμε μέσω Γερμανίας και Βιέννης και στη συνέχεια οδήγησα τη Vespa από την Αυστρία μέχρι τη Ρώμη. Το ταξίδι διήρκεσε δύο εβδομάδες», δήλωσε στο AFP-TV ο Ντέιβιντ Μπααμόντε από το Τέξας.

Για τον Ιταλό Αντρέα Μούσκο, η Vespa είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο μεταφοράς: «Η Vespa είναι τρόπος ζωής. Είναι η ανεμελιά, η απόλαυση της στιγμής, η ανακάλυψη νέων τοπίων. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία ζωής», είπε.

Πάντως, η σχέση της Vespa με τη Ρώμη παραμένει διαχρονική, έχοντας πρωταγωνιστήσει σε κλασικές ταινίες του ιταλικού κινηματογράφου όπως οι «Διακοπές στη Ρώμη» (Roman Holiday) και «La Dolce Vita».

«Η ιστορία της Vespa, που συνόδευσε την αναγέννηση και την ανάπτυξη της Ιταλίας μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελεί με έναν τρόπο σύμβολο της ιστορίας και του πολιτισμού μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Vespa riders take to roads in Rome to mark 80th birthday https://t.co/V9fVBTASZS https://t.co/V9fVBTASZS — Reuters (@Reuters) June 27, 2026

Το σκούτερ που έγινε σύμβολο της μεταπολεμικής Ιταλίας

Η Vespa, που στα ιταλικά σημαίνει «σφήκα», λόγω του χαρακτηριστικού ήχου του κινητήρα της, κατασκευάστηκε στις 23 Απριλίου 1946, όταν η Piaggio κατοχύρωσε το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Μέχρι σήμερα εξακολουθεί να παράγεται στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Ποντεντέρα της Τοσκάνης.

Ο Γκουαλτιέρι χαρακτήρισε τη Vespa «σύμβολο μιας Ιταλίας που έβγαινε από τον πόλεμο και προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της», προσθέτοντας ότι αισθάνεται υπερήφανος που η Piaggio επέλεξε τη Ρώμη για τους εορτασμούς της επετείου.

«Η ιστορία των 80 χρόνων της Vespa είναι ταυτόχρονα και η ιστορία του πώς η Ρώμη κατάφερε να μαγέψει ολόκληρο τον κόσμο, κυρίως μέσα από τον κινηματογράφο», ανέφερε.

Όσον αφορά τους εορτασμούς, ξεκίνησαν την Πέμπτη με τα εγκαίνια του «Vespa Village» στο αθλητικό συγκρότημα Foro Italico και κορυφώθηκαν το Σάββατο με τη μεγάλη παρέλαση στους δρόμους της πόλης.

Χιλιάδες «Vespisti» από κάθε γωνιά του κόσμου έδωσαν το παρών με τα χαρακτηριστικά σκούτερ, που ξεχωρίζουν για τις στρογγυλεμένες γραμμές τους, το μεταλλικό αμάξωμα και τον στρογγυλό προβολέα στο τιμόνι.

Η Vespa σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένα οικονομικό και προσιτό μέσο μετακίνησης, αξιοποιώντας τεχνολογικές λύσεις που προέρχονταν από την αεροπορική βιομηχανία, βασική δραστηριότητα της Piaggio εκείνη την εποχή.

Ωστόσο, όπως εξήγησε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Piaggio, Ματέο Κολανίνο, η σημασία της ξεπερνά κατά πολύ την πρακτική της χρήση: «Η ιστορία της συνδέεται με μια χώρα που προσπαθούσε να αφήσει πίσω της τον πόλεμο, να κινηθεί ξανά και να σταθεί στα πόδια της. Αυτή η επιθυμία για κίνηση δεν αφορούσε μόνο τη μετακίνηση, αλλά και την οικονομική και κυρίως την κοινωνική ανέλιξη».

Σήμερα, η Vespa έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, με την Piaggio να βρίσκεται πολύ κοντά στο ορόσημο των 20 εκατομμυρίων οχημάτων που έχουν παραχθεί από το 1946.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία φωτογραφήθηκε την Πέμπτη καθισμένη πάνω σε μια λευκή Vespa στο κυβερνητικό μέγαρο Palazzo Chigi, χαρακτήρισε το ιστορικό σκούτερ όχι μόνο δείγμα της ιταλικής βιομηχανικής αριστείας, αλλά και «ένα από τα πιο αγαπημένα ιταλικά σύμβολα παγκοσμίως, έκφραση της ιταλικής δημιουργικότητας και αισθητικής».

Με πληροφορίες από AFP News Agency