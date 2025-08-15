Η Ρώμη ανοίγει πολυτελές ξενοδοχείο για σκύλους στο αεροδρόμιο

Το νέο πολυτελές ξενοδοχείο του αεροδρομίου της Ρώμης είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει ηρεμία και χαλάρωση, αλλά όχι για ανθρώπους. Το Dog Relais, που άνοιξε τον Ιούλιο, είναι ένα ξενοδοχείο αποκλειστικά για σκύλους, με χωρητικότητα 40 «τετράποδων επισκεπτών».

Τα δωμάτια διαθέτουν δάπεδα με ενδοδαπέδια ψύξη, αρωματικά έλαια όπως λεβάντα, τεϊόδεντρο και μέντα, καθώς και ιδιωτικό γκαζόν. Το ξενοδοχείο παρέχει μασάζ με άρνικα, κοινόχρηστο κήπο για κοινωνικοποίηση και μεγάλες οθόνες για βιντεοκλήσεις με τους ιδιοκτήτες τους.

Ο υπεύθυνος του ξενοδοχείου, Ρομπέρτο Τορτορέλα, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στα σκυλιά την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν λείπουν οι ιδιοκτήτες τους. Πρέπει να μπορούν να εκφράζονται, να κοινωνικοποιούνται, να παίζουν και να νιώθουν αγάπη.»

Το Dog Relais είναι μέρος της ταχέως αναπτυσσόμενης αγοράς υπηρεσιών για κατοικίδια στην Ιταλία. Με την πτώση της γεννητικότητας, οι Ιταλοί επενδύουν όλο και περισσότερο συναισθηματικά, και οικονομικά, στα κατοικίδιά τους, με τα σκυλιά να έχουν την τιμητική τους.

Παρότι μόνο το 40% των ιταλικών νοικοκυριών διαθέτει κατοικίδιο, έναντι 60% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 66% στις ΗΠΑ, η κουλτούρα έχει αλλάξει.

«Τα τελευταία 10 χρόνια, τα κατοικίδια έχουν γίνει μέλη της οικογένειας. Οι άνθρωποι τους προσφέρουν ό,τι θα προσέφεραν και σε ένα παιδί», λέει ο Τορτορέλα, που διατηρεί και κέντρο ημερήσιας φροντίδας για σκύλους στο κέντρο της Ρώμης. Υπηρεσίες όπως μεταφορά από και προς τον παιδικό σταθμό σκύλων, εξειδικευμένα εργαστήρια παθολογίας και τελετές αποχαιρετισμού με τιμές... κηδείας, έχουν δημιουργήσει μια πλήρη «αλυσίδα ζωής» για τα κατοικίδια.

Το 2022, οι Ιταλοί ξόδεψαν 6,8 δισ. ευρώ για τη φροντίδα των ζώων τους, σύμφωνα με τη Nomisma. «Παλιά ταΐζαμε τα σκυλιά μας με αποφάγια. Τώρα μαγειρεύουμε γι’ αυτά», λέει ο Τορτορέλα.

Στη Ρώμη, τα σκυλιά είναι παντού: σε σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα και εστιατόρια, χωρίς κανένας να αντιδρά. Στο τοπικό παντοπωλείο του αρθρογράφου, υπάρχουν ειδικά καροτσάκια για να «καβαλήσουν» τα σκυλάκια. Ακόμα και στους διαδρόμους της εξουσίας έχουν φτάσει. Η Ιταλίδα γερουσιαστής Μικαέλα Μπιανκοφιόρε κατάφερε να πάρει άδεια να φέρνει τον 12χρονο σκύλο της, Πάγκι, στη Γερουσία. «Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν μπορεί να μένει μόνος του. Ένας pet sitter δεν δίνει την ίδια φροντίδα», δηλώνει.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι ενθουσιασμένοι με την άνοδο των κατοικίδιων. Ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος είχε κατακρίνει τα ζευγάρια που επιλέγουν να μεγαλώνουν κατοικίδια αντί για παιδιά, λέγοντας ότι αυτό «μειώνει την ανθρωπότητα».

Παρά τις αντιδράσεις, η ιταλική κυβέρνηση του Τζόρτζια Μελόνι έχει αγκαλιάσει τη νέα αυτή πραγματικότητα, θεσπίζοντας ετήσιο «bonus ζώων» €250.000 για συνταξιούχους με κατοικίδια και αυστηροποιώντας τις ποινές για κακοποίηση ζώων.

Ο Γκουλιέλμο Τζιορντάνο, ιδρυτής του MyLav, ενός από τα μεγαλύτερα εργαστήρια παθολογίας για ζώα, συνοψίζει την αλλαγή: «Τα ζώα δεν είναι πια απλώς κατοικίδια. Είναι κέντρα συναισθηματικής αγάπης». Η εικόνα ενός ηλικιωμένου να μεταφέρει στην αγκαλιά τον γερασμένο ντάκσχουντ του στο πάρκο, για να απολαύσει το γρασίδι πριν τον πάρει πίσω στο σπίτι, λέει πολλά.

Για πολλούς Ιταλούς, τα σκυλιά είναι απλώς πιο πιστοί σύντροφοι από τους ανθρώπους. Όπως είπε ένας υπάλληλος του αεροδρομίου: «Ο σκύλος δεν θα σε προδώσει ποτέ».

Με πληροφορίες από Financial Times