Η πτώση Άσαντ δεν έφερε ενότητα – Ο Σαράα δοκιμάζεται από νέο κύμα βίας

Όταν η Ζαΐν και δεκάδες άλλοι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών διοργάνωσαν καθιστική διαμαρτυρία έξω από το κλειστό κοινοβούλιο της Δαμασκού κατά της σεχταριστικής βίας στη νότια Συρία τον περασμένο μήνα, δέχθηκαν πρώτα ύβρεις από περαστικούς και στη συνέχεια επίθεση.

Νεαροί άνδρες με ξύλα επιτέθηκαν στην ομάδα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατηγορώντας τους ότι υπερασπίζονται «προδότες» από τη Δρούζικη κοινότητα της Σουέιντα, η οποία ενεπλάκη σε συγκρούσεις με Σουνίτικες βεδουίνικες φυλές και κυβερνητικές δυνάμεις – συγκρούσεις που κόστισαν τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους.

«Φώναζαν “Δεν είμαστε Σύριοι, είμαστε φυλές” και έσκισαν τα πανό μας που έγραφαν “Συριακό αίμα από συριακά χέρια απαγορεύεται”», είπε η Ζαΐν.

Η 34χρονη, αν και διαφωνούσε με την ιδεολογία του, ήταν μεταξύ αυτών που καλωσόρισαν την άνοδο του Σουνίτη ισλαμιστή ηγέτη Αχμέντ αλ-Σαράα τον Δεκέμβριο, ελπίζοντας σε μία επανένωση της Συρίας μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ωστόσο, η αρχική ευφορία έχει μετατραπεί σε αυξανόμενη σεχταριστική ένταση και έναν νέο σουνιτικό λαϊκισμό. Οι νέοι ισλαμιστές κυβερνώντες, παρομοιάζουν την εξουσία τους με εκείνη της σουνιτικής δυναστείας των Ομεϋαδών του 8ου αιώνα, ενισχύοντας ένα πνεύμα θρησκευτικής υπεροχής.

Οι μειονότητες – Χριστιανοί, Δρούζοι και άλλοι – αισθάνονται ολοένα και πιο ευάλωτες. Ορισμένοι Σουνίτες βλέπουν την αλλαγή ως “νίκη” και αδιαφορούν για παραβιάσεις δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση Σαράα, παρά τις δηλώσεις για προστασία των μειονοτήτων, δεν έχει περιορίσει τη ρητορική θρησκευτικής υπεροχής.

Τον Μάρτιο σημειώθηκαν φονικές συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών και φιλο-Άσαντ αλαουιτικών δυνάμεων στις παραθαλάσσιες περιοχές, με πάνω από 1.400 θύματα. Η πρόσφατη αιματοχυσία στη Σουέιντα μετέτρεψε την απογοήτευση σε οργή, με βίντεο που καταγράφουν στρατιώτες να ρωτούν τραυματίες για τη θρησκευτική τους ταυτότητα, πριν τους εκτελέσουν.

Ο Αμπντάλα Όμαρ, φοιτητής από το Χαλέπι, είπε: «Ήμουν υποστηρικτής του Σαράα. Τώρα αναρωτιέμαι αν μπορεί ή αν θέλει να ελέγξει τους δικούς του ανθρώπους».

Η κυβέρνηση, για να διασώσει την αξιοπιστία της, καταδίκασε τα εγκλήματα και ανακοίνωσε έρευνα, όπως είχε κάνει και τον Μάρτιο. Προκήρυξε εκλογές για τον Σεπτέμβριο, με τον ίδιο να διορίζει το 1/3 των εδρών – ακόμη και σε περιοχές εκτός ελέγχου, όπως η Σουέιντα και τα κουρδικά εδάφη.

Ωστόσο, νέες συγκρούσεις με κουρδικές δυνάμεις την περασμένη εβδομάδα ενίσχυσαν την εικόνα αστάθειας. Πολλοί, ακόμη και μεταξύ των Σουνιτών, αρχίζουν να αμφιβάλλουν για την ικανότητα ή τη βούληση του Σαράα να ενώσει τη χώρα.

Ο Χοσάμ, Δρούζος δάσκαλος από τη Σουέιντα, δήλωσε: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε να μας κυβερνούν αυτοί οι τρομοκράτες. Αν συνεργαστούμε, είναι σαν να υπογράφουμε την καταδίκη μας. Αυτό είναι αδύνατον».

Με πληροφορίες Financial Times