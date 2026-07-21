Η πρώτη κουίρ προειδοποίηση στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας ήρθε από το Μάντσεστερ

Ο Άντι Μπέρναμ μπήκε στη Ντάουνινγκ Στριτ με την εικόνα ενός πολιτικού που ξέρει να μιλά για τις κοινότητες του Μάντσεστερ. Την ίδια ημέρα, μία από αυτές τις κοινότητες του υπενθύμισε ότι τώρα πρέπει να μιλήσει για ολόκληρη τη χώρα.

Η οργάνωση The Proud Trust, που στηρίζει ΛΟΑΤΚΙ+ νέους στο Μάντσεστερ, έστειλε ανοιχτή επιστολή στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, καλώντας τον να μην ξεχάσει τη διαδρομή του ως δημάρχου του Greater Manchester και να προστατεύσει τα κουίρ και τρανς δικαιώματα σε μια περίοδο που, όπως σημειώνει, πολλοί νέοι άνθρωποι αισθάνονται ότι η πρόοδος των προηγούμενων ετών αρχίζει να υποχωρεί.

Ο Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως πρωθυπουργός τη Δευτέρα, μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ από την ηγεσία των Εργατικών τον Ιούνιο. Στην πρώτη του ομιλία έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ μίλησε για σταθερότητα, κόστος ζωής, στέγαση, τέλος στην αστεγία και ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. Δεν αναφέρθηκε, όμως, στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα ούτε στις πιέσεις που δέχονται ειδικά τα τρανς δικαιώματα στη Βρετανία.

Η επιστολή της The Proud Trust πατά ακριβώς πάνω σε αυτό το κενό. Η Ρέιτσελ Γουίλιαμς, διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, υπενθυμίζει στον Μπέρναμ ότι το Μάντσεστερ έχει χτίσει την εικόνα μιας πόλης όπου οι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι είναι ορατοί, αποδεκτοί και ευπρόσδεκτοι. Του θυμίζει ότι έχει περπατήσει στα Pride της πόλης, έχει μιλήσει δημόσια για ισότητα και συμπερίληψη και έχει αναγνωρίσει τη διαφορετικότητα ως μία από τις δυνάμεις του Μάντσεστερ.

Το αίτημα τώρα είναι να μεταφέρει αυτή τη στάση στην κυβέρνηση. Η οργάνωση γράφει ότι πολλοί ΛΟΑΤΚΙ+ νέοι αισθάνονται πως δικαιώματα που θεωρούσαν ασφαλή δεν είναι πια δεδομένα. «Η ώρα για πολιτικό θάρρος είναι τώρα», σημειώνει στην επιστολή της.

Το πιο βαρύ στοιχείο που επικαλείται η The Proud Trust αφορά την αύξηση των παραπομπών προς την οργάνωση μετά τη δικαστική απόφαση του 2025, με την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε το «φύλο» με βάση το βιολογικό φύλο. Σύμφωνα με την οργάνωση, οι παραπομπές αυξήθηκαν κατά 171%, κάτι που, όπως λέει, αντιστοιχεί σε εκατοντάδες περισσότερους ΛΟΑΤΚΙ+ νέους που αναζήτησαν ασφάλεια, στήριξη ή απλώς κάποιον να τους πει ότι εξακολουθούν να ανήκουν κάπου.

Η επιστολή περιγράφει ένα περιβάλλον όπου οι νέοι κουίρ άνθρωποι βλέπουν ενήλικες να συζητούν για την ταυτότητά τους στην τηλεόραση, διαβάζουν τίτλους που αμφισβητούν την ύπαρξή τους και ακούν πολιτικούς να μιλούν για το μέλλον τους χωρίς να τους ρωτούν τι χρειάζονται.

Ο Μπέρναμ έχει μακρά διαδρομή δημόσιας στήριξης στα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Ως φοιτητής είχε πάρει μέρος σε πορεία κατά του Section 28, του νόμου που απαγόρευε την «προώθηση» της ομοφυλοφιλίας από τις τοπικές αρχές και τα σχολεία. Αργότερα, ως βουλευτής, ψήφισε υπέρ της κατάργησής του, των συμφώνων συμβίωσης, της απαγόρευσης διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών, των δικαιωμάτων των λεσβιών στην εξωσωματική γονιμοποίηση και του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Ως δήμαρχος του Greater Manchester, διόρισε ΛΟΑΤΚΙ+ σύμβουλο, δημιούργησε πάνελ ισότητας για την περιοχή και στήριξε τη μεταρρύθμιση της διαδικασίας νομικής αναγνώρισης φύλου για τους τρανς ανθρώπους. Έχει επίσης ταχθεί υπέρ της απαγόρευσης των πρακτικών μεταστροφής για όλους τους ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους και ζήτησε συγγνώμη για τη μεταχείριση που είχαν δεχθεί κουίρ άνθρωποι από την αστυνομία του Greater Manchester.

Στα τρανς ζητήματα, η στάση του παραμένει υπό στενή παρακολούθηση. Έχει υπερασπιστεί στο παρελθόν το δικαίωμα των τρανς γυναικών να χρησιμοποιούν γυναικείες τουαλέτες, αλλά μετά την απόφαση του 2025 είπε ότι οι οδηγίες της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμοστούν «με τον πιο δίκαιο και συμπονετικό τρόπο», ώστε να προστατεύονται οι χώροι που προορίζονται για ένα φύλο χωρίς να περιθωριοποιούνται ήδη περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Την επομένη της ανάληψης της πρωθυπουργίας, η πρώτη μεγάλη του ανακοίνωση ήταν οικονομική: μείωση φόρου στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι η νέα κυβέρνηση θα κινηθεί γρήγορα απέναντι στην κρίση κόστους ζωής. Για την The Proud Trust, όμως, η οικονομική ανακούφιση δεν αρκεί αν η ισότητα μείνει εκτός της πολιτικής ατζέντας.

Η επιστολή κλείνει με μια φράση που λειτουργεί σαν υπόμνηση και σαν προειδοποίηση: η ισότητα δεν είναι κάτι που κερδίζεται μία φορά και μένει για πάντα. Πρέπει να προστατεύεται, να υπερασπίζεται και να δυναμώνει, ειδικά όταν αυτό γίνεται δύσκολο.

Για τον Άντι Μπέρναμ, η μετάβαση από το Μάντσεστερ στη Ντάουνινγκ Στριτ δεν θα κριθεί μόνο στους λογαριασμούς του ρεύματος ή στο νέο οικονομικό του σχέδιο. Θα κριθεί και στο αν οι κοινότητες που τον έμαθαν ως σύμμαχο θα τον αναγνωρίσουν ακόμη όταν θα πρέπει να πάρει θέση ως πρωθυπουργός.

με στοιχεία από Pink news