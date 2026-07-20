Η πρώτη δήμαρχος στην Ιαπωνία που πήρε άδεια μητρότητας έπρεπε να φτιάξει μόνη της τον κανονισμό

Η Σόκο Καβάτα έγινε σήμερα η πρώτη εν ενεργεία δήμαρχος στην Ιαπωνία που παίρνει άδεια μητρότητας. Πριν μπορέσει όμως να αποχωρήσει από τα καθήκοντά της, χρειάστηκε να καλύψει η ίδια ένα θεσμικό κενό.

Στη Γιαουάτα, μια πόλη περίπου 69.000 κατοίκων στην περιφέρεια του Κιότο, οι δημοτικοί υπάλληλοι δικαιούνται 16 εβδομάδες άδειας μητρότητας. Για τη θέση του δημάρχου, ωστόσο, δεν υπήρχε καν σχετικό πρωτόκολλο, με αποτέλεσμα η Καβάτα να αναγκαστεί να δημιουργήσει ένα.

Η Καβάτα εξελέγη το 2023, σε ηλικία 33 ετών, και έγινε η νεότερη γυναίκα δήμαρχος στην ιστορία της Ιαπωνίας. Όπως ανέφερε, είχε ήδη αποφασίσει τότε ότι η είσοδός της στην πολιτική δεν θα την ανάγκαζε να εγκαταλείψει το σχέδιό της να αποκτήσει παιδιά.

«Με εξέπληξε που είμαι η πρώτη», είπε, σημειώνοντας ότι η απουσία οποιουδήποτε προηγούμενου φανερώνει πόσο λίγες νέες γυναίκες έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να εκλεγούν δήμαρχοι στη χώρα.

Σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της πριν από την άδεια, συμμετείχε σε πομπή για το τοπικό φεστιβάλ τάικο. Αντί να ανέβει, όπως ορίζει η παράδοση, επάνω στο μικόσι, το φορητό σιντοϊστικό ιερό, περπάτησε πίσω από την πομπή.

Οι περισσότεροι κάτοικοι και συνεργάτες της υποστήριξαν την απόφασή της. Υπήρξαν, ωστόσο, και επιθέσεις στο διαδίκτυο από ανθρώπους που την κατηγόρησαν ότι εγκαταλείπει τα καθήκοντά της, ενώ αντιδράσεις προκάλεσε και το γεγονός ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει ολόκληρο τον μισθό της κατά τη διάρκεια της άδειας.

Η υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο τη βαθιά ανισότητα των φύλων στην ιαπωνική πολιτική. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην 118η θέση μεταξύ 148 χωρών ως προς τη συνολική ισότητα των φύλων και στην 125η θέση ως προς την πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών.

Η Καβάτα συνέδεσε την απόφασή της με τη δημογραφική κρίση της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Ιαπωνία δεν μπορεί να ζητά από τους ανθρώπους να αποκτούν παιδιά, όσο η μητρότητα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ασύμβατη με την εργασία και τις θέσεις εξουσίας.

Το πρώτο της παιδί αναμένεται να γεννηθεί τον Σεπτέμβριο. Σε μια χώρα που αναζητά διαρκώς τρόπους να ανακόψει την υπογεννητικότητα, η πρώτη δήμαρχος που πήρε άδεια μητρότητας χρειάστηκε πρώτα να γράψει τον κανονισμό που θα της επέτρεπε να λείψει.

Με στοιχεία από The Times